Jak jsem potkal brouky (Díl CXVIII. - Břeclav - Obora Soutok 2025 - 2)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.

S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.

Znovu jsme v oboře Soutok u Břeclavi. Další dvě letošní výpravy přinesly velmi zajímavé úlovky včetně velkých a atraktivních druhů.

Rýhonosec řepný byl coby významný škůdce pronásledován natolik důsledně, že ho dnes pro změnu najdeme na Červeném seznamu. Navíc při jeho systematické likvidaci kopáním lapacích příkopů utrpěly mnohé další druhy rýhonosců, které do pastí také padaly a spolu s rýhonoscem řepným byly sbírány a hubeny:

Rýhonosec řepný

Půvabný krasec stébelník modrokrový je kriticky ohrožený, my jsme jich však letos viděli poměrně dost při náletech na ležící dub. Na jednom místě se pod odchlíplou kůrou schovávali hned čtyři. Na území ČR byl stébelník jednu dobu znám pouze z okolí Týřova, nyní jej tedy můžeme potvrdit i v oboře Soutok:

Stébelník modrokrový

Drabčík zdobený, jeden z našich největších drabčíků, dosahuje délky až tří centimetrů. Už je vzácnější a mohli bychom si ho splést s dalšími podobně vypadajícími druhy Staphylinus erythropterus a Staphylinus dimidiaticornis, od kterých se liší velikostí a drobnými detaily:

Drabčík zdobený

Méně nápadný, ale elegantní drabčík Ocypus brunnipes pobíhal po cestách a jednoho jsme také našli v hrabance:

Drabčík – Ocypus brunnipes

Pterostichus cylindricus je spíše střevlík než střevlíček, zachycený exemplář měl velikost ca 24 mm. Objevili jsme ho pod kusem dřeva a vyrušení nesl nelibě, urputně se snažil schovat:

Střevlíček – Pterostichus cylindricus

Konečně jsme střevlíka fialového viděli živého, dosud jsme nacházeli pouze jeho krovky. Podobně jako střevlíček byl schovaný pod dřevem, aktivní je až po soumraku:

Střevlík fialový

Mršníci ploší se nám tentokrát ukázali v celé své kráse, když naletovali na složené dubové klády. Focení bylo náročné, ale tenhle snímek se rozhodně povedl:

Mršník plochý

Roháče obecného přenesl Jakub z cyklostezky do bezpečí těsně předtím, než se kolem velkou rychlostí přehnalo kolo. Možná by se cyklista bezbrannému broukovi vyhnul, ale takto to bylo na jistotu:

Roháč obecný

Tesařík drsnorohý patří k místním raritám. Přes den se ukrývá ve štěrbinách stromů nebo – jako tato samice – pod kůrou a vylézá až po setmění. Loni jsme v Břeclavi objevili přibližně třícentimetrového samce, tato samice je o polovinu větší, měří 46 mm:

Tesařík drsnorohý

Důstojný výraz velké dámy:

Tesařík drsnorohý – portrét

Tesařík alpský vzorně zapózoval na zlomené větvičce. Na čistém pozadí vynikl v celé své kráse:

Tesařík alpský

Robustní tesařík piluna, blízký příbuzný tesaříka drsnorohého, jako obvykle ve dne odpočívá na stromě, aby nabral sílu před nočním rejděním. Na rozdíl od tesaříka drsnororohého není zatím jeho populace nijak ohrožena:

Tesařík piluna

Asi nejvzácnější z tesaříků s výstražným „vosím“ zbarvením – tesařík páskovaný. Tento krasavec se dnes vyskytuje pouze na jihu Moravy. Přiletěl se podívat na focení střevlíčka Pterostichus cylindricus, narazil Jakubovi do hlavy a následně přistál na listu, kde byl rovněž zvěčněn:

Tesařík páskovaný

Další „vosí“ tesařík, tesařík dubinový, je naopak druh běžnější, vyskytující se celkem hojně v červnu a červenci na složeném dubovém dříví:

Tesařík dubinový

Dnešní galerii uzavírá štírek stromový, hodující nejspíše na dřevožroutovi z rodu Colydium, který si s ním velikostí nijak nezadá. Jako potrava tohoto štírka se většinou uvádějí mnohem menší druhy bezobratlých jako chvostoskoci, pisivky, různé larvy a podobně, my jsme však již v minulosti viděli štírka pořádajícího lesklece, který byl stejně velký jako on:

Štírek stromový

Příště se ukázněně vrátíme do Rokycan (CXIX. díl)