Jak jsem potkal brouky (Díl CXVI. - Rokycany 48)

Broučí znalosti většiny z nás plynou z dávné četby Ferdy Mravence a občasného setkání s druhem dostatečně velkým či nápadným, aby si ho člověk povšiml – střevlík, beruška, chroust, zlatohlávek.

Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.

S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.

Dálkových výprav letos podnikáme málo, o to pozorněji se věnujeme Rokycanům.

Když za letního soumraku, s vrčením téměř infrazvukovým, vlétne do pokoje cosi těžkého a narazí to do zdi, není to útočník, ale zbloudilý chroustek, přilákaný lampičkou nebo svitem obrazovky. Úraz zpravidla neutrpí, stačí ho posadit na okno nebo parapet a zbloudilec už si cestu najde. Letos zatím registrujeme tři návštěvy:

Chroustek letní

Krásně červený dlouhoústec krvavý, nalezený ve velkém množství na cestě vedoucí od dolního okraje rokycanské Stráně k dálnici. Dva velké padlé kmeny i okolní květy se broučky jen hemžily:

Dlouhoústec krvavý

Malebný páteříček z rodu Malthinus, snad Malthinus flaveolus. Zrovna jemu sluší anglické pojmenování rodu „soldier beetles“, fráček jako by měl střižený podle nějaké historické uniformy:

Páteříček – rod Malthinus

Samec červotoče Ptilinus fuscus hrdě vystavuje rozvětvená tykadla. Samičky tuto ozdobu nemají:

Červotoč – Ptilinus fuscus

Mršníka Platysoma elongatum jsme dosud našli pouze dvakrát, pokaždé na padlém kmenu borovice. Nechceme ze dvou výskytů vyvozovat, že se na borovice specializuje, jednoznačně se ale jedná o druh, který žije pod kůrou mrtvých stromů, stejně jako jeho příbuzný Platysoma compressum:

Mršník – Platysoma elongatum

Mycetophagus quadripustulatus neboli houbožrout čtveroskvrnný si užíval kulinářských požitků na sírovci. Mezi jednotlivými pláty houby se jich skrývalo povícero:

Houbožrout – Mycetophagus quadripustulatus

Na témže sírovci hodoval i vlnec rezavý, zástupce lesknáčků. Toho jsme dříve nacházeli hlavně v pýchavkách, ale viděli jsme ho také na starých holubinkách. Je to tedy dobrý strávník, který si pochutná na různých druzích hub:

Vlnec rezavý

Příbuzný lesknáček Amphotis marginata už nebyl zastižen na houbách, nýbrž pochodoval v noci podél mravenčí pěšinky. Úmysly měl asi nekalé, zřejmě hodlal nějakého mravence obrat o potravu:

Lesknáček – Amphotis marginata

Tesaříka Exocentrus adspersus vídáme již třetím rokem na stejném místě, kde se mu zjevně zalíbilo. Tento exemplář je trochu poškozený, chybí mu kus tykadla:

Tesařík – Exocentrus adspersus

Pestrokrovečníkům to sluší vždy, ovšem z pestrokrovečníka měkkého máme radost dvojnásobnou. Potkali jsme ho po velice dlouhé době na lípě v parku před jednou z rokycanských škol. Jediný předchozí snímek tohoto broučka máme z roku 2008:

Pestrokrovečník měkký

Odpolední foto ze včerejška, samička lišejníkovce čtveroskvrnného sedící na smrku. Na křídlech má – na rozdíl od samečka – tmavé skvrnky, podle nichž je druh pojmenovaný:

Lišejníkovec čtveroskvrnný – samička

Žlutá s černou je navýsost elegantní kombinace. Na nočním snímku je jeden z početné, asi šedesátičenné skupiny lišejníkovců, přivábených světlem lampy k tovární zdi:

Lišejníkovec černý

Lišaj lipový patří mezi motýlí krasavce. I jeho housenka je majestátní, navíc má i ohromnou sílu. Když je vyrušena, smýká velice prudce přední částí těla ze strany na stranu, zřejmě aby zastrašila predátora. Opět úlovek ze školního parku:

Lišaj lipový – housenka

V příjemné okrové žluti je oděn zejkovec topolový. Jde o samičku, která nemá hřebenitá tykadla. Živnou rostlinou tohoto motýlka je topol, osika nebo olše:

Zejkovec topolový

Na závěr jedna z nejbarevnějších píďalek, které známe - žlutokřídlec rudoskvrnný. Vzhledem ke spíše fialovému odstínu je výstižnější anglické pojmenování „purple bordered gold“. Tento malý krasavec létá v červnu a v červenci po západu slunce: