Jak jsem potkal brouky (Díl CXIX. - Rokycany 50)
Za poznání, že je broučí a obecně hmyzí svět nesmírně bohatý a skrývá se v něm spousta krasavců okem leckdy takřka nepostřehnutelných, kteří vyniknou jako šperky teprve v objektivu šikovného fotografa s kvalitním vybavením a bezmeznou trpělivostí, za toto poznání vděčím svému synovi Jakubovi.
S jeho svolením se pokusím sérií blogů, v nichž jeho fotografie oději slovy, přiblížit krásu tvorů maličkých, leč všudypřítomných. Pro zachování jistého řádu zveřejním v každém dílu zajímavosti z jedné konkrétní lokality a občas si pro zpestření dopřejeme speciální téma.
Dnešní úlovek je druhově pestrý a zajímavý, přitom jde ve značné míře o „plody naší zahrádky“.
Velmi nás potěšil střevlík vrásčitý, který se v zahradě objevil po hodně dlouhé době. Našli jsme ho večer na zdi u dveří do domu:
Opět se u nás usídlil i lalokonosec rýhovaný. Na toho můžeme pohlížet jako na škůdce, dokáže poškozovat kořínky okrasných rostlin a ve vinařských oblastech i révu:
Nosatec Brachypera zoilus se specializuje na bobovité rostliny, zejména na jetel:
Výrazně zbarvený dřepčík, nejspíše dřepčík žaludec (umělá inteligence Googlu ho překřtila na dřepčíka žaludečního). Vyskytuje se na různých slézovitých rostlinách, například na proskurníku lékařském nebo na slézu lesním. Původ názvu žaludec nám není úplně jasný, podle latinského jména by to měl být spíše dřepčík hnědorohý:
Mandelinka nádherná dělá čest svému jménu vždy, ale tahle krasavice je mimořádně skvostná. Původně seděla na zdi, ale pro focení jsme ji přesunuli na vzhlednější podklad:
Vrbař uhlazený se činil v noci na topolu. Jeho životní cyklus je zajímavý tím, že larvy se částečně vyvíjejí v mraveništích:
Měkkokrovečník huňatý sedává ve dne prakticky bez hnutí, v noci naopak čile poletuje. Až nás překvapilo, jak rychlý dokáže být:
Po delší době se nám poštěstilo najít na zahradě jednoho z větších drabčíků - druh Ocypus nitens, který nápadně připomíná drabčíka smrdutého (Ocypus olens neboli devil’s coach horse), jen není tak robustní. I tak je dost impozantní:
Odpočinek na oblázkové pláži? Skoro to tak vypadá.
Při večerním úklidu zahrady lapil Jakub hned dva listorohé brouky najednou - nejdřív se mu v trávě ukázal roháček kozlík a při focení pak chytil ze vzduchu chroustka letního. Jak vidíme, oba jsou takřka stejné velikosti, zhruba 23-25 mm, což odpovídá průměru dvacetikoruny. Nález roháčka kozlíka je potěšující – obávali jsme se, že vzal zasvé po „revitalizaci zeleně“ v okolí naší ulice, při níž byla zničena jeho původní stanoviště:
Krásnou ploštičku pestrou zastihneme na osluněných místech na různých kvetoucích rostlinách:
Malá detektivní novela, jejíž hlavní postavou jsou kobylky:
Začalo to nálezem samičky kobylky zelené v bytě, odkud byla promptně vyexpedována. Pár dní poté se na Jakubově pracovním triku, připraveném k vyprání, objevilo cosi podezřelého. Nejdřív se zdálo, že to jsou kukly, ale pak jsme zjistili, že jde o hodně veliká vajíčka, zapíchaná do látky. A byla to, samozřejmě, vajíčka kobylky zelené. Na fotografii vidíme už jen díry od kladélka. Muselo být pěkně ostré, protože vpichy se po vyprání zatáhly, díky čemuž tričko neutrpělo újmu:
Kobylčí vajíčko zblízka:
Ale to ještě není všechno. Druhý den se po domě promenovala další kobylka, která byla opět urychleně vyšupnuta na čerstvý vzduch. Žádná vajíčka se pak už neobjevila, takže osmou ránu egyptskou jsme nakonec přestáli bez úhony:
Dnešní blog uzavřou dva motýli. Nádherná dlouhozobka se činí na floxách...
... a výstavní babočka bodláková si ukázněně sedla na zem a nechala se vyfotit jako do atlasu:
Petr Široký
