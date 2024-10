Jak jsem našel houby - Speciál 2

„Náš táta šel na houby, jestli on tam zabloudí ...“ Ještě jednou se vypravíme do říše hub. Ale nějaký ten brouček se nám do cesty také přimotá.

I dnes máme vesměs čerstvé úlovky, až na snímky drabčíka houbového, pořízené v létě. Fotografií je tentokrát trochu více, a to jsme se ještě hodně krotili. Vždyť jen samotný hřib smrkový nebo muchomůrka červená na nás vyjukly v tolika krásných exemplářích, že by to vydalo na samostatné blogy. Zahájíme přehlídkou několika druhů pýchavek, od malých po velké. Pýchavku obecnou jistě každý houbař viděl mnohokrát. Jejím charakteristickým poznávacím znakem jsou bradavičnaté výrůstky, které opadávají při otření nebo – u starších plodnic – i samovolně: Pýchavka obecná Pýchavka huňatá se tvarem dost podobá pýchavce obecné, ale je tmavší a místo bradaviček má krátké ostny, které připomínají chloupky: Pýchavka huňatá Pýchavka ježatá, moje favoritka mezi pýchavkami, by se dobře vyjímala i na dně mořském. Svými spletitými, rozevlátými výběžky připomíná ježovku, milovník lahůdek v ní ovšem může vidět třeba sněhovou pusinku či kokosovou pochoutku: Pýchavka ježatá Pýchavka palicovitá, nejmenší z velkých druhů, vytváří charakteristické hruškovité plodnice: Pýchavka palicovitá Pýchavku dlabanou si na první pohled můžeme s pýchavkou palicovitou splést. Dlabaná je ale větší, často má nepravidelný, zprohýbaný tvar a roste na loukách, kdežto palicovitá v lese: Pýchavka dlabaná Největší z pýchavek, vatovec obrovský. Zvěčněný exemplář poklidně zestárnul na zahradě nic netušícího souseda, který si lákavé plodnice nevšiml. Přemýšleli jsme o výlovu pomocí vidlí, zůstalo jen u nápadu: Vatovec obrovský Postarší hnojník obecný vypadá roztomile, ale k jídlu již není. Poněkud neuctivé pojmenování se nevztahuje k samotné houbě, ale k jejím oblíbeným stanovištím, jako jsou rumiště a hnojená místa: Hnojník obecný Nádherně zbarvená holubinka vrhavka vyrostla pod smrkem. Je nejedlá a případná konzumace vede ke společensky nežádoucím potížím, jak napovídá český název i pojmenování latinské (Russula emetica čili holubinka dávivá). K požití naštěstí nedochází nijak často, protože jde o houbu výrazně palčivé chuti: Holubinka vrhavka Jedna z nejkrásnějších malých hub, lakovka ametystová. Leckoho může lakovka svou barvou odradit, ale v říši hub není barevnost obecnou známkou jedovatosti, vždyť takový pavučinec plyšový, houba smrtelně jedovatá, vypadá počestně, sympaticky a je barev umírněných až nenápadných. Lakovka je jedlá, pro svou drobnost a malou vydatnost nepříliš významná, ale lze ji využít jako barevnou ozdobu houbového pokrmu: Lakovka ametystová Drabčík houbový, první z několika drabčíků zastižených na plodnicích, si právě užívá v lupenech růžovky. Zrovna drabčíci se dají na houbách dobře pozorovat, protože z různých úkrytů často vylézají na klobouk, aby se očistili a odpočinuli si. Výstižně pojmenovaný drabčík houbový je velmi výrazný a dost velký druh, který je vzhledem k barevnosti a stavbě těla prakticky nezaměnitelný. Jeho larvy žijí uvnitř houby, kde vykusují chodbičky. Dospělci jsou sice draví, ale i oni mohou do plodnic nadělat otvory nebo se schovávají v lupenech, jak vidno na fotografii: Drabčík houbový Náš labužník v pěkném detailu. Kusadla má v poměru ke své velikosti pořádná: Drabčík houbový Anthobium melanocephalum má v oblibě zejména starší houby, které již podléhají rozkladu: Drabčík – Anthobium melanocephalum Drabčíka Tachyporus hypnorum jsme našli na muchomůrce červené, a to hned dvakrát. Je dravý, ale soudě podle vykousané díry, nepohrdne ani houbami: Drabčík Tachyporus hypnorum na muchomůrce Krásný ryzec, s největší pravděpodobností jedlý a chutný ryzec smrkový: Ryzec smrkový Kdo by se pozorně prošel zamokřenými cestami a příkopy v našem rejdišti, nasbíral by za chvíli ryzců plný koš. Jen na této fotografii je jich 24, a to jsme podobných kolonií objevili hned několik: Ryzec smrkový – skupinka Nádherná, avšak nejedlá, to je šafránka červenožlutá, jinak také čirůvka šafránka. Angličtina má pro tuto houbu rozkošné pojmenování „plums and custard“ neboli švestky a pudink. Inspirace pro „plums“ je jasná a pudink připomínají krémově žluté lupeny, na naší fotografii neviditelné: Šafránka červenožlutá Na pařezu trůní šupinovky, zřejmě šupinovky kostrbaté, které jsou jedlé. Záměna za některý z nejedlých druhů není ovšem vyloučena, raději je tedy nesbíráme: Šupinovka kostrbatá Alespoň jeden výstavní hřib smrkový si neodpustíme: Hřib smrkový Jedlý klouzek slizký, méně hojný a méně známý. Určit ho ale můžeme snadno, má typickou šedou nebo šedohnědou barvu klobouku a modrající až černající dužninu. Jasně se tak odlišuje od známějších druhů, třeba klouzku modřínového: Klouzek slizký Některé muchomůrky červené by mohly zdobit výlohu cukrářství – husté sněhobílé šupinky na klobouku připomínají drobenku na koláči nebo na vdolečku: Muchomůrka červená Dnešní díl uzavřeme houbovým zátiším, kde se o místečko v klidu a míru dělí jedlý hřib peprný s nejedlým ozdobným krásnorůžkem a čaromocnou muchomůrkou červenou: Houbové trio (Muchomůrka červená, Krásnorůžek, Hřib peprný) V příštím blogu se vrátíme k našim rokycanským broučím přátelům (LXXXVIII. díl) 1. část našeho houbaření najdete zde: Jak jsem našel houby - Speciál