Veřejnoprávní média
Nikdo se mě ale,coby poplatníka nezeptal,zda se zítřejší stávkou veřejnoprávních médií souhlasím,nebo ne. Já se stávkou nesouhlasím,protože k ní není žádný profesní důvod. Jelikož jsem si na listopad zaplatil plnohodnotný program a 3.11.2026 plnohodnotný nebude,žádám,aby mi byla vrácena 1/30 koncesionářského poplatku. U České televize to činí 5,-Kč,u Českého rozhlasu 1,80,-Kč. Číslo svého účtu vám zašlu. Děkuji.
Petr Rudolf
Událost čistě náhodná ?
Dne 22.května 1946 byl na dvoře pankrácké věznice v Praze popraven nacistický zločinec, říšský ministr pro Protektorát Čechy a Morava SS-Obergruppenf“uhrer K.H.Frank.
Petr Rudolf
Tak nám zase přidali .....
Tak nám zase přidali, paní Mullerová, řekl by dobrý voják Švejk. Od bývalého předsedy vlády Petra Fialy i prezidenta Patra Pavla jsme často slýchali ( a slýcháme),jak se máme dobře. Zde je třeba rozlišit, jak kdo.
Petr Rudolf
10 hříchů vlády Petra Fialy
1) Cena elektřiny Ještě v červenci tohoto roku jsme měli nejdražší elektřinu v porovnání s okolními zeměmi - 8,1 Kč/kwh. V Polsku, Maďarsku a na Slovensku je cena elektřiny zastropována. U nás to vláda neudělala.
Petr Rudolf
Co se této vládě opravdu, ale opravdu nepovedlo
Ceny elektřiny Srovnání nákladů na elektřinu země cena za 1 kwh podíl na čisté mzdě ČR 8,1 Kč 8% Polsko 6,1 Kč 6%
Petr Rudolf
Je Donald Trump moudrý,chytrý,naivní,nebo hloupý?
Zraky celého světa se v těchto dnech obrací do Bílého domu ve Washingtonu, kde probíhají jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato krvavá válka trvá již více jak tři roky.
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