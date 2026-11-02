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Veřejnoprávní média

Petr Rudolf
Otevřený dopis řediteli České televize a řediteli Českého rozhlasu Vážený pane řediteli, jako řádný občan platím zákonem stanovené koncesionářské poplatky veřejnoprávním médiím. A to ať se na ně dívám, poslouchám, nebo ne.

Nikdo se mě ale,coby poplatníka nezeptal,zda se zítřejší stávkou veřejnoprávních médií souhlasím,nebo ne. Já se stávkou nesouhlasím,protože k ní není žádný profesní důvod. Jelikož jsem si na listopad zaplatil plnohodnotný program a 3.11.2026 plnohodnotný nebude,žádám,aby mi byla vrácena 1/30 koncesionářského poplatku. U České televize to činí 5,-Kč,u Českého rozhlasu 1,80,-Kč. Číslo svého účtu vám zašlu. Děkuji.

Autor: Petr Rudolf | pondělí 2.11.2026 18:08 | karma článku: 8,66 | přečteno: 96x
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Petr Rudolf

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Absolvent SZTŠ-oboru zahradnicko-vinařského v Mělníku. Bohaté zkušenosti z velkoobchodu ovocem a zeleninou. Bývalý hráč a trenér kopané, amatérský muzikant a chovatel drobného zvířectva. Autor odborných článků v časopisu Chovatel. Aktivní ochránce přírody. Nyní důchodce, 77 let.

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