Událost čistě náhodná ?
Byl to významný sudetoněmecký politik,kterému se přezdívalo ,,krvavý pes.“ Na rozkaz Hitlera vypracoval mimo jiné konkrétní plán na vyhlazení Lidic.
Ve dnech 21. -25.května 2026 se v Brně koná festival Meeting Brno,jehož součástí je i sjezd sudetských Němců. Jde vůbec o první sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (landsmanšaftu) na území České republiky. Je přinejmenším zvláštní,že se tento sjezd koná přesně na výročí 80.ti let od popravy tohoto nacistického zločince. Tak jako mnoho dalších spoluobčanů si kladu otázku : Je to čistě jen náhoda ? Rádi u nás přivítáme německé sportovce,chovatele, nikdo by nic nenamítal proti česko-německým lékařským kongresům,diskuzím ohledně životního prostředí atd. Ale sjezd sudetských Němců v Brně ? Nezavání to tak trochu provokací ? Ať si své sjezdy pořádají sudetští Němci doma,v Německu.
Nejsmutnější na celé věci je, že festivalu Meeting Brno,v jehož rámci se tento sjezd pořádá,udělili záštitu 2 ze 4 nejvyšších ústavních činitelů a to prezident Petr Pavel a předseda senátu Miloš Vystrčil.
Odkazy -odborná literatura k tématu : Hruška Emil -Pán protektorátu : K.H.Frank známý a neznámý, K“upper René -Karl Herman Frank( 1898-1946), Pažout Jaroslav -Spravedlnost, nebo pomsta ?, Rychlík Jan-Od minulosti k dnešku. Dějiny Českých zemí. Dále historická data a veřejnoprávní média
Petr Rudolf
Tak nám zase přidali .....
Tak nám zase přidali, paní Mullerová, řekl by dobrý voják Švejk. Od bývalého předsedy vlády Petra Fialy i prezidenta Patra Pavla jsme často slýchali ( a slýcháme),jak se máme dobře. Zde je třeba rozlišit, jak kdo.
Petr Rudolf
10 hříchů vlády Petra Fialy
1) Cena elektřiny Ještě v červenci tohoto roku jsme měli nejdražší elektřinu v porovnání s okolními zeměmi - 8,1 Kč/kwh. V Polsku, Maďarsku a na Slovensku je cena elektřiny zastropována. U nás to vláda neudělala.
Petr Rudolf
Co se této vládě opravdu, ale opravdu nepovedlo
Ceny elektřiny Srovnání nákladů na elektřinu země cena za 1 kwh podíl na čisté mzdě ČR 8,1 Kč 8% Polsko 6,1 Kč 6%
Petr Rudolf
Je Donald Trump moudrý,chytrý,naivní,nebo hloupý?
Zraky celého světa se v těchto dnech obrací do Bílého domu ve Washingtonu, kde probíhají jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato krvavá válka trvá již více jak tři roky.
Petr Rudolf
Předvolební čas
Z médií jsem se dozvěděl, že předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí policie navrhla obžalovat za kontroverzní plakáty z loňské předvolební kampaně. A to zhruba dva a půl měsíce před parlamentními volbami.
|Další články autora
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát
Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...
iDNES.cz: Čtyři moravští aktivisté natřeli v Brně ruce sochy E. Beneše načerveno
Čtyři moravští aktivisté dnes odpoledne natřeli červenou barvou ruce sochy druhého československého...
Legendy 2026 nabídnou v Praze zážitkové terénní jízdy a motorsport pro všechny
Legendy v Praze, to je motorsportový svátek pro celou rodinu. A nejen o autech. Praha se na konci...
Hudební festival na dobříšském zámku přinese vystoupení Urbanové či Tiché
Zámek Dobříš na Příbramsku ožije od 6. do 9. srpna hudebním festivalem. Letos se koná pošesté a...
Obyvatelé Zlína budou moci čerpat desetiprocentní slevu při využívání služeb
Obyvatelé Zlína budou moci čerpat desetiprocentní slevu při využívání městských služeb. Takzvaná...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 10
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 341x