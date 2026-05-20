Událost čistě náhodná ?

Dne 22.května 1946 byl na dvoře pankrácké věznice v Praze popraven nacistický zločinec, říšský ministr pro Protektorát Čechy a Morava SS-Obergruppenf“uhrer K.H.Frank.

Byl to významný sudetoněmecký politik,kterému se přezdívalo ,,krvavý pes.“ Na rozkaz Hitlera vypracoval mimo jiné konkrétní plán na vyhlazení Lidic.

Ve dnech 21. -25.května 2026 se v Brně koná festival Meeting Brno,jehož součástí je i sjezd sudetských Němců. Jde vůbec o první sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (landsmanšaftu) na území České republiky. Je přinejmenším zvláštní,že se tento sjezd koná přesně na výročí 80.ti let od popravy tohoto nacistického zločince. Tak jako mnoho dalších spoluobčanů si kladu otázku : Je to čistě jen náhoda ? Rádi u nás přivítáme německé sportovce,chovatele, nikdo by nic nenamítal proti česko-německým lékařským kongresům,diskuzím ohledně životního prostředí atd. Ale sjezd sudetských Němců v Brně ? Nezavání to tak trochu provokací ? Ať si své sjezdy pořádají sudetští Němci doma,v Německu.

Nejsmutnější na celé věci je, že festivalu Meeting Brno,v jehož rámci se tento sjezd pořádá,udělili záštitu 2 ze 4 nejvyšších ústavních činitelů a to prezident Petr Pavel a předseda senátu Miloš Vystrčil.

Odkazy -odborná literatura k tématu : Hruška Emil -Pán protektorátu : K.H.Frank známý a neznámý, K“upper René -Karl Herman Frank( 1898-1946), Pažout Jaroslav -Spravedlnost, nebo pomsta ?, Rychlík Jan-Od minulosti k dnešku. Dějiny Českých zemí. Dále historická data a veřejnoprávní média

Autor: Petr Rudolf | středa 20.5.2026 19:56 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Petr Rudolf

Petr Rudolf

  • Počet článků 10
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 341x
Absolvent SZTŠ-oboru zahradnicko-vinařského v Mělníku. Bohaté zkušenosti z velkoobchodu ovocem a zeleninou. Bývalý hráč a trenér kopané, amatérský muzikant a chovatel drobného zvířectva. Autor odborných článků v časopisu Chovatel. Aktivní ochránce přírody. Nyní důchodce, 77 let.

