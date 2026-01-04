Tak nám zase přidali .....
Průměrná hrubá mzda v roce 2025 byla pro účely legislativy vypočítána na 46 557,-Kč. Ovšem 2/3 zaměstnanců měly mzdu pod tímto průměrem. Do výpočtu průměrné mzdy se započítávají vysoké příjmy politiků, pracovníků v IT,bankovnictví a mzdy v Praze,které jsou nad průměrem ostatních krajů. Zdroj Internet -přehled od Al
Průměrný důchod v roce 2025 činil 21 080,-Kč. Ovšem opět zhruba polovina důchodců tuto částku nepobírá. Zdroj Internet -přehled od Al Plat prezidenta republiky činil v roce 2025 365 000,-Kč,plat předsedy sněmovny,senátu a premiéra byl v témže roce 294 000,-Kč,poslance a senátora 109 500,-Kč. Od ledna 2026 bude panu prezidentovi navýšen plat o 18 200,-Kč na 383 200,-Kč, předsedovi sněmovny,senátu a premiérovi o 14 700,-Kč na 308 700,-Kč a poslancům a senátorům o 5 500,-Kč na 115 000,-Kč. Zdroj -Blesk 19.12.2025
Můj starobní důchod (78 let) byl v roce 2025 19 333,-Kč a nedosahoval výše průměrného důchodu. Od 1.1.2026 se můj důchod navýšil o 643 Kč. Vzhledem k věku i zdravotnímu stavu si již nemohu přivydělat. Pracoval jsem do 70.ti let. Zdroj -osobní data
Tato fakta neuvádím ze závisti,chci tím jen říci,že spoluobčané s výše uvedenými příjmy se mají samozřejmě velmi dobře a mohou být spokojeni. Ovšem důchodci (nedej Bůh když zůstanou sami),nebo spoluobčané s minimální mzdou, finanční problémy mají. Spočítal jsem si, že navýšení mého důchodu o 643,-Kč měsíčně ani nepokryje zvýšené náklady na vodu,služby,pojištění, jízdné,léky,vstupné,některé druhy potravin atd. Na druhé straně nesouhlasím ani s tvrzením, že žijeme ve spálené zemi. Hlady neumíráme, ale sociální nůžky se neustále rozevírají. My,důchodci,chceme jen dožít v klidu a míru a na určité životní úrovni. Své jsme si odpracovali a dali jsme společnosti ještě něco navíc. Žil jsem a žiji na vesnici. Dík naší generaci se v 70. a 80.letech minulého století vybudovaly na vesnicích vodovody,kanalizace,osvětlení,chodníky,školky,školy,obchody,kulturní domy, tělocvičny, dětská hřiště atd. A to většinou v akci ,,Z“. To znamená práce zdarma. Mladá generace již ani neví,co všechno se vybudovalo a za jakých podmínek. A pochybuji o tom, že by někdo dnes šel brigádně pracovat zdarma, jen pro lepší život na vesnici.
Pokud má stát šetřit,musí začít především u sebe. Bez senátorů,různých politických poradců a šíbrů se obejdeme. Bez zemědělců,zdravotníků, učitelů,pekařů,řemeslníků a dalších důležitých profesí ale ne. Přeji vám všem jen vše dobré do roku 2026.
Petr Rudolf
