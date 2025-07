Předvolební čas

Z médií jsem se dozvěděl, že předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí policie navrhla obžalovat za kontroverzní plakáty z loňské předvolební kampaně. A to zhruba dva a půl měsíce před parlamentními volbami.

Navíc je to v době,kdy volební preference menších stran spojených pod vlajkovou lodí SPD začaly narůstat. Je to náhoda,nebo účel ? Co myslíte? Nejsem volič SPD a ne se všemi body v programu SPD bezvýhradně souhlasím. V osmdesátých letech jsem byl pro své názory,veřejně proklamované, sledován STB,takže mě nikdo nemůže obvinit z předpojatosti. Na zmiňovaném plakátu není žádná přímá výzva k útokům na migranty černé pleti. Je to spíše varování. Ale teď,před volbami, se však hodí jiný výklad. Jde o to ,znervóznit a znejistit hnutí SPD a jeho předsedu. V ideálním případě ho obžalovat a tím vyřadit z předvolebního boje. Podobných plakátů a billboardů,které jsou na hraně, již bylo a možná ještě bude více. A nic zvláštního se nedělo. Podobně se jeví již trapná kauza Čapí hnízdo. Jestli se Andrej Babiš dopustil nebo nedopustil dotačního podvodu se ,,šetří a nešetří“ již asi 7.let ?! A konkrétně se údajně stal ještě dříve,než Andrej Babiš vstoupil do politiky. A podobných podivných dotací bylo tenkrát více. A nic se neřešilo. Teď je opět před vobami a je třeba A. Babiše,coby potencionálního vítěze voleb, vyřadit ze hry.Jakýmkoliv způsobem. Čáru přes rozpočet by těmto snahám udělalo rozhodnutí A.Babiše odstoupit z pozice lídra hnutí ANO a kandidáta na premiéra. Kdyby tento post přepustil Karlu Havlíčkovi,mělo by hnutí Ano ještě větší preference i konečný volební výsledek. Hodně voličů A. Babišovi fandí a stojí za ním,ale nemalé procento voličů ho přímo nesnáší. To ale A.Babiš vzhledem ke své ješitnosti neudělá. A zbývá ještě,,zlikvidivat“ hnutí STAČILO jako nedemokratické a nesystémové hnutí. A bude ,,vymalováno“. Vládní strany budou mít vítězství v parlamentních volbách v kapse. Má to něco společného s opravdovou a vládními stranami stále omílanou, demokracií ? Kauzy vládních stran jako dozimetr,Fialova kampelička, bitcoinová aféra atd. jsou naopak zahaleny v ,,mlžném oparu“. Sněmovna má vládní většinu,vládní většina je i v senátu a automat na podpisy,prezident Pavel, je provládní politik. I v Ústavním soudu jsou již většinou soudci navržení prezidentem a schválení stávajícím senátem. Vláda,poslanci,senátoři a soudci si již v průběhu roku přidali na platech a teď před volbami vláda zvedla platy vybraným skupinám státních zaměstnanců, včetně vojáků a policistů... Když to trochu odlehčím,je to jako ve fotbalu. Těžko zvítězíte,když je rozhodčí ,,ovlivněn“ a odpíská proti vám 3 penalty.