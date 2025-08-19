Je Donald Trump moudrý,chytrý,naivní,nebo hloupý?
Každá válka v dějinách lidstva skončila vždy dříve nebo později jednáním a mírem. Žádný jiný světový politik,natož evropský, nedokázal to, co Donald Trump. A sice pozvat znesvářené země k jednacímu stolu. Ano,Donald Trump je především byznysmen a tvrdě hájí především ekonomické zájmy USA. A to úzce souvisí s jeho politickým uvažováním. Je schopen a ochoten vyměnit materiální vojenskou pomoc za nerostné suroviny. On vnímá i příčinu vojenského konfliktu na Ukrajině ze širšího pohledu. Každý normálně uvažující člověk ví (a nemusí mít před jménem a za jménem tituly),že se NATO a USA chtěly prostřednictvím Ukrajiny dostat až k hranicím Ruska. A to ruský medvěd nemohl dovolit. Svou roli sehrála i ruská menšina na východě Ukrajiny. O tom se ale v naší malé kotlině nesmí mluvit,platí jen oficiální stanovisko vlády. Kdo má jiný názor, je označen jako dezolát,proruský šváb,chcimír a nevzdělanec lůzy. A může mít i potíže,třeba v zaměstnání. Neměli bychom se bát říci svůj názor. Je pravda,že já to mám jednodušší,jsem důchodce, takže to už nějak ,,doklepu“. Položím otázku . Proč nám západ nepomohl proti německé agresi v roce 1938,ačkoliv jsme měli s Angliií a Francií spojenecké smlouvy ?? Proč nám západ nepomohl ani v roce 1968,když k nám na základě tak zvaného zvacího dopisu(který podepsali vlivní členové ÚV KSČ Bilak,Švestka,Kolder,Indra a Kapek) vtrhla vojska tehdejší Varšavské smlouvy ?? Nezaregistroval jsem,že by tehdy byly na Ukrajině nějaké protesty. Ano,je lidsky správné poskytnout v oblasti vojenského konfliktu humanitární pomoc. To jsme jako Česko vždy dělali. Do takto postižených oblastí jsme poslali vojenské nemocnice a protichemické jednotky. Ale dodávky zbraní a střeliva k ukončení konfliktu nikdy nepomohou. Na prodlužování války na Ukrajině mají zájem především velké zbrojařské firmy,které vytvářejí miliardové zisky. A naše vláda chce zalátat díry v příjmech do státního rozpočtu právě výrobou zbraní a střeliva. V době Covidu zbohatly farmaceutické firmy,v době energetické krize energetické firmy. Proto máme na jedné straně miliardáře a na straně druhé jsou lidé,potýkající se s chudobou. I celosvětovou politiku prakticky řídí multimiliardáři prostřednictvím úplatných politiků. Ti hájí jen své zájmy. Tak to bylo,je a bude. A o uspořádání světa budou rozhodovat největší a nejsilnější velmoci - USA,Čína a Rusko. Ať se to komu líbí,nebo ne. Ano,Donald Trump je již starší,svým způsobem nevyzpytatelný politik. Prostřel pro Putina červený koberec,ale zároveň mu ukázal prostřednictvím nejmodernějších letadel vojenskou sílu USA. Je jen dobré a záslužné,že Donald Trump rokování o míru vyvolal a zprostředkoval. Na to se žádný jiný politik nezmohl. Nevíme,co se do detailů odehrává v Oválné pracovně. Víme ale, že Donald Trump bude vždy tvrdě hájit zájmy Spojených států amerických a svého lidu. Na rozdíl od naší stávající vlády. A i proto je náš národ názorově rozdělen.
Petr Rudolf
Předvolební čas
Z médií jsem se dozvěděl, že předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí policie navrhla obžalovat za kontroverzní plakáty z loňské předvolební kampaně. A to zhruba dva a půl měsíce před parlamentními volbami.
Petr Rudolf
Náš pan prezident
Z médií jsem se dozvěděl, že je náš pan prezident Petr Pavel zdravý jako řípa. Lidsky mu to přeji. On ale nepracoval na střeše jako pokrývač, ani jako slévač u vysokých pecí,ani jako zdravotní bratr v léčebně dlouhodobě nemocných.
Petr Rudolf
Otrava
Petr Bezruč: Ostrava Sto roků v šachtě žil mlčel jsem ....... Promiňte,vloudila se chybička.To už tady bylo. Takže znovu a správně.
Petr Rudolf
Chraňme přírodu, ona zachrání nás
My starší si pamatujeme, jak vypadala příroda dříve, za našich mladých let, a jak vypadá dnes. Kolik ubylo druhů hmyzu, motýlů, zpěvných ptáků, ale i drobného zvířectva jako na př. koroptví, bažantů a zajíců.
Petr Rudolf
Říkejme svým dětem a vnukům pravdu
Před 80.lety skončila druhá světová válka, dosud nejstrašnější válka v lidských dějinách. Trvala 6.let,od 1.září 1939,kdy nacistické Německo napadlo Polsko, až do 8.května 1945,bezpdmínečnou kapitulací Německa.
