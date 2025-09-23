Co se této vládě opravdu, ale opravdu nepovedlo

Ceny elektřiny Srovnání nákladů na elektřinu země cena za 1 kwh podíl na čisté mzdě ČR 8,1 Kč 8% Polsko 6,1 Kč 6%

Slovensko 4,4 Kč 6%

Německo 9,5 Kč 4%

Maďarsko 2,4 Kč 3%

V České republice je cena za 1 kwh nejvyšší.

V Polsku,Maďarsku a Slovensku jsou ceny energií zastropovány !

Zdroj Blesk 1.8.2025

Drahá elektřina se promítá do všech oblastí a činností-prvovýrobou počínaje a finalizací výrobků a potravin v domácnostech konče. Tato vláda ceny elektřiny u výrobců nezastropovala ! Přitom čistý zisk energetické skupiny ČEZ činil za první polovinu roku 2025 16,5 miliardy Kč a za celý tento rok předpokládá ČEZ čistý zisk 26 – 30 miliard Kč.

Zdroj Blesk 8.8.2025

Inflace -srovnání s 27.zeměmi EÚ

Rok průměr EÚ Česko

2022 10,4 % 16,8 % - 6 nejvyšší inflace -22. místo

Vyšší inflace byla jen v Estonsku 17,5 %,Lotyšsku 20%,Litvě 20,7% Maďarsku 25 % a Turecku 64,3 % !?

2023 3,4 % 7,6 % – 2.nejvyšší inflace- 26.místo

Vyšší inflace byla jen v Turecku- 64,9 % Zdroj internet,ekonomický magazín

Nejvyšší inflace byla v ČR v r. 2023,kdy dosáhla výše až 20,8 % Zdroj hyponamiru.cz

I když je v současné době míra inflace v ČR meziročně 2,5 %,inflační ceny na př. u potravin zůstaly,nebo se ještě zvyšují

Průměrná cena chleba 50,-Kč,másla 55,-Kč,Celkem 105,-Kč . Jakou hodnotu má dnes 100,-Kč ?

DPH u potravin : Polsko 5%, Maďarsko 5%-mléčné výrobky 18%,Slovensko 5%-vybrané potraviny,Německo 7%,Rakousko 10%, Rusko 10% ,Česko 12% ! Slovensko má navíc DPH 5% na léky a zdravotní pomůcky u nás je to 12% -odkaz portál Pohoda

Vzhledem k vyšší DPH u potravin,drahé elektřině a dalším vstupním nákladům, včetně vysokých marží u obchodních řetězců,které vlastní cizí společnosti, jsou ceny potravin u nás oproti okolním zemím vysoké. Neskutečně se zvedly ceny na příklad ve službách, v dopravě,u chemických a drogistických výrobků,ceny za vodné a stočné, ale hlavně u nájmů.

Čistá mzda-jak daleko jsme od čisté mzdy v Německu ? Polsko je na 52 %

ČR 47 %,Maďarsko 47%,Slovensko 42 % Zdroj Blesk 1.8.2025

Byty a bytová výstavba

Kolik se staví bytů a jak dlouho to trvá ?

město počet obyvatel dokončené byty ročně délka řízení

Praha 1,32 mil. 5000 8 -10 let !

Bratislava 475 000 3000 2 -4 roky

Varšava 1,79 mil. 18 000 1 -2 roky

Budapešť 1,75 mil 7 500 2-3 roky

Berlín 3,76 16 000 3 – 4 roky

Kolik ročních příjmů je třeba na porovnatelný byt ?

Praha 18 ! ,Bratislava 16, Budapešť 14, Varšava 13, Berlín 11

Kolik stojí nový byt 2 + KK v hlavních městech ?

Praha 10 milionů Kč ! Bratislava 8,13, Varšava 6,7, Budapešť 6,48,Berlín 11.3 mil. Kč ( v Německu jsou podstatně vyšší platy) Zdroj Blesk 1.8.2025

Nedostupnost bytů a jejich cena,včetně obav z budoucnosti má u mladých párů vliv na porodnost, která je nejnižší v historii ČR.

Minimální mzda v ČR je v roce 2025 20 800,- Kč hrubého,průměrný důchod činí 21 080 Kč čistého (to ale každý důchodce nemá),průměrná mzda se uvádí 46 557,-Kč hrubého měsíčně. Kdo ale tuto průměrnou mzdu má ? Ve skutečnosti se platy zaměstnanců pohybují kolem 30 – 35 000,- Kč měsíčně.(Vyjímkou jsou některá lukrativní odvětví, třeba energetika,banky,zbrojní a farmaceutickýprůmysl) a Praha,kde jsou platy výrazně vyšší) – zdroj internet

Normální rodina se dvěma dětmi s příjmem 60 -65 000 Kč měsíčně,která platí v menším městě jen za nájem bytu a služby cca 21 000,- Kč měsíčně,má problém s příjmem na základní životní potřeby vyjít. Stejně tak osamělý důchodce,který je odkázán jen na svůj důchod. Velmi se rozevřely nůžky mezi vysoko a nízko příjmovými občany. Do problémů obyčejných lidí se těžko vžije například poslanec s příjmem 109 500,-Kč + náhrady. Pravdou je,že hladem neumíráme. Pod vaší taktovkou,vážená vládo a vážený pane premiére Fialo,naše země nevzkvétá tak, jak by měla a mohla.

Autor: Petr Rudolf | úterý 23.9.2025 14:21 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Petr Rudolf

Je Donald Trump moudrý,chytrý,naivní,nebo hloupý?

Zraky celého světa se v těchto dnech obrací do Bílého domu ve Washingtonu, kde probíhají jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato krvavá válka trvá již více jak tři roky.

19.8.2025 v 12:45 | Karma: 7,35 | Přečteno: 79x | Diskuse | Politika

Petr Rudolf

Předvolební čas

Z médií jsem se dozvěděl, že předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí policie navrhla obžalovat za kontroverzní plakáty z loňské předvolební kampaně. A to zhruba dva a půl měsíce před parlamentními volbami.

25.7.2025 v 22:38 | Karma: 24,85 | Přečteno: 362x | Diskuse | Politika

Petr Rudolf

Náš pan prezident

Z médií jsem se dozvěděl, že je náš pan prezident Petr Pavel zdravý jako řípa. Lidsky mu to přeji. On ale nepracoval na střeše jako pokrývač, ani jako slévač u vysokých pecí,ani jako zdravotní bratr v léčebně dlouhodobě nemocných.

26.6.2025 v 15:11 | Karma: 36,17 | Přečteno: 946x | Diskuse | Politika

Petr Rudolf

Otrava

Petr Bezruč: Ostrava Sto roků v šachtě žil mlčel jsem ....... Promiňte,vloudila se chybička.To už tady bylo. Takže znovu a správně.

3.6.2025 v 13:36 | Karma: 12,03 | Přečteno: 198x | Diskuse | Politika

Petr Rudolf

Chraňme přírodu, ona zachrání nás

My starší si pamatujeme, jak vypadala příroda dříve, za našich mladých let, a jak vypadá dnes. Kolik ubylo druhů hmyzu, motýlů, zpěvných ptáků, ale i drobného zvířectva jako na př. koroptví, bažantů a zajíců.

14.5.2025 v 11:37 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Životní prostředí a ekologie
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

19. září 2025,  aktualizováno  11:03

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

18. září 2025  12:31

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

18. září 2025  10:21

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

Skončí státní buzerace i zelené šílenství, slíbili Motoristé na závěr jejich kampaně

23. září 2025  12:32,  aktualizováno  14:29

Přímý přenos Motoristé v úterý zahájili na hlavním nádraží v Praze v prostorách Fantovy budovy závěrečnou fázi...

Redlův blízký odkryl, jak se měly porcovat zakázky. Posílal jsem peníze STAN, řekl

23. září 2025,  aktualizováno  14:28

Druhý den hlavního líčení v kauze Dozimetr vypovídá Pavel Kos. Spolupracovník hlavního obžalovaného...

Pozor u urny. Pošta roznesla po České Lípě špatné volební lístky

23. září 2025  14:27

Obyvatelé některých částí České Lípy dostali do schránek chybné volební lístky. Místo pro Liberecký...

Nalepili se na nás mafiáni, ale teď jsme čistí. Rakušan reaguje na Dozimetr u soudu

23. září 2025  14:25

Hnutí STAN podle jeho předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana nemá žádné peníze, které by jen...

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Petr Rudolf

  • Počet článků 6
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 336x
Absolvent SZTŠ-oboru zahradnicko-vinařského v Mělníku. Bohaté zkušenosti z velkoobchodu ovocem a zeleninou. Bývalý hráč a trenér kopané, amatérský muzikant a chovatel drobného zvířectva. Autor odborných článků v časopisu Chovatel. Aktivní ochránce přírody. Nyní důchodce, 77 let.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.