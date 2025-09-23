Co se této vládě opravdu, ale opravdu nepovedlo
Slovensko 4,4 Kč 6%
Německo 9,5 Kč 4%
Maďarsko 2,4 Kč 3%
V České republice je cena za 1 kwh nejvyšší.
V Polsku,Maďarsku a Slovensku jsou ceny energií zastropovány !
Zdroj Blesk 1.8.2025
Drahá elektřina se promítá do všech oblastí a činností-prvovýrobou počínaje a finalizací výrobků a potravin v domácnostech konče. Tato vláda ceny elektřiny u výrobců nezastropovala ! Přitom čistý zisk energetické skupiny ČEZ činil za první polovinu roku 2025 16,5 miliardy Kč a za celý tento rok předpokládá ČEZ čistý zisk 26 – 30 miliard Kč.
Zdroj Blesk 8.8.2025
Inflace -srovnání s 27.zeměmi EÚ
Rok průměr EÚ Česko
2022 10,4 % 16,8 % - 6 nejvyšší inflace -22. místo
Vyšší inflace byla jen v Estonsku 17,5 %,Lotyšsku 20%,Litvě 20,7% Maďarsku 25 % a Turecku 64,3 % !?
2023 3,4 % 7,6 % – 2.nejvyšší inflace- 26.místo
Vyšší inflace byla jen v Turecku- 64,9 % Zdroj internet,ekonomický magazín
Nejvyšší inflace byla v ČR v r. 2023,kdy dosáhla výše až 20,8 % Zdroj hyponamiru.cz
I když je v současné době míra inflace v ČR meziročně 2,5 %,inflační ceny na př. u potravin zůstaly,nebo se ještě zvyšují
Průměrná cena chleba 50,-Kč,másla 55,-Kč,Celkem 105,-Kč . Jakou hodnotu má dnes 100,-Kč ?
DPH u potravin : Polsko 5%, Maďarsko 5%-mléčné výrobky 18%,Slovensko 5%-vybrané potraviny,Německo 7%,Rakousko 10%, Rusko 10% ,Česko 12% ! Slovensko má navíc DPH 5% na léky a zdravotní pomůcky u nás je to 12% -odkaz portál Pohoda
Vzhledem k vyšší DPH u potravin,drahé elektřině a dalším vstupním nákladům, včetně vysokých marží u obchodních řetězců,které vlastní cizí společnosti, jsou ceny potravin u nás oproti okolním zemím vysoké. Neskutečně se zvedly ceny na příklad ve službách, v dopravě,u chemických a drogistických výrobků,ceny za vodné a stočné, ale hlavně u nájmů.
Čistá mzda-jak daleko jsme od čisté mzdy v Německu ? Polsko je na 52 %
ČR 47 %,Maďarsko 47%,Slovensko 42 % Zdroj Blesk 1.8.2025
Byty a bytová výstavba
Kolik se staví bytů a jak dlouho to trvá ?
město počet obyvatel dokončené byty ročně délka řízení
Praha 1,32 mil. 5000 8 -10 let !
Bratislava 475 000 3000 2 -4 roky
Varšava 1,79 mil. 18 000 1 -2 roky
Budapešť 1,75 mil 7 500 2-3 roky
Berlín 3,76 16 000 3 – 4 roky
Kolik ročních příjmů je třeba na porovnatelný byt ?
Praha 18 ! ,Bratislava 16, Budapešť 14, Varšava 13, Berlín 11
Kolik stojí nový byt 2 + KK v hlavních městech ?
Praha 10 milionů Kč ! Bratislava 8,13, Varšava 6,7, Budapešť 6,48,Berlín 11.3 mil. Kč ( v Německu jsou podstatně vyšší platy) Zdroj Blesk 1.8.2025
Nedostupnost bytů a jejich cena,včetně obav z budoucnosti má u mladých párů vliv na porodnost, která je nejnižší v historii ČR.
Minimální mzda v ČR je v roce 2025 20 800,- Kč hrubého,průměrný důchod činí 21 080 Kč čistého (to ale každý důchodce nemá),průměrná mzda se uvádí 46 557,-Kč hrubého měsíčně. Kdo ale tuto průměrnou mzdu má ? Ve skutečnosti se platy zaměstnanců pohybují kolem 30 – 35 000,- Kč měsíčně.(Vyjímkou jsou některá lukrativní odvětví, třeba energetika,banky,zbrojní a farmaceutickýprůmysl) a Praha,kde jsou platy výrazně vyšší) – zdroj internet
Normální rodina se dvěma dětmi s příjmem 60 -65 000 Kč měsíčně,která platí v menším městě jen za nájem bytu a služby cca 21 000,- Kč měsíčně,má problém s příjmem na základní životní potřeby vyjít. Stejně tak osamělý důchodce,který je odkázán jen na svůj důchod. Velmi se rozevřely nůžky mezi vysoko a nízko příjmovými občany. Do problémů obyčejných lidí se těžko vžije například poslanec s příjmem 109 500,-Kč + náhrady. Pravdou je,že hladem neumíráme. Pod vaší taktovkou,vážená vládo a vážený pane premiére Fialo,naše země nevzkvétá tak, jak by měla a mohla.
Petr Rudolf
Je Donald Trump moudrý,chytrý,naivní,nebo hloupý?
Zraky celého světa se v těchto dnech obrací do Bílého domu ve Washingtonu, kde probíhají jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato krvavá válka trvá již více jak tři roky.
Petr Rudolf
Předvolební čas
Z médií jsem se dozvěděl, že předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí policie navrhla obžalovat za kontroverzní plakáty z loňské předvolební kampaně. A to zhruba dva a půl měsíce před parlamentními volbami.
Petr Rudolf
Náš pan prezident
Z médií jsem se dozvěděl, že je náš pan prezident Petr Pavel zdravý jako řípa. Lidsky mu to přeji. On ale nepracoval na střeše jako pokrývač, ani jako slévač u vysokých pecí,ani jako zdravotní bratr v léčebně dlouhodobě nemocných.
Petr Rudolf
Otrava
Petr Bezruč: Ostrava Sto roků v šachtě žil mlčel jsem ....... Promiňte,vloudila se chybička.To už tady bylo. Takže znovu a správně.
Petr Rudolf
Chraňme přírodu, ona zachrání nás
My starší si pamatujeme, jak vypadala příroda dříve, za našich mladých let, a jak vypadá dnes. Kolik ubylo druhů hmyzu, motýlů, zpěvných ptáků, ale i drobného zvířectva jako na př. koroptví, bažantů a zajíců.
