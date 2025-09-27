10 hříchů vlády Petra Fialy
Drahá elektřina se proto promítá do všech oblastí činnosti. Za této vlády bylo poměrně dlouhé období,kdy jsme měli drahé i pohonné hmoty a jezdili jsme tankovat do Polska
2) Inflace
V roce 2022 jsme měli 6.nejvyšší inflaci v rámci EU( 27 zemí),v roce 2023 byla inflace u nás nejvyšší v rámci EU – 7,6%. Vláda neměla inflaci pod kontrolou. Inflační ceny v obchodech prakticky zůstaly.
3) DPH u potravin
Máme nejvyšší DPH u potravin ( 12%) v porovnání s okolními zeměmi. Tyto tři faktory podstatně ovlivňují ceny potravin u nás.
4) Šedá ekonomika
Nejsou důsledně vybírány daně (progresívní zdanění) např. u bank,energetických splečností a hlavně u cizích nadnárodních řetězců,které v ČR působí. Za této vlády nebylo vytvořeno rovné podnikatelské prostředí. U nepoctivců dochází k nemalým daňovým únikům (DPH). Poctiví podnikatelé jsou tak znevýhodněni.
5) Daně
V předvolebních slibech koalice Spolu a následně ve vládním prohlášení vzniklé koaliční vlády se vláda zavázala,že nebude zvyšovat daně. Opak je pravdou. Vláda zvýšila daně všude a všem.
6) Valorizace důchodů
V roce 2023 tato vláda zrušila důchodcům zákonem stanovenou valorizaci důchodů. Každý důchodce tak přišel o 1000,-Kč měsíčně,což činí 12 000,-Kč ročně. Na druhé straně si poslanci v poslední době odsouhlasili zvýšení svých platů o 7 100,-Kč.Plat poslance nyní činí 109 500,-Kč + náhrady, plat premiéra je 293 900,-Kč a prezidenta 364 800,-Kč. Odkaz -kurzy.cz Teď,těsně před volbami, vláda schválila s platností od 1.1.2026 navýšení důchodů v průměru o 668,-Kč. Díky alespoň za to. Důchodce si,, přilepší“ zhruba o 6 chlebů a 6 másel měsíčně.
7) Digitalizace stavebního řízení
Digitalizace stavebního řízení skončila fiaskem. V porovnání s okolními státy je u nás bytová výstavba nejpomalejší,ale zato nejdražší. Nájmy jsou neúměrně vysoké a pro mnoho mladých párů tím pádem nedostupné. I proto se rodí nejméně dětí v historii ČR.
8) Zdravotnictví
Je nedostatek praktických lékařů a zubařů. Značné procento občanů nemá svého praktického lékaře a zubaře.Chybí pediatři,psychologové a psychiatři.Je nedostatek zdravotních sester,protože společně s lékaři odcházejí do zahraničí za lepšími platy. Na lékařská vyšetření a zákroky se čeká dlouho. Léky,které potřebují především senioři,jsou drahé. Na některá zvláštní závažná onemocnění dětí nemají pojišťovny peníze a proto se pořádají občanské sbírky. Nejsou dostupné potřebné léky,bylo období,kdy minitestvo zdravotnictví nezajistilo ani důležitá antibiotika. Léky jsou navíc nerovnoměrně distribuovány,menší lékárny jsou znevýhodňovány. Netvrdím,že za všechny problémy může ministr Válek. Jsou dlouhodobějšího charakteru. Ale ministr Válek udělal tolik chyb,že kdyby nebyl místopředsedou TOP 09 a předseda vlády Fiala skutečně vládu řídil,byl by ministr zdravotnictví již dávno odvolán.
9) Kauzy této vlády
-vklad premiéra Fialy do ,,zvláštní“ kampeličky
- Dozimetr -podivná chobotnice,kterou nyní soud obtížně rozplétá . Tato kauza již stála křeslo ministra školství Mgr. Petra Gazdíka ze STAN.
Bitcoiny – mezinárodní ostuda této České koaliční vlády. Peníze,pocházející téměř s jistotou z nelegální činnosti a nelegálních obchodů,se měly proprat přes vládní instituce. Nové ministryni spravedlnosti Evě Decroix z ODS se podařilo tuto kauzu zamlžit a pozdržet.
10) Svoboda slova a svoboda tisku
Svoboda slova a svoboda tisku patří neodlučitelně k demokracii. V současné době se však lidé bojí veřejně vyslovit svůj názor. Jen vládní stanovisko je správné a neměnné. Kdo má názor jiný,než je ten vládní, je nálepkován jako dezolát,proruský šváb,chcimír nebo tribun lůzy. Opoziční strany jsou označovány jako extrémní a populistické. Teď,v předvolebním období, se ale všechny strany a hnutí uchylují k populistickým,někdy i nesplnitelným slibům.
Na závěr mi dovolte jednu zásadní poznámku.Tato vláda měla řešit obranu v rámci NATO v úzké spolupráci se státy V4. Proč kupujeme tak drahá letadla sami ? Mohli jsme je koupit společně se státy V4 a tato letadla by chránila společný vzdušný prostor. Takto bychom měli postupovat i v rámci dronové obrany. Náklady na obranu by byly čtvrtinové a byly by peníze na zdravotnictví,školství,sociální služby,infrastrukturu atd. Takto by uvažoval každý dobrý hospodář a ekonom. Tato vláda,včele s premiérem Fialou však tuto historickou,osvědčenou spolupráci státu V4 úplně rozbila.
Petr Rudolf
Co se této vládě opravdu, ale opravdu nepovedlo
Ceny elektřiny Srovnání nákladů na elektřinu země cena za 1 kwh podíl na čisté mzdě ČR 8,1 Kč 8% Polsko 6,1 Kč 6%
Petr Rudolf
Je Donald Trump moudrý,chytrý,naivní,nebo hloupý?
Zraky celého světa se v těchto dnech obrací do Bílého domu ve Washingtonu, kde probíhají jednání o ukončení války na Ukrajině. Tato krvavá válka trvá již více jak tři roky.
Petr Rudolf
Předvolební čas
Z médií jsem se dozvěděl, že předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí policie navrhla obžalovat za kontroverzní plakáty z loňské předvolební kampaně. A to zhruba dva a půl měsíce před parlamentními volbami.
Petr Rudolf
Náš pan prezident
Z médií jsem se dozvěděl, že je náš pan prezident Petr Pavel zdravý jako řípa. Lidsky mu to přeji. On ale nepracoval na střeše jako pokrývač, ani jako slévač u vysokých pecí,ani jako zdravotní bratr v léčebně dlouhodobě nemocných.
Petr Rudolf
Otrava
Petr Bezruč: Ostrava Sto roků v šachtě žil mlčel jsem ....... Promiňte,vloudila se chybička.To už tady bylo. Takže znovu a správně.
