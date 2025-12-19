Vyřešená situace
Vánoce po volbách. My čmeláci, jsme neměli moc důvod k oslavě, ale rozvíjeli jsme myšlenky, při tom je zapíjeli medovinou a najednou to chtělo rychle řešit situaci. Použil jsem toaletu velkého brouka, nebo snad dokonce toho Největšího, ani jsem se neodvážil domyslet.
Prkénko Softclose, pod omítková baterie SmartControl, spolehlivá, praktická a esteticky vydařená. Oceníte nejen její vzhled, ale také úžasné vlastnosti. Snadné intuitivní ovládání, elegantní cenu dvacet tisíc a kulatá tlačítka. Jemným zmáčknutím jednoho z tlačítek opatřeného jasnými symboly zvolíte požadovanou činnost.
Nad bílým bojlerem a na protější stěně police Velkými, a poličky s Menšími knihami. Byla tam politika, ekonomické knihy Friedricha Hayeka, byla tam i ekologie o tom, že Země je zelená a ne modrá... Kniha prvá, druhá, postupně seřazené až do desáté.. Tenhle Úžasný Zlatohlávek, lepší než jiní, napsal sto čtrnáct knih, sedmdesát jednu v tištěné podobě a čtyřicet tři jako e-book a píše další...
Knihy o broucích, kteří se dříve objevovali všude a po Sametovém roce na čas zmizeli. Na území Lesního parlamentu se teď, po třiceti letech, opět vynořil ohrožený Tesařík javorový a spolu s ním nejvzácnější parlamentní brouk Trnoštítec horský. Tyto druhy v Lese trvale přežívaly, ale schovávaly se v dutinách neplodných stromů a v mrtvých pařezech. Jejich populace byly tak malé, že unikaly pozornosti. Jsou tu a byly tu dlouhodobě, a když nemají podmínky, jen přežívají...
Ale podmínky se objevily a oba druhy, okrajové a velmi atypické, vylezly. Současně se z Lesního parlamentu vytratily zásady. Pomohlo i napadení východního lesa armádou kůrovců a nákup kradeného zboží, virtuálních bitcoinů od jednoho odsouzeného červotoče s drogami. Pak právní posuzování, hodnocení rizik, hledání, a zkoumání. Nic. Zůstalo zamlženo, ani náměstek nic nevěděl, nic mu neřekli...
Virtuální měnu nejvíc řešila malá cikáda z bývalé opozice, loajální svému guru. Za mikrofonem Lesní sněmovny není skoro vidět, ale díky zvláštní membráně vydává zvuky, které jsou až na hranici bolestivosti.
Pět stran vládních brouků od toho prcka dostávalo těžkou sodu za nákup kradených peněz, za kůrovce, za spojování se s mafií... Maličká cikáda plísnila vládní pětikolku a vyčítala jí zradu na voličích. A mluvila a mluví, často o dvojím metru. Asi myslí dřevěný coulštok, i když se tím její opakované projevy za mikrofonem měřit nedají.
Brouci z pětikolky si dvojí metr od prcka, bohužel dost zasloužili.
Podmínky se tak objevily. A tak vylezli Tesařík i Trnoštítec horský. O jejich přítomnosti v Lese se vědělo, ale bylo jich mílo a dosud unikali pozornosti. Všichni řešili kůrovce. Kalamitu kůrovce, kalamitu Bitcoinů. Tesaříci a další vstoupili do partaje, když jí docházel dech, a uspěli. Je to dost významný jev.
„Zase bude líp, jedeme k vám:„ Velkou, těžkou šestikolkou, nákladním Dieselem se dvěma výfuky, s hodně dusivým kouřem. Počet brouků, kteří žijí v kouři bezzásadovosti, se zvětšil. Je jich víc, než těch, kterým to ubližuje. Jejich šéf, velký invazivní brouk Pikadon přiletěl k nám do Lesa odněkud z dalekovýchodní ciziny. Je první mezi nezodpovědnými. Nevytváří nic jiného než konflikt a konflikt bude to jediné, co po něm zbude. Než se zase skrčí pod borovou kůru. A třeba si tam počká na amnestii, kterou kdysi vyhlásil Úžasný Zlatohlávek.
Jeho knihy jsem nechal na policích a jemným zmáčknutím jednoho z tlačítek SmartControl zvolil požadovanou činnost. Situace vyřešena?
Petr Potužník
Malá zdrojová populace
Docela vtipná bajka kde na krátké ploše nevadí, že protagonisté chvíli létají a chvíli chodí dveřmi.
Petr Potužník
Rituály
Zdá se, že v rituálech povolení stavby patříme k nejhorším. Byla jednou jedna vodovodní trubka a kam to vedlo?
Petr Potužník
Chybotisk
Povídky s detektivní zápletkou se dobře čtou, myslím ty dobré. Čte je dost lidí. Chybotisk je povídka, kde je dost nahodilého. Nebo není?
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek
Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České...
Na jižní Moravě přibývá lidí s respiračními infekcemi, dál se šíří i žloutenka
Nemocnost akutními respiračními infekcemi se na jižní Moravě proti předcházejícímu týdnu zvýšila o...
Drama na Zlínsku. Muž vytáhl na exekutory plynovku, chtěl na ně poštvat i psy
Recidivista na Zlínsku vyhrožoval se zbraní v ruce exekutorům, kteří se dožadovali vstupu do bytu...
JLF GROUP dokončila akvizici společnosti Vollert Anlagenbau
Pronájem bytu 2+1, 50 m2, Třída Míru
Třída Míru, Beroun - Beroun-Město
16 500 Kč/měsíc
- Počet článků 4
- Celková karma 7,17
- Průměrná čtenost 100x
Rád píšu, tak uvidíte.