Škvor šel za Světluškou.
Dal si pár sklenek na kuráž a vypadal, že postřílí všechny ve vrátnici a nakonec sebe. „Poslouchejte, mám tam domluvenou schůzku s Helenkou, pusťte mne ke Světlušce!“ Opíral se o bezpečnostní rám. „Když za Světluškou může Kajínek...“ „Je neděle, nikdo tam není. Ani Helenka.“ Odpověděl hlídací Dobrman ve službě. „A Kajínek, ten řeší jiné věci.. teď je ambasadorem. Byl sice odsouzen, že zastřelil dva chlapy. Za to ho zavřeli na doživotí, utekl, pak ho chytli, zase zavřeli a po letech dostal milost. Kajínek dovede logicky a systematicky líčit svůj příběh,“ poštěkával hlídač. „Neztratil schopnost komunikovat, to se moc o doživotně odsouzených říct nedá. Je ambasadorem spolku Basmani. Stará se o ty, kteří chtějí pracovat po propuštění z výkonu trestu.“ „A Světluška byla moc překvapená, že za ní přišel ambasador. Ale rozsvítila se a udělá vše, aby spolek, který pomůže vězeňské službě, dostal šanci. Zásadně hlasuje proti vydávání kolegů spravedlnosti. Problematika vězeňství je hobby naší Helenky. Už z dob pana Urválka.“
„Ne, tenhle systematický právník v našem parlamentu nezasedal, ale byl taky všem hodně známý.“ pokračoval Dobrman. „Ale Světluška o něm nikdy moc neslyšela a pak ji to překvapilo. Nevěděla o tom, že tak důsledně dodržuje trestní zákon, vyšetřovací vazby, procesy...“
Nadstrážmistr už poslední hodnocení neslyšel. Složil krovky a protáhl se škvírou u podlahy. Jo, škvor je užitečný, hledal Světlušku, předsedkyni výboru. Nesl ji důležitý spis. Prolezl přízemí jedné budovy, druhé budovy, schodiště, předsíně, četl cedulky se jmény klubů, sekretariátů, výborů.. až se mu chtělo ...
Toaleta byla pěkná, veliká, tak hodná obdivu, až tam nadstrážmistr zapomněl reflexní vestu i to, že mu na krovkách chybí pistole. Dobrman ve vrátnici nic neviděl, už se těšil domů, na klid, vyhřívaný kotec a na plnou misku.
Večer, když přišli uklízet mývalové, na toaletě ve druhém patře bylo zle. Každý mýval, má neuvěřitelně citlivé prsty s miliony smyslových buněk. Služební pistoli CZ 75 D Compact, vestu i stopy nadstrážmistra našel velice snadno.
Kde škvor byl, jak se dostal za Světluškou... Pak se rozjelo pátrání a začaly se vyhodnocovat kamerové záznamy.
Světluška nejdřív nevěděla, pak si trochu vzpomněla, a následně potvrdila, že šlo o jejího hosta. „Není to můj asistent, ale nadstrážmistr, kterému jsem zajišťovala vstup. Potřebovala jsem konzultace ke spisu. Byla z toho trochu, trošičku popletená.
Před ní stál velký úkol, vysvětlit nevydání národem oblíbeného Šéfa. Šéf byl temperamentní a přátelský Bígl, se kterým se nikdo nenudil. Šéf se skvělým čichem, který potřebuje pohyb. Je vycvičen v základních příkazech a když zachytí zajímavou dotační stopu, neváhá za ní vyrazit.
Založil si všeobjímající smečku bez ohledu na to, jak je složená jí vládne deset let. Rád dává na vědomí: „Dotace čerpám podle pravidel, nic se vracet nebude! Je to účelovka zkorumpovaných soudců. Já se vás nebojím, vy se bojte mne!“ vrčel a hrozil. Neztratil svou schopnost komunikovat. Bíglové mají prostě veselou povahu a tu používají k vymýšlení různých skopičin. A to jak na vodítku, tak i bez něj. „Haf, haf! „
Všeobjímající hnutí je spokojené, když je šéf čistý jak křišťál. Když roznáší čisté Betlémské světlo, a to On dělá rád. Ale odpůrci po něm zákeřně házejí sněhové koule. To si jeho volič nenechá líbit.
Světluška to věděla. Po prostudování spisu najednou měla pocit, že došlo k mnoha procesním pochybením. Mnoho sněhových koulí. Ne, nenecháme ze Šéfa dělat sněhuláka.
Při správné socializaci bude snadno a určitě velice dobře vycházet s celou smečkou. Nebo alespoň s její třetinou. Hlavně hodně mluvit, komunikovat. Logicky a systematicky, jako právník, líčit příběh. Sledovat jeho chování za různých okolností. Není jak prázdná plechovka koulená větrem sem, tam. Když budou všichni vědět, jak se k Šéfovi správně chovat, jak ho nedráždit, bude naprosto skvělý. Pro všechny.
Světluška na tom začala pracovat, četla si ve spisu deset let staré vyprávění rozšířené po celé zemi. Důkazy? Falešné podpisy, stopy dotace? Už deset let ... Už nemá důvěru, že se s tím soudy vypořádají tak, aby to bylo v souladu s trestním právem. Nedošlo jí, že to už není její role... Bígl potřebuje jasná pravidla, aby nebyl ve stresu. Vede to ke špatným návykům k problémům. Ale už je na barikádě, rozsvítila se a bude ho bránit, už ho soudům nevydá! Logicky a systematicky, jako právník, vylíčí příběh, tak trochu jak frašku. Vždy záleží na pohledu. Na správném pohledu.
Škvor měl ze ztráty služební zbraně těžkou hlavu. Nepotřeboval moc inteligence, na to, aby věděl, že bude malér. Neroznáší Betlémské světlo a nenosí Pražské jezulátko v kapse. Pár sněhových koulí mu určitě přistane za krk. Bude to v souladu s trestním právem.
Je to holt jenom škvor. Nikdo se za něj nepostaví.
Petr Potužník
Dáme loď na vodu
Byl leden před čtyřiceti lety a v garáži, papírově jako v moštárně, jsme začali stavět naši vlajkovou loď. Neměli jsme tam kotel na marmeládu, plničku lahví ani vanový pastér, nic, co dělá z garáže moštárnu.
Petr Potužník
Kdo se zas objeví
Mám velkou krabici léčivých mastí a pořád ji doplňuji. Reparilem mažu levý kotník, zlomený na sjezdovce. Bolely mne už nohy, hloupě jsem rozepnul přeskáče a bác, vázání nevypnulo
Petr Potužník
Prasklá jímka.
Naší rodině je přáno: Osm vnoučat, zatím nevím o dalším, a pět pravnoučat z ještě mladší generace. Tam, zatím nevím kdy, jen doufám, cifra poroste.
Petr Potužník
Chtěl na sever.
V perexu, posílám omluvu autorovi české klasiky za zdroj a použití: „No jó! Jdu na sever, na sever a najednou na jih! „ i s žádostí o laskavé svolení k zveřejnění „post publicationem“.
Petr Potužník
Nemůže si pomoct
Exkurz do výzbroje 2 válečných lodí snad čtenář vydrží. Je to nutná inventura ostrých šípů v jejich toulcích dle dostupných dat Googlu
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
V centru pozornosti jsou nejnovější průlomové objevy
Výstava Adamovo ucho přiblíží v Pardubicích uměleckou cestu Petra Veselého
Tvorbu malíře, básníka a pedagoga Petra Veselého představí Galerie Univerzity Pardubice. Výstava s...
Zlínský kraj si kvůli dotaci pro FC Zlínsko nechá zpracovat právní analýzu
Zlín 30. března (ČTK) -- Zlínský kraj si nechá zpracovat právní analýzu, která posoudí případná...
Radní Podzimek řídil opilý, kolegové tlačí na rezignaci. Je to červená, vzkazují
Nejnovější problém může jihomoravského radního pro životní prostředí a energetiku Karla Podzimka...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Rád píšu, tak uvidíme.