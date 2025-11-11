Rituály
Rituály.
Studené listopadové ráno nutilo Tomáše choulit se do límce kabátu.
Prohlížel chlapíka ležícího na chodníku. Horní část těla a ruce jakoby chtěly hrabat v rozbláceném pásu trávníku.
„Umřel, nebo mu někdo pomohl, pane kapitáne?“ zeptal se poručík a fotografoval rozházené papíry kolem mrtvé tváře.
„Zatím nevíme, zranění nemá, jen na krku dvě červené skvrny.“
„Paralyzér?“
„Zatím nevíme. To měl v kapse.“ Podal Tomášovi odřený notýsek.
Kapitán chvíli seznamem listoval. „Hodně čísel, samý ženský. Že by jim dlužil?
Paní Malá z Cesta naděje, Dlouhá z Živý vody, a Krátká zase z Mrtvý.
Co je to?“nechápal poručík.
„Živé vodě patří vodovody, Mrtvé jsou kanalizace. Taky volal na Světlo naděje, těch jsou kabely veřejného osvětlení a Cesty naděje jsou silnice...“
„Něco tady měřil“, Tom vložil nalezený metr do sáčku a pak chvíli pozoroval litinový poklop vodovodního šoupěte u rozkopaného chodníku. Končili zde s pokládkou optického kabelu, hlína sem, hlína tam.
Poklop byl ještě napůl ukrytý v zemině a rýhy kolem prozrazovaly, že jej někdo vyhrabával.
„Je podobný bezdomovci z Podolí, ten byl trochu depresivní a měl sklony k sebevraždě. Ale tenhle není bezďák. Potřeboval jen zlepšit psychiku, ne se pouštět do soubojů s úředníky. „
Tom se vrátil k notýsku: „ Živá voda, Mrtvá voda, Cesta naděje, dvacet provajderů internetů a Sílná energie co jí patří kabely silnoproudu...
Potrubí vodíkové vody. Užíval snad pravidelné? Inhalace, drinky ?
To je na zbláznění, nedá se to zorganizovat.
Než dostanete Souhlas od Živý vody, musíte mít papír od Živého Kamene, co jim patří dlažba na chodníku, ale před tím musí odpovědět Písečné lože a ještě před tím Štěrkový sen, jim patří zas vrstvy pod dlaždicemi.
S jejich razítky můžete žádat souhlas majitele komunikace a s jeho potvrzením poprosit jejího správce. K tomu majiteli se ale dostanete jenom přes vyjádření TH.
TH je vydáváno nejdřív jako informace a po nové žádosti jako vyjádření k projektu.
Pak ještě dopravní řešení předložit Dopravní polici a vše Dopravnímu odboru Našeho Města.
„A to má hotovou sotva polovinu rituálů. Ještě stanoviska VO, výkopová razítka, koordinace a nakonec Stavební povolení. A to má kliku, že se k potrubí nevyjadřují referenti Památkářů, Hasiči anebo hygiena“
Něco podal prostřednictvím Portálu Měšťana, něco Portálem Živé vody, pár věcí datovou schránkou, e-mailem a něco osobně na podatelně. A to neví, co ho čeká:
Potvrzené výkresy, situace, zprávy a balíky vyjádření poslat Portálem stavebníka... Bude fungovat? Někam se musel přihlašovat datovou schránkou, když to nešlo, zkusil identitu občana...
Není jistější telegram, morseovka nebo kouřový signály?
„Co to znamená? Že patříme ve stavebních rituálech k nejhorším na světě.
Dystopie, to už aby jeden bral psychofarmaka! „
Tomáš prohlížel notýsek: „Patřil mu dům na protější straně. Proč odhrabával zasypaný šoupě? Je tam sto let, pořád na stejném místě, všichni to vědí, jen Cesta naděje se tváří že ne! „
„ A jak to vypadá u něj doma?“ Odemkli dveře. Zařízení jako v kanceláři, velkoformátový plotr, barevná tiskárna, skener, powerbanka, počítač ...
Starý Windows, sedmičky, bafla na Tomáše obrazovka. „S těmi se dost nadřel,
hodně mailů, zprávy, výkresy, balíky vyjádření....
Proč..? Chtěl vodovodní přípojku! Novou? Nebo rekonstrukci?“
Tom hledal rozdíl mezi novou a snadnější, nadějnější rekonstrukcí.
Naděje zhasla okamžitě: „Při rekonstrukci postupujte jako při stavbě nové....
Napojení na Živou vodu je vysoce odbornou prací a protlak pod silnicí můžou dělat výhradně fachmani Živé vody „.
A pod tím naivní mail odbornice paní Dlouhé:
„Proč dáváte přípojku do ocelové trubky? Co když bude porucha?“
Tomáš se naštval:
„Jedná se o protlak! Hadici z polyetylenu silnicí neprotlačíš. Zarazí se o první hroudu!
Do roku dvacet jedna patřily trubky Živé vodě a Dlouhá i další odborníci jejího typu byli out. Ale ve dvacátém prvním roce lobbisté Sněmovnu přesvědčili a zákon přehodil přípojky na majitele domů. „
„Počkáme na pitevní zprávu,“ podíval se Tom z okna dolů, kde právě nakládali černý pytel do vozu koronera. Už chtěl vypnout obrazovku, ale všiml si mailu s několika červenými vykřičníky: „Tajná Potrubní pošta je přerušena!“
To měnilo situaci! Ocelové potrubí Tajné pošty vedlo přímo do Sněmovny. Poháněna stlačeným vzduchem létala kapsle s dutinou pro zprávy od předsedy Vycházejícího slunce přímo k předsedovi Sněmovny.
Cesta byla tajná a zprávy letící kapslí nemohly být zachyceny a dešifrovány elektronicky, ani smečkou novinářů...
„Nádo jich likvidýrovať !“ vzpomněl si Tom na nechutnost člověka, který měl lidi spojovat, a v krku mu vyschlo.
Sněmovna si to nenechá líbit.
Další vyšetřování povede určitě Strana vycházejícího slunce.
Tom koupil hned ráno všechny noviny.
Předseda Sněmovny odvolával policejního prezidenta.
Ve všech denících fotografie Předsedy se štaflemi pod žlutou a modrou vlajkou.
Štafle držel, nahoru nelezl, z modré a žluté barvy měl mžitky před očima. Asi by sletěl.
Ale do novin se rozepsal, aby měli lidé víc peněz v peněženkách, jsme suverénní stát a nikdo nám nebude diktovat.
Pikadon bude také všechny spojovat, každému podává ruku. Každému, kromě policejního prezidenta, tam spojovací rituál vynechal.
Ani zmínka o Svaté poště. Nic.
Tomáš se choulil do límce kabátu, snad aby byl vidět co nejmíň. Vyšetřování už nepovede, na pitevní zprávu čekat nebude...
Petr Potužník
Chybotisk
