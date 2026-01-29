Prasklá jímka.

Naší rodině je přáno: Osm vnoučat, zatím nevím o dalším, a pět pravnoučat z ještě mladší generace. Tam, zatím nevím kdy, jen doufám, cifra poroste.

Náš nejmenší, zatím, má rád mašinky a tramvaje: „Hele dědo, tahle je tří článková. To je Škoda, dědo, má čtyři podvozky, ty dva střední jsou Jakobsovy... „ Nejsou mu ještě ani čtyři roky. Prohlíží fotky v kalendáři a umí číst letopočty: „1944“, přečte rok mého narození a „2026“ začátek nové vlády „Capo de tutti capi“.

„Podívej, co umí to autíčko, dědo,“ ubral mi klidně dvacet, třicet let, protože neví, co je praděda. Ani se mi to nechce vysvětlovat.

„Podívej, dědo, co umí to autíčko,“ po prvé, po druhé, po páté... a malá hračka se řítí vpřed, dělá zatáčky i kotrmelce. Dobře, kotrmelce, to auta dělají, ale proč takový rámus? Snad kdyby tu byli motoristé, ti mají rádi moudrá slova a vytuněné výfuky. Ale autíčko výfuk nemá a místo natahovacího pera jen hodně, hodně ječivý setrvačník. Nic jiného není slyšet. Po prvé, po druhé, po páté...

A zrovna poslouchám mimořádnou zprávu: „U obce na Znojemsku se protrhla betonová jímka s kejdou. Na obrázku vypadá jako standardní kruhová nádrž, co stojí málem u každého kravína.

Chyba, pata stěny nádrže praskla, zeď se položila a proud fekálií se valí ven. Trefil vedlejší barák, parkující auta a Junácký potok. Tři tisíce metrů krychlových teše k řece Dyji a dál, Vranovskou přehradou ke Znojmu.“

„Kdyby jen tam,“ slyším, když na chvíli hračka ztichla.

„Přijeli hasiči i s laboratoří, čerpají kejdu a zkoumají potok. Objevil se zástupce životního prostředí a rybáři tím pádem mají na mysli další Bečvu ze září před 6 lety. Tam ministr hned věděl, kdo za kyanidy a mrtvé ryby může, a kdo určitě ne. Vyšetřování úniku bylo provázeno četnými pochybnostmi a kontroverzemi, státní úřady nevěděly, jak postupovat.

„Odpad se nám objevuje všude, rozlil se už hodně vysoko!“ A hasiči čerpají kejdu a potok ji ředí. Jímka praskla! Je jich tu hodně, stojí málem u každého kravína. Plaveme v tom, protože taková byla naše volba.

A zase siréna, po šesté, po desáté... Pak na chvíli ticho, ticho..„Dědo, kdy umřeš?“ Říká mi tak, protože neví, co je praděda. Asi chce, abych vypnul zprávy, že zase bude líp. „Nevím, možná za rok, snad za pět..“

„Ty nevíš? Tak to je škoda. Pak už tě neuvidím!“ Náš nejmenší, zatím, prohlíží fotky kalendáře a umí číst letopočty: „1944“, přečte rok mého narození. Jaký rok bude číst na konci vlády?

Doufám, že cifra moc neporoste. Nepřál bych mu to. Nejsou mu ještě ani čtyři roky a má rád ty mašinky a tramvaje.

Autor: Petr Potužník | čtvrtek 29.1.2026 10:44 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Další články autora

Petr Potužník

Chtěl na sever.

V perexu, posílám omluvu autorovi české klasiky za zdroj a použití: „No jó! Jdu na sever, na sever a najednou na jih! „ i s žádostí o laskavé svolení k zveřejnění „post publicationem“.

20.1.2026 v 13:32 | Karma: 7,30 | Přečteno: 179x | Diskuse | Poezie a próza

Petr Potužník

Nemůže si pomoct

Exkurz do výzbroje 2 válečných lodí snad čtenář vydrží. Je to nutná inventura ostrých šípů v jejich toulcích dle dostupných dat Googlu

12.1.2026 v 11:29 | Karma: 7,57 | Přečteno: 164x | Diskuse | Poezie a próza

Petr Potužník

Špičatý vesmír

Některé obrázky letěly rychlostí světla, některé pomalu a jiné se vrátily (asi silnější plazmový pole, že jo) Ale to jsou jen otázky k rekvizitám. Když není pole, stačí stejně staré noviny. Překvapující je ta podoba. Náhodná?

28.12.2025 v 11:10 | Karma: 4,66 | Přečteno: 142x | Diskuse | Poezie a próza

Petr Potužník

Vyřešená situace

Vánoční situace brouků, kteří dříve byli všude a po Sametovém roce na čas zmizeli a unikali pozornosti.

19.12.2025 v 12:54 | Karma: 5,83 | Přečteno: 136x | Diskuse | Poezie a próza

Petr Potužník

Malá zdrojová populace

Docela vtipná bajka kde na krátké ploše nevadí, že protagonisté chvíli létají a chvíli chodí dveřmi.

27.11.2025 v 15:55 | Karma: 8,89 | Přečteno: 152x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...
23. ledna 2026  12:43

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...

Autobus kvůli namrzlé silnici naboural do stromu, jedna cestující je zraněná

Autobus na zledovatělé silnici v Plzni narazil do stromu. Lehce se zranila...
29. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Autobus havaroval ve čtvrtek ráno na zledovatělé silnici v Plzni. Řidič s ním naboural do stromu....

Opilý řidič přepůlil octavií při nehodě strom, pomoc přivolal mobilní telefon

Vážná dopravní nehoda u Dašic na Pardubicku. (19. ledna 2026)
29. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Krajští hasiči na lince 112 přijímají čím dál víc oznámení o nehodách prostřednictvím moderních...

Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...
29. ledna 2026  10:22

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v...

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Do některých důležitých oprav se nyní pustili na zámku Hrubý Rohozec.
29. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  10:10

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Potužník

  • Počet článků 7
  • Celková karma 6,95
  • Průměrná čtenost 153x
Rád lyžuji (naposledy jsem si zlámal kotník, tak uvidíme), běhám a lezu po stromech (tak uvidíme).
Rád píšu, tak uvidíte.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.