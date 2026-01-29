Prasklá jímka.
Náš nejmenší, zatím, má rád mašinky a tramvaje: „Hele dědo, tahle je tří článková. To je Škoda, dědo, má čtyři podvozky, ty dva střední jsou Jakobsovy... „ Nejsou mu ještě ani čtyři roky. Prohlíží fotky v kalendáři a umí číst letopočty: „1944“, přečte rok mého narození a „2026“ začátek nové vlády „Capo de tutti capi“.
„Podívej, co umí to autíčko, dědo,“ ubral mi klidně dvacet, třicet let, protože neví, co je praděda. Ani se mi to nechce vysvětlovat.
„Podívej, dědo, co umí to autíčko,“ po prvé, po druhé, po páté... a malá hračka se řítí vpřed, dělá zatáčky i kotrmelce. Dobře, kotrmelce, to auta dělají, ale proč takový rámus? Snad kdyby tu byli motoristé, ti mají rádi moudrá slova a vytuněné výfuky. Ale autíčko výfuk nemá a místo natahovacího pera jen hodně, hodně ječivý setrvačník. Nic jiného není slyšet. Po prvé, po druhé, po páté...
A zrovna poslouchám mimořádnou zprávu: „U obce na Znojemsku se protrhla betonová jímka s kejdou. Na obrázku vypadá jako standardní kruhová nádrž, co stojí málem u každého kravína.
Chyba, pata stěny nádrže praskla, zeď se položila a proud fekálií se valí ven. Trefil vedlejší barák, parkující auta a Junácký potok. Tři tisíce metrů krychlových teše k řece Dyji a dál, Vranovskou přehradou ke Znojmu.“
„Kdyby jen tam,“ slyším, když na chvíli hračka ztichla.
„Přijeli hasiči i s laboratoří, čerpají kejdu a zkoumají potok. Objevil se zástupce životního prostředí a rybáři tím pádem mají na mysli další Bečvu ze září před 6 lety. Tam ministr hned věděl, kdo za kyanidy a mrtvé ryby může, a kdo určitě ne. Vyšetřování úniku bylo provázeno četnými pochybnostmi a kontroverzemi, státní úřady nevěděly, jak postupovat.
„Odpad se nám objevuje všude, rozlil se už hodně vysoko!“ A hasiči čerpají kejdu a potok ji ředí. Jímka praskla! Je jich tu hodně, stojí málem u každého kravína. Plaveme v tom, protože taková byla naše volba.
A zase siréna, po šesté, po desáté... Pak na chvíli ticho, ticho..„Dědo, kdy umřeš?“ Říká mi tak, protože neví, co je praděda. Asi chce, abych vypnul zprávy, že zase bude líp. „Nevím, možná za rok, snad za pět..“
„Ty nevíš? Tak to je škoda. Pak už tě neuvidím!“ Náš nejmenší, zatím, prohlíží fotky kalendáře a umí číst letopočty: „1944“, přečte rok mého narození. Jaký rok bude číst na konci vlády?
Doufám, že cifra moc neporoste. Nepřál bych mu to. Nejsou mu ještě ani čtyři roky a má rád ty mašinky a tramvaje.
Petr Potužník
Chtěl na sever.
V perexu, posílám omluvu autorovi české klasiky za zdroj a použití: „No jó! Jdu na sever, na sever a najednou na jih! „ i s žádostí o laskavé svolení k zveřejnění „post publicationem“.
Petr Potužník
Nemůže si pomoct
Exkurz do výzbroje 2 válečných lodí snad čtenář vydrží. Je to nutná inventura ostrých šípů v jejich toulcích dle dostupných dat Googlu
Petr Potužník
Špičatý vesmír
Některé obrázky letěly rychlostí světla, některé pomalu a jiné se vrátily (asi silnější plazmový pole, že jo) Ale to jsou jen otázky k rekvizitám. Když není pole, stačí stejně staré noviny. Překvapující je ta podoba. Náhodná?
Petr Potužník
Vyřešená situace
Vánoční situace brouků, kteří dříve byli všude a po Sametovém roce na čas zmizeli a unikali pozornosti.
Petr Potužník
Malá zdrojová populace
Docela vtipná bajka kde na krátké ploše nevadí, že protagonisté chvíli létají a chvíli chodí dveřmi.
- Počet článků 7
- Celková karma 6,95
- Průměrná čtenost 153x
Rád píšu, tak uvidíte.