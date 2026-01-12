Nemůže si pomoct
Rád se dívám na kačery ve Vltavě v Podolí. Hlavy mají modré nebo zelené, honí se ve vodě a na kačeny dělají ramena.
Daleko za Velkou louží si zadrnkal kačer s našlehaným chomáčkem oranžových pírek úžasnou písničku:„Tam kde je Caracas, muž jménem Pedro žil, prodával ananas“ ...
Oranžovou hlavou blesklo: ananas, ananas, tropické ovoce, drogy...
Drogový teror! Ty v zelené folii balené balíky kokainu.
Krásný důvod dělat ramena, mezinárodní právo kačery nezajímá. Oranžový si prostě nemohl pomoct a vypustil veliké loďky:
Letadlová Gerald R. Ford, délka 337 metrů a 75 letadel, 2 jaderné reaktory, 4 660 námořníků. Stejně tolik lidí má naše Bechyně nebo Postoloprty.
2× 8 hlavňový Systém odpalování raket Mk-29 pro hladinová plavidla, řízené střely moře-vzduch k prostorové obraně. 3× 20mm šestihlavňové rotační kanony 20 mm vystřelující náboje volitelnou rychlostí 3 000 nebo 4 500 výstřelů za minutu, 4× těžký kulomet 12,7 mm Browning, komorován pro větší a výkonnější náboj. To jsou šípy připravené k boji. Hodně ostrých šípů.
S tím se dají lehce trhat ananasy i letiště La Carlota a kanony na Fuerte Tiuna. Poslal i výsadkovou Iwo Jima, 2× parní turbína, délka 257 m. Ke sklizni tropického ovoce má bitevní letadlaHarrier II, f 35 Ligtning a vrtulníky Viper, Super Staliion a Venom Není to jen bárka z popraskaných prkýnek. A navíc má šikovně zamřížovanou celu, kam se dá zavřít řídící kačer z Caracasu i s jeho kačenkou.
Chce sklízet jen ananasy, to sladké ovoce, co se rozmnožuje vegetativně a nepotřebuje kolibříky? Ropy je tam daleko víc. A koho postaví ke kohoutkům? Kačer ví koho. Ventily bude mít pod kontrolou on, aby zajistil, že poslouží ke štěstí domorodců! Je to hodně peněz, hodně Bolívarů. Nemůže si pomoct: „Výkonná rada budu já, já a můj zeť.“ To je Absolute Resolve, kačerovo Absolutní odhodlání ze 3. ledna
Pozor, hned vedle je Kolumbie, i tam je Amazonka, voda pro kačery a také, v zelené folii balené balíky kokainu. Drogový teror! Proč je svět tak neklidný? Protože kačer dělá ramena a označuje Kolumbii za narko-teroristy, když mu nevydají uhlí a ropu. To je hodně peněz, hodně pesos.
„Manifest Destiny, tedy Zjevné poslání“Jamese Polka pokládalo osadníky ze zátoky Massachusetts za lidi vyvolené dobývat další území kontinentu. Mají to v hlavách od 19. století. Oranžový chomáček tak brání mír po celém světě, nemůže si pomoct, má poslání, je vyvolený. S Mexikem má od podzimu 1847 srovnané skóre. Pardon, tam nemusí. Přidá jen nádherných devadesát procent cla.
Najednou to jde do módy. A znovu si nemohl pomoct, musel rozbít centrifugy na obohacování uranu. „Možná to udělám, možná to neudělám,“ řekl a 22. června 2025 tam poslal přes celý oceán bombarďáky. Půlnoční kladivo, Midnight Hammer dopadlo na Fordo, Natanz a Isfahán. Letadla Northrop B-2 Spitit navedly pumy GPU a ponorky odpálily střely Tomahawk.
A zase si nemohl pomoct, když dostal chuť objímat se s rudým diktátorem na studené louži Aljašky. Ukazují ho v televizi, pouští do rádia. Na červeném koberci oba zamávali olivovou ratolestí. KáGébák si tam vodil oranžový chomáček peří jak na provázku: „Máš moc pěkný sako, sluší ti kravata a máš pěkně nablejskaný boty. To jsou Russel mokasíny? Mně by byly asi velký.“ Proč stíhaného KáGébáka nevsadil do basy? Protože jeden za osmnáct, druhý za dvacet bez dvou. Mír je tak blízko!
Pro zachování míru podaly pumy z bombardérů Rockwell B-1 Lancer i na skladiště Sarinu blízko Homsu a na výzkumné zařízení u Damašku. Byla to odveta za chemický útok Assada na město Dúma. Tam jsou na tom teď kačenky hodně špatně.
Nemohl si pomoct, když zavedl úžasná cla i překvapeným kačerům na druhé straně Niagary. Javorový listí? Zapomeňte, zežloutlo, spadalo, zameťte to a pojďte k nám, patříte do našeho hejna! Potřebujeme vás pro obranu!
Líbí se mu i moře Grónska, barevné domky, velryby, tuleni. A na jihozápadě dokonce orli. Orli? Skvělí, nádherní orli. Kdo je nakreslen na líci státní pečeti? Orel bělohlavý přece. Na prsou má štítek, pod ním šest svislých červených pruhů a sedm bílých. To je původních 13 států. Orel má v levém pařátu třináct šípů a v pravém olivovou ratolest. Ratolest je touha po míru, šípy příprava k boji. Orel má v zobáku heslo „E pluribus unum, z mnohých jeden“, původně mnozí, symbol jednoty v rozmanitosti, dnes jedno hejno v čele s oranžovým kačerem. Nemohl si pomoct, v Grónsku je sice dost zima, ale to spraví čepice a teplý spodky.
Jsou tam ti skvělí orli. Grónsko prostě absolutně potřebuje. Potřebuje ho pro obranu! Třeba ho budou chtít koupit za patnáct milionů, tak, jak koupili v roce 1803 Louisianu.
Evropa to bude zas monitorovat a pak vyjádří vážné znepokojení.
Kačer dál hledá vodu potřebnou k obraně. Panamský průplav! Nemůže si pomoct? Pardon, tam už také je klid. Operace „Just Cause“ Panamu sfoukla už v prosinci 1989, už ji má v hejnu. Další Iniciativa netřeba, tam může dovádět s kačenkami od začátku století.
Kdy dostane chuť na zelí? Na dvouletou bylinu, příbuznou kapustě. Kdysi rostla ve Středozemí jako keřík. Málo kapustičky, hodně slimáčků? Sklízí se od července do srpna. Je leden, kačer má nejméně půl roku čas.
Zelí pekingské a zelí čínské. Co když ho napadne bělásek zelný či dřepčík olejkový? Zelí prostě absolutně potřebuje. Potřebuje ho pro obranu hejna! Před běláskem.
A když dostane chuť na plzeňské pivo? Nebo na bazén v Podolí, tam je ráj pro kačery, voda má 26 stupňů i v zimě.
Nemůže si pomoct, má poslání, je vyvolený. A svět je pořád neklidný... Heslu „E pluribus unum, symbolu jednoty, u nás nefandíme. A brzy nám ho může kameník začít vysekávat jako epitaf...
Petr Potužník
