Mladé káně.
„Tak nefňukej a kup si Camomille, ten program redukuje teplotu a prach v počítači“, radila od sporáku moudrá sova Bubo. „ A skoč pro pár rejsků, budu dělat oběd.“
Boubík věděl, že se dost nalétá. Jed na myši se dával dosud do nor. Ale nově povolili rozhazovat Ratron přímo na pole.To byl pro výra velký problém. Špatně viděl, proto hůř lovil a zatáčky do leva vybíral tak, že se mu vždycky vysypala taška s potravou. Než to znovu posbíral, Bubo připálila jídlo a dostal vynadáno.
„Podle ministerstva není aplikace jedu do polí problémová,“ četl z novin hned u dveří. „ Zemědělci postarají o to, aby otrávené granule sežraly jen myši! „
„Co mi neseš, ty vejre? Zase noviny místo jídla?“ Bubo vzala časopis tašky a četla: „Uhynulé hlodavce musí pěstitelé z polí odstranit. Je tedy odpovědností hospodařících subjektů, aby k úhynům necílových druhů nedocházelo! „
„Tak to je dobře zařízený,“ řekl smířlivě Boubík¸ „ jed nikoho kromě myší neohrozí. Nemůže se stát, že by otrávení hraboši zahubili káňata nebo sovy.“
„Nemůže? Ten článek napsal kdo? Umělá inteligence?“ Bubo vytáhla z lékárny Carbosorb, nasypala dávku na lžíci a podala ji Boubíkovi. „Hodně pij, určitě ses na poli zas vyválel! Je plný Ratronu, potřebuješ to ze sebe dostat. A jdi otevřít, někdo zvoní.“
„Ahoj stjejdo, máma vás pozdjavuje. Já budu ministj! „ Ve dveřích stálo mladé káně. Kompaktní postava a dlouhá široká křídla s černými konci letek.
„To tě k nám Pírko pustili samotného?. Sotva jsi vyletěl do světa, vždyt´ještě neumíš říkat eR“ divila se Bubo a podávala mu lízátko.
„No je to majná pjáce teto, zbytečná,“ děkoval Pírko, „ ale to nevadí, Manažer mne už stejně nominoval!“
„Manažer? „divil se výr velkýma očima.
„Manažer hejna !“ vysvětlovala sova, „Jak je dal dohromady? Naučil je sledovat jen své sousedy, nic víc, a to působí dokonale: Tančí a krouží všichni stejně, mají společné krmení a hlasují, tak jak chce šéf...A ti co nemá v hejnu? Provázky a drátky vodí zbylé opeřence tak, aby vypadali jako živí. Mluví za ně a vytváří zvukové efekty. Jsou na drátku a kývají, jak potřebuje,,,. Některé má navlečené na prstu jedné ruke, jiní jsou složitější. Zrzavou pěnici, co investuje hlavně do ptačího zobu, navlékl do škatule amerických hranolek tak těsně, že sotva vytáhne křídlo.
A viděl jsi ministra války? Jestřáb se jen třese. Kdyby nebyl omotanej provázkama, poztrácí peří i s generálskou čepicí. Otevře zobáček jen když mu dovolí. Měli by mu přidat, ale asi to nevyjde, šéf má jiné priority, hlavně aby vyšlo na něj. A když je v úzkých, schová se v parlamentu ..“
„V našem parlamentu na starým dubu? „ podivil se Boubík.
„ Jo, hore, na starým dubu. Je to houževnatej šéf, nespí ve dne, nespí v noci. Lítá, maká, slibuje... Slíbil nižší hypotéky, aby si mladí mohli stavět hnízda. Ale hypotéky se zvedly. Slíbil že nebude na polích jed Ratron, slíbil dotace na koroptve, slíbil důchody.. Zatím jen dluží, všude, kam se podíváš. Ví, kam nás dluh směřuje, a přesto nás tam vede.“
„Odkud přiletěl?“ odvážil se zeptat Boubík.
„Z daleké farmy se zvučným ptactvem. Je to profesionál, i když říká, že jím být nechtěl, jeho písně slyšíme všichni. Čím je starší, tím hlasitější hejno je: Bude líp. Bude líp, makáme. Pořád štěbetají: Bude líp... Ale komu? Víš to, vejre? Ne, jen se hrabeš v počítači.“
Bubo se obrátila na mladé káně: „Ministr budeš? Máš tak opožděný dospívání Pírko, sotva ses naučil létat.“
„Ale mé jmenování pjezident nejozpojoval.“ bránil s Pírko. „ Jen nejmenoval mého kamajáda, ikonu naší pajtaje. A já to pjezidentovi vjátím!“ pohrozil.
„Vezmi si nový autíčko, tomu bakelitovýmu jsi ukroutil volant, moc jste s kamarádem řádili“... pohladila Bubo svého nejmilejšího synovce. „Nejsi teď trochu přetažený? Proč ty hračky rozbíjíte?“
„Už si nehjaju na s autíčkama,“ ušklíbl se Pírko.“ Bojuji pjoti větjrníkům. Mám na to ministejstvo. A Mejcedes se čtyřlitjovým motojem.“
„Cože, místo tříkolky máš Mercedes?“
„Jo, velikou čtyřlitjovou čejnou kjabici. Budeme na ní jezdit s kamajádem, s ikonou, co pjezident nemá jád. Ale musí ho mít jád, nebo bude litovat. Když ne po dobjém.... Nikam ho nepustím! Chce lítat do ciziny? Nikam, v budce bude! Už jsem mu to poslal v es-em-es ce.“ Pírko hlasitě, až moc hlasitě otevíral žlutý, na konci černě zbarvený zobáček.
„Sluší mu to, ministrovi. I když má za sebou dost komplikovaný vývoj. Pozdě začal broukat, pohybové dovednosti má slabé a ve škole jen křikem vyjadřoval nelibost. Zůstal baculatý a nemá správný úchop. Ani na kolo si netroufl, zůstal u tříkolky.“ Posmutněla Bubo.
„Ale proč vyvolává konflikty? Proč se hádá? Proč tak vyvádí? Zobal Ratron? Ne, káně je necílový druh, to se mu nemůže stát: Hejno tvrdí, že jedem otrávené myši posbírají sedláci a Pírka nic nehrozí. Snad se i on naučí pracovat s tichou rozvahou. Nemůže pořád dunět jak výfuk čtyřlitrového motoru. Ale co se dá od výfuků očekávat? Rozvaha? Debata? Ne, jen kouř a rámus.“
Petr Potužník
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