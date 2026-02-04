Kdo se zas objeví
Tibia, holenní kost, je poměrně mohutná a dost zásadní, když se zlomí se výrůstek tvořící vnitřní kotník. Mažu je Reparilem už dost dlouho, hned, jak mi sundali sádru. Pořád to bolí, pochopitelně, jedno balení za tři stovky.
Mažu si kotník a koukám na zprávy: Doktor, co kšeftoval s raketami na tenis, stojí zas u pultíku! Dali mu menší ministerstvo: tenisem a kotrmelci ke zdraví. Je rád. V Kunraticích je náhodou v jednom baráku Alzheimer Home a Respimed ale ministr tam nemá vazby. Ve stejném baráku je náhodou i Národní centrum prevence, to vlastní Medical Investments Beta. A kdo je náhodou jednatel? Správně, náš člen vlády. A kdo je náhodou předsedkyní správní rady? Správně, jeho manželka. Ozubená kolečka ministerské převodovky do sebe zapadají líp a líp, a to se nám líbí.
Musím si ošetřit obě zápěstí. Bolí mne po cvičení na hrazdě, mám tubu Voltarenu. „Cože, ty lezeš v osmdesáti na hrazdu, dědo?“ „Asi to není moc chytrý, ale nemohu běhat, posiluju jen ruce.“ I když už nejsou, jak byly. Ani lyže, ani hrazda, neběhat...
A znovu se objevuje tvář, která tam dost dlouho nebyla. Postava bývalého primátora, Cestovatele. Často volal před pár lety Mazánka, Kolibříka, někdy Kapitána. Pamatuji dobu, kdy „orchestrovai“ akce „pařez“ a „mrtvej kůň“. Dnes se potkal znovu s ministrem a začne zase „orchestrovat.“ Má pověření k boji proti pivu. Po delší době každý v jiných barevných dresech. Pořád oba vypadají mladě, pořád pěkně mluví, a to se nám líbí....
Pak sáhnu pro Lioton. Ten mám na pravé stehno. Natrhl jsem si hloupě musculus quadriceps. Při rozcvičování kotníku na stroji se hodně sval namáhal. Teď ho musím bandážovat. K dalšímu tréninku bude připraven až za tři měsíce. A v televizi je znovu evergreen, pán z Hnízda. Nikdy nechtěl do politiky, a je tam pořád. Líbí se mu ta nekonečná opereta, obviněn, osvobozen, obviněn... Stále je v hlavní roli. Nevykládejte mu pohádky o hodnotách. Líbí se mu v hnízdu z propletených větví a dotací, rád si tím propletencem sáhl pro padesát milionů. Nikdy neměl střet zájmů - a má ho. Říkal, že firmu předá do neodvolatelného svěřenského fondu. Do třiceti dnů od nového jmenování. Pořád drží dohody, to je u něj zásadní. Maká a maká. A to se nám líbí...
Na bolavé paty mám v krabici tubu Pedicare. Koukám, že dochází, musím jít koupit novou. Než vypnu televizi, je tam zas ikona Hranáč. Zbavil se dobrého bydla v nepřátelské cizině a pak hodně, hodně rychle autem domů, abychom ho zvolili. Bylo to zásadní, dvě stě čtyřicet na rychloměru nám imponuje. Milujeme rychlá a silná a veliká auta. Proto je ikona v televizi od rána do večera, i na cestě pro noviny, pro rohlíky ke kafi. Další akt ale drhne. „Jmenují Hranáče nahoru? Nejmenují? To přece nejde, nedat ikoně post. „ Jeho menší, kolega si to nenechá líbit a hrozí: „Když nebude ve vládě, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic!“ Je zásadní, nemaže se s ničím a vlny dělá velké. Bude i v učebnicích. Pozor, ty ušpiněné končí jen ve sběru.
Až začne spalovat mosty, snad vynechá ten nový, z bílého betonu v Podolí u bazénu. Jen ten mi ještě zbývá. Na lyže, běhat, ani na hrazdu nemohu. Zatím. Teď sleduji zprávy, kdo se v nich objeví, kdo se zase vrátí k pultíku.
Těším se do vody, v Podolí mají vnitřní i venkovní padesátku. Než malý Motorista spálí most před bazénem, budu tam plavat. Už mám na rok permanentku. Jen nevím, kdo mne vytáhne z vody a bude potom ošetřovat, až zase něco hloupě praskne.
Před chvíli jsem si vzpomněl: Má nejmladší vnučka mne pozvala na maturitní ples. V Lucerně bude zas tancovačka! Je tam veliký parket a to se nám líbí.
V krabici je místa dost, koupím i velké balení Voltaren forte.
Petr Potužník
Prasklá jímka.
Naší rodině je přáno: Osm vnoučat, zatím nevím o dalším, a pět pravnoučat z ještě mladší generace. Tam, zatím nevím kdy, jen doufám, cifra poroste.
Petr Potužník
Chtěl na sever.
V perexu, posílám omluvu autorovi české klasiky za zdroj a použití: „No jó! Jdu na sever, na sever a najednou na jih! „ i s žádostí o laskavé svolení k zveřejnění „post publicationem“.
Petr Potužník
Nemůže si pomoct
Exkurz do výzbroje 2 válečných lodí snad čtenář vydrží. Je to nutná inventura ostrých šípů v jejich toulcích dle dostupných dat Googlu
Petr Potužník
Špičatý vesmír
Některé obrázky letěly rychlostí světla, některé pomalu a jiné se vrátily (asi silnější plazmový pole, že jo) Ale to jsou jen otázky k rekvizitám. Když není pole, stačí stejně staré noviny. Překvapující je ta podoba. Náhodná?
Petr Potužník
Vyřešená situace
Vánoční situace brouků, kteří dříve byli všude a po Sametovém roce na čas zmizeli a unikali pozornosti.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Finanční nejistota a zdraví. Proč se rozdíly mezi domácnostmi dál prohlubují?
Zatímco část české společnosti vstupuje do roku 2026 s opatrným optimismem, u nízkopříjmových...
Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, školy plánují náhradní program či volno
Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne...
Rehabilitační ústav Kladruby investuje 60 až 70 milionů Kč do dalšího rozšíření
Rehabilitační ústav Kladruby na Benešovsku investuje 60 až 70 milionů korun do dalšího rozšíření....
Hádka, pak vzal nůž. Z ubodání ženy na Kladensku policisté obvinili jejího manžela
Policisté ve středu obvinili muže podezřelého z úterní vraždy manželky ve Pcherách na Kladensku. O...
Prostorný přízemní byt 1+kk, Nupaky, Praha východ
Nupaky, okres Praha-východ
5 000 000 Kč
- Počet článků 9
- Celková karma 7,65
- Průměrná čtenost 152x
Rád píšu, tak uvidíte.