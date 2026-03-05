Dáme loď na vodu
Stály tam jen dvě dřevěné kozy s polystyrenovým kopytem naší vysněné kanoe. Nakoupili jsme pryskyřici, tužidlo a skelnou rohož. Hodně pryskyřice, hodně rohože abychom mohli náš sen laminovat.
V garáži, ani v moštárně se netopí. Byla zima a proto reakce mezi pryskyřicí a tužidlem nevznikla. Tak jsme dali pod naši loď elektrický přímotop a šli se ohřát.
Za dva dny byl laminát sice tvrdý, ale plný velkých boulí a puchýřů. Prořezali jsme je, a vybrousili, jen aby kanoe svištěla jak blesk. Po našem rybníku, po Blanici, i na Sázavu jsme si troufali. Dali jsme proto další a další vrstvu. Nakonec byly čtyři, pět, kabát silný jak brnění.
Kdyby se vyřezaly do kabátu na bocích střílny, stála by na kozách válečná loď pro deset děl na každé straně. Pak svět změnil a naše vlajková loď zůstala čtyřicet let pod stropem moštárny.
Jedna loď, jedna vlajka, návrat do zapomenuté éry piráta Augustina Heřmana. Ten po bitvě na Bílé hoře nasedl na brigu „La Grace“, přeplul Atlantik a přepadal se svolením guvernéra obchodní lodě. Na lodi měl jen několik děl, ale byl rychlý a odhodlaný k činům.
Letos se moštárny na úřadě papírově povolují znovu, hlavně kvůli Územnímu plánu Dubče. Smutná, zjitřená doba, jak po bitvě na Bílé hoře. Kristián Anhaltský tam na Bílé hoře pohřbil České země. Po čtyřech stoletích ho nahradil vítězný premiér. Maká a maká, ale svět ho moc nezajímá, nemá ho v programu.
Stačí mu globus „Cynthia“ dekorativní kousek za patnáct tisíc. Podstavec je z ořechového dřeva a zeměkoule má průměr půl metru. Za pár minut tam našel zasněžený ostrov Grónsko. Nahoře od něj propichuje kouli taková tenká šikmá tyčka. Když globus svítí, je tam politika, když zhasne, je tam zeměpis, super dekorace. Školní globus si nekoupil, má kouli jen třicet centimetrů, sice jsou tam i mořské proudy, ale není to dekorace. Malá koule se mu plete do sluneční soustavy: „Slunce, měsíc, země...“, vzpomíná. Ani barový globus nechtěl. Dovnitř se sice vejdou 4 lahve se sklenicemi, mapu má ale z dob Bílé hory. Ta voliče nepřivede, tam byl kotrmelec, tam pohřbili České země.
A ostrov, rozsvícený, či zhasnutý, láká. Je plný surovin, na které se všichni třesou. „Bude náš, ať se vám to líbí, nebo ne“, volá do Evropy největší Capo di tutti Capi ze západu. Má na to peníze: Koupí? Nekoupí? Je to spojenec? Chová se tak? Není s ním fakt nuda. Hraje si se sirkami a kotrmelce dělá chvíli v Grónsku, v Caracasu a jinde.
Capo z východní strany Grónska má také chuť. Vetknul svou vlajku do dna u severního pólu. Obnovil padesát vojenských zařízení, má tam šest armádních základen, radary a letiště. Také má rád sirky a kotrmelce.
Peníze, ty nemá, utrácí je za vražednou speciální operaci, a musí pokradmo prodávat ropu. Hlídají ho jen s děravou sítí, dírou se protáhne i tanker. Před týdny naložil tanker „Grinch“. Stará loď plula pod vlajkou Komor, když ji objevily vrtulníky Francie. Prohledaly tanker, napumpovaný ruskou ropou, schovanou pod kamufláží Komorské vlajky. Když lodě neschová pod vlajkou Komory, kryje je barvami Gabonu nebo Panamy. Po selhání motorů se motal jiný tanker u břehů Rujany. „Eventin“ vezl sto tisíc tun ropy. Sto tisíc tun pod čtvrceným listem vlajky Panamy. První pole má bílé s modrou pěticípou hvězdou, druhé červené, třetí modré a čtvrté bílé s červenou pěticípou hvězdou. Kdo se v tom má vyznat? Také „Eventin“ patřil do stínové flotily špeditéra Capa z východu.
Otevřeli jsme garážová vrata moštárny. Naše zapomenutá „La Grace“ tam čtyřicet let visí na provazech přivázaná ke stropním trámům. Lana už trochu zpuchřela, ale loď je pořád krásná, oranžová, čtyřikrát či pětkrát laminovaná a tedy hodně, hodně těžká. Jako hladinová loď pro deset děl na každé straně, se špicí silnější než ledoborec. Hodí se na kry kolem Grónska, do bouří i velkých vln. Zima? Máme teplé čepice a kostkované flanelové košile s dlouhým rukávem. Bude vidět, komu fandíme.
Musíme spustit loď dřív, než bude potřeba jinde. V Atlantiku? Perském zálivu? Panamském průplavu? U břehů Tel Avivu? Nebo nakonec spadne „La Grace“ někomu na hlavu?
Sundat ji bude dřina, na pružných postavách nám narostly pupky, a svaly už taky nejsou tam, kde byly. Pak poplujeme honit falešný vlajkonoše. Hrají si se sirkami a kotrmelce dělají po celém světě.
Nakonec bude i moštárna, budeme zavařovat, koupíme kotel na marmeládu, i plničku lahví. Než úředníkům dojde, že je to jen papírově, jen jako.
Petr Potužník
