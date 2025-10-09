Chybotisk
Pode mnou ležela vilka se 16 ložnicemi a mramorovým bazénkem, jen o něco menším, než Černé jezero na Šumavě. Tříhektarovou zahrádku za peníze z Pandora Papers lemoval žiletkový plot, au, kamery a varovné cedule s nápisy.
Sloupky plotu se táhly daleko, až k řece Grande Frayére River.
V celkem klidné zátočině tam rejdila neposlušná loď. Točila se doprava, pak na druhou stranu a znovu, u kormidla naprostý zoufalec v celtě s kapucí do očí.
Neviděl co dělá, nebo nevěděl, na co sáhnout?
Boural do břehu s hnízdy ledňáčků a barevní ptáci s nadávkami létali kolem.
Motor zmatené lodi šel do otáček. Příď se zaryla do písčitého břehu s hnízdy létajících drahokamů. To bylo křiku!
Na řece najednou policie. Ale ani rychlý člun s francouzskou trikolorou, nestačil na prchající celtu. Psovody člun neměl.
Skok, druhý a pepřová celta zmizela mezi borovicemi. Tu celtu jsem někde viděl?
Poplach, strážci vilky běželi k problému. Nadávali policii a schovávali bouchačky. Rychle kalhoty dolů, honem lana a zmatenou loď vrátit policii.
Na zablácené stráže teď nadávali policajti. Byla to jejich reason d ětre, smysl bytí, dělat zmatek. Hodně, ať si toho všimne jejich chlebodárce. Budou klobásy, snad i koblihy.
Jako v politice.
Bosambo vyběhl na balkon, viděl, že musí velet ochraně majetku. Ochranka okamžitě zdvojnásobila rámus. Jako v politice.
Z horního žiletkového drátu nade mnou pozoroval bazén ledňáček. Rámus vyplašil všechny, ale tenhle nelétal kolem rozbouraného břehu. Natřásal barevný peříčka, mrkal očkama s transfokátorem a jeho ocásek s anténkou posílal video operátorovi.
Znám ptáky, mám na známkách dobře udělané poštovní holuby z Kolumbie, tam létají
s heroinem, mám sérii dubajských sokolů, nádherní ptáci, a také sérii francouzských ledňáčků. Ten co seděl na žiletkovým drátě byl od šikovných Francouzů dost odbytý.
Jasně, nebyl to Martin-pêcheur, barevný drahokam s modrou hlavou, ale ledňáček s long life baterií a dost krátkým dosahem signálu.
Tak malým, že operátor musel být hodně blízko, schovaný v roští za plotem. Slyšel jsem tam pod celtou lapání po dechu, jako po hodně rychlým běhu.
Vila byla na chvíli prázdná, velmi potřebná situace.
Lezu přes žiletkový drát, au, to nemám rád. Nahoře to bolelo tak, že jsem si přestal všímat.
postavy pod skořicovou celtovinou. Skořice proti čichu psů.
Au, ten žiletkový drát, au větve, hrály si se mnou, au i s mojí kůží. Bránily vilu. A sklepní okénko šedesát na šedesát, poplašný rámeček sklopný dovnitř.
Nejlepší francouzský poplašný systém? Prý stačí jedna kapka vteřinového lepidla na správné místo. Kde je to správné místo? Nenašel jsem, dal jsem tedy kapek víc, asi dvacet, třicet, celou tubu.
Dřív než dolů vlezly moje chrastivý nohy, už tam vlétl drahokam s modrou hlavou. Vybízel mne a vedl nahoru, k pracovně.
Do Mougins mne poslal šéf: „Vlezeš tam a přivezeš mi pár známek.“
Divil jsem se, poštovní známky sice podražily, to je fakt, ale méně než bonbony HHC.
A šéf přece neposílal své názory poštou. Měl ledňáčky, poskoky, soudy, v nejhorším případě někoho s olovem..
Nebo chce výš, až na nejvyšší post? Aby byl na známkách taky?
„Mohu je koupit na poště, tam mají hezký,“ řekl jsem proto opatrně: „I zvířátka...“
„Já chci aršík. Hadí ostrov s vojákem, co posílá sovětskij vojennyj korabl do prdele, víš co myslím.“
Věděl jsem. „Aršík seženu na internetu, za pět tisíc korun s mezinárodním tarifem
Za polovic s tarifem místním B.“ Bránil jsem se, do Mougins se mi fakt nechtělo.
„Ale já chci chybotisk, pitomče. Je tam jinej vojennyj korabl, je tam Aurora!“
Aurora? divil jsem se. Aurora s dělem, ze kterého vystřelili a rázem změnil se svět?
„Nekecej,“ řekl šéf nakvašeně a pokračoval:
„Někdo TY chybotisky rozstříhal a jednotlivý známky dal do prodeje po 10 eurech.“
„Pár euro není přece důvod pro cestu tak daleko, šéfe. A HCC bonbony se už kupují legálně“
„Bosambo má ale jeden aršík celej!“
A bylo to tady, šéf se chystal na Bosamba!. Jo, když šlo o peníze, nebál se říznout do vlastní party.
„Ten aršík má cenu 2 milionů.“
„Korun?“
„Ne, Euro. A ty mi ten aršík přivezeš,“ podíval se na mne s očima chřestýše.
„Umíš fixlovat se známkama, ale na mne žádnou levotu nezkoušej.“
Já jako kluk, ne ve škole z dějepisu, ale ve známkách jsem zjistil, že náš první prezident nebyl tělnatý Gottwald na balkoně, ale štíhlý šedovlasý pán na koni. Našel jsem, co byl Danzig, tenkrát svobodný, dnes Kaliningrad.
Mám známky z vítězného února, Gottwald na Staromáku, známka v hnědé barvě, nejdřív s kolegou Slánským, a když kolegu pověsili, mám známku, taky hnědou za 3 Kčs, ale bez kolegy, už je tam jen Gottwald: „Právě jsem se vrátil z hradu....“
To nebyl chybotisk, kolega visel…
Mám i maďarský aršík s bitevní lodí Szent István, která šla tak trochu ke dnu v červnu 1918 po trefě 2 italských torpéd.
Posílal šéf ke dnu i mne?
Zatím jsem měl dost smůlu, že mne skoro po každým kšeftu s aršíkama někdo udal.
Asi v tom měl prsty šéf, vždycky měl po ruce ledňáčka s long life baterií, nebo hodně nepříjemnou složku s mými hříšky. Měl je na každého, ukazoval je i ve sněmovně…
Proto jsem teď stál v patře vily v Mougins..
Sejf byl otevřený, před chvílí tam někdo cucal HCC želé a prohlížel známky.
Kochal se a nořil do své nejsilnější, absolutní touhy, desir de poseeder, touhy vlastnit.
Mít víc, co nejvíc. To je na celým světě stejný. U mýho šéfa hodně, hodně silný pocit.
Proto začal kšeftovat s francouzskými koloniemi: Togo, Reunion, Nouvelle Caledonie.
A Maroc, krásně barevné série, zvířata, ptáci z Maroka.
Nepodceňujte známky z Maroka! Ani šéfa, ten uměl Maroko rozhejbat…
Začal tam před 40 lety, a kdyby tam zůstal, bylo celý jeho..
Bohužel se vrátil, s 500 dolary v kapse a myslel, že ne Maroko, ale celý Čechy budou jeho.
Desir de poseeder, touha vlastnit. Pořád to samé.
A pořád cucá ty HHC bonbony, proto je pořád tak uřvanej, někdy uplakanej, vždycky agresivní. HHC má negativní vliv na paměť. Šéf si proto často ani nepamatoval, co komu podepsal. A když mu to připomněli, soudil se a soudil…
Když Bosambo zaslechl rámus, zvedl hlavu od známek, zabouchl mříž, nestačil cvaknout zámek a letěl k řece, chránit majetek! To všechno drahokam s modrou hlavou zaznamenal.
Vila v Mougins s bazénem ve kterém jezdil občas šéf na růžovým plameňákovi přece stála majlant. Taky si k ní pomohl přes offshorové firmy, a přes známky z Maroka, přes krásné barevné série zvířat, ptáků....
Teď ho k vůli tomu honí francouzský berńák. Ale protože šéf je drzej jak francouzská veverka, dělá, že nic neví. A bude se soudit a soudit.. A bude tvrdit, že vyhrál…
Přede mnou byla mříž. Kovová chce hasák a šikovné ruce. Ty už nemám, a navíc pořezané žiletkovým plotem bolely
A kde vzít hasák? Čas letěl, ze známek na mne trčelo dělo Aurory., Co s tím?
Vedle mříže někdo vysypal zrnka písku. Štěstí? Ledňáček ? To se dost nalétal.
Chtěli to vyluxovat. Aparát s výkonem 1400 kW! Bude dost dlouhá hadice?
Byla, šla prostrčit mříží.
Luxoval jsem známky z jednoho alba, chybotisk Aurory, taky potopeného Szent Istvána, staré Rakousko.
Druhé album, Hadí ostrov s vojákem co posílá .....
U řeky klid, umazaní naháči odhazují lana a k vile zpět.
Končím rychle práci s luxem a vyndám z něj naplněný pytlík. Ne s prachem, s aršíkem pro šéfa¸ a snad i s něčími pro mne.
Hlídači se vrátili ke svému smyslu bytí, rámusu. Bosambo tušil průšvih, koblihy nebudou.
Musel jsem se stáhnout do sklepa čekat, až je to trochu unaví...
K plotu jsem se dostal až večer.
Přehodil jsem pytlík přes plot, zase žiletkový drát, au, i přes tlustý rukavice.
Au, zase roztržený kalhoty. A trochu noha, zadek, moje paní často šije natrženou kůži.
A když ji zlobím, au, docela tupou jehlou ..
Ale kde je pytlík se známkami ? Kde je ledňáček s long life baterií ?
Kde je ta postava pod celtou venku za keřem? Peláší pryč, jako by jí za patama hořelo!
Má všechno, je ve vatě... a já nemám, už po kolikáté, ani euro, ani cent.
