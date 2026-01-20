Chtěl na sever.
Díval se do nebe a nevěřil očím. Mezi mraky tam poletovaly zmatené stíhačky šesté, možná i vyšší generace. Hledaly kontakt se základnou Pituffik. Nechtěly ztroskotat na ledu jako polárník James Saunders v roce 1849 s lodí HMS North Star, poštovní lodí šesté generace s 28 děly. Nádherná, skvělá loď s 28 děly. A stejně narazila.
Zhruba po 175 letech na jižním pupku světa znovu vzrušení: Vedle světoznámého letadla Boeing 747 s volacím znakem Air Force 1 poskakuje tlustý chlápek s oranžově našlehanými vlasy pod červenou kšiltovkou.
Kdo nám vypnul satelitní navigaci? Jak to, že jsme se netrefili? Proč jsem raději také nekoupil globus? Nechápal. Co poručil, to se vždy muselo stát: Zamířit na sever! Na sever, na sever, ne na jih. Ale jsou na jihu! Už to psal klasik: No jó! Jdu na sever, na sever a najednou na jih!
Místo červeného koberce a místo nádherně a skvěle jásajících domorodců ho tak vítal jen naštvaný tuleň Weddelův. Červená kšiltovka mu hned řekla: „Na satelitních snímcích nejsi vidět. Máš být pod vodou a hlídat svá loviště. Já to dělám a podívej, kam až jsem došla.“
„No právě, místo ryb jsi tu ty! Kdo tě sem vypliv?“ odsekl Weddel. Velké starosti mu dělal bratr v Grónsku. Moc tam pijí. Dánský rum Riise, pálenku Aquavit a pak prázdný lahve házejí do moře. Ekologická, lahvová pošta.
Tak připlula od bratra ze severu i naléhavá zpráva: „Letos, 21. ledna havaroval blízko Pituffiku bombardér B-52G Stratofortress. Ztratil čtyři atomový pumy. Tři už našli, čtvrtá plave někde v moři, pátráme dál. Brácho, pomoc nám ji taky hledat. Díky. A hodně sleďů ti bratrsky přeje Tuleň grónský.“
Bratři z Grónska mají oči jako studánky a rohovky jim omývají slzy. Chybí jim slzné kanálky, a proto vypadají, že pláčou. „Houby pláč, hledají pumu! mručel Weddel. „Chyba je, že pošta z roku šedesát osm připlavala teprve včera, skoro za 60 let. A to jsem ještě neotevřel srpnový zprávy z šedesátého osmého. Proč jsou ve flašce od ruský vodky? Bratříčku, pošli to v jiné lahvi. A zavírej vrátka!“ mručel Weddel.
Stíhačky na nebi těm světovým událostem nerozuměly. Místo přistání na ledových krách otevřely zobáčky a nechaly se krmit z velkých Stratotankerů KC-130.
Chlápek na ně mával, až mu spadla červená kšiltovka. Nechápal. Přikryl zas čepicí ty oranžové vlasy a začal vyřezávat kostky z ulehlého sněhu. Stavěl půlkulaté iglú. Šlo mu to a zahřál se:
„Postavil jsem toho už hodně. Třeba na rohu Páté Avenue dvou set metrový mrakodrap. Skvělej barák, má nádherný, kouzelný výtahy, nahoru, nahoru. Dolů? Nikdy!
Do 63. patra jsem nastěhoval Paula Manaforta, šéfa mé kampaně. Byl účelově odsouzen jen za názory, za praní špinavých peněz a daňové podvody. Jasně politicky motivovaný proces, musel jsem mu dát milost. 51. patro si koupil Helly Nahmad, zavřeli ho na rok za hazard přímo v mém baráku!
Ve 24. patře má kanceláře Filip Sater, dostal 15 měsíců za pobodání. Bydlí mi tam i Duvalier, ten to přehnal s drogami na Haiti. Velký problém, asi ho za to vystěhuju a zavřu do Brooklynu jak Madura z Caracasu. Oba se musí polepšit! Dám jim šanci. Mám tam samé skvělé nájemníky.“
Trochu si odpočinul a začal skládat další iglú. A vedle pak, jedno hodně velké, pro senát. „ Bude mít široký vchod, bez schodů a bez zábradlí, aby se tam mí voliči neprali a nestříleli s demokraty, až mi zase ukradnou vyhrané volby! Mám velký plány, jedno iglú postavím pro kámoše z východu. Rozumíme si, chce taky mír, věřím mu. To je naše strategie. Pak postavím i tady Pituffik! „
„A potom?“ zeptal se Weddel. „Já ty ubrečený tuleně moc potřebuju,“ nenechala se rušit červená kšiltovka. „Když mi je neprodají, musím jim pomoct. Zavedu cla, pěkných 10 procent. A potom skvělých 25 procent a snad i víc, nádherných 50 procent! Musí mi věřit…“
Nádherná, skvělá cla. A přesto narazila. Nebo ne?
„Tak to už je věc pro psychiatra,“ zamumlal Weddel. Po tom, co slyšel od kšiltovky, měl nepříjemný pocit, že další zlé zprávy by mohly připlout v lahvích od Jack Daniel´s Blackberry. A protože ještě neobědval, zamířil k díře v ledu a „žbluňk,“ byl pryč.
Petr Potužník
Nemůže si pomoct
Exkurz do výzbroje 2 válečných lodí snad čtenář vydrží. Je to nutná inventura ostrých šípů v jejich toulcích dle dostupných dat Googlu
Petr Potužník
Špičatý vesmír
Některé obrázky letěly rychlostí světla, některé pomalu a jiné se vrátily (asi silnější plazmový pole, že jo) Ale to jsou jen otázky k rekvizitám. Když není pole, stačí stejně staré noviny. Překvapující je ta podoba. Náhodná?
Petr Potužník
Vyřešená situace
Vánoční situace brouků, kteří dříve byli všude a po Sametovém roce na čas zmizeli a unikali pozornosti.
Petr Potužník
Malá zdrojová populace
Docela vtipná bajka kde na krátké ploše nevadí, že protagonisté chvíli létají a chvíli chodí dveřmi.
Petr Potužník
Rituály
Zdá se, že v rituálech povolení stavby patříme k nejhorším. Byla jednou jedna vodovodní trubka a kam to vedlo?
