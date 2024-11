NW v Čechách, Moravě a Slezsku už není v plenkách !

Nordic walking přišel z Finska do ČR už před dvěma desítkami let. Přesto se kolem něj vytvořil mýtus, že je to mladý sport a hodí se jen pro důchodce. Českomoravská Federace ve spolupráci s ONWF se to rozhodla změnit.

Zdravím vás, příznivci sportu, cestování a zábavy👍 To vše je Nordic walking a každý si v něm najde něco pro sebe. Je to sport pro všechny generace. Je to příležitost pokračovat ve sportovní kariéře po čtyřicítce, kdy ostatní končí. Bonusem je udržení zdraví sportem s malým rizikem zranění. Poznávání přátel bez hranic a s úsměvem😀 Zdobení, na Otevřeném Mistrovství ČR v NW – Bruntál Foto Marek Lokaj Český NW je letos třetí ve Světové lize ONWF za Slovenskem a Polskem . Na loňské Mistrovství ČR navázal Českomoravský Pohár NW 2024 . Dva závody na Moravě - Bruntál a Mrsklesy u Olomouce. A 2 závody v Čechách - Kutná Hora a Hamr na Jezeře. Pohár podpořila Českomoravská federace-ČMFNW a největší Světová organizace NW - ONWF . Nejvice bodově ohodnocené bylo Otevřené Mistrovství ČR v Bruntále. Ale i zbývající 3 Pohárové závody významně přispěly k bodům ve Světové lize. Čeští rozhodčí NW s certifikací ONWF dohlíželi na fair play soutěží. To vše by nebylo možné bez místních sponzorů a dotací pro sport a kulturu. Walkerkám to sluší! Foto Marek Lokaj Na Uhlířském Vrchu u Bruntálu se konalo Otevřené MČR v NW Foto: Marek Lokaj Bodovali jsme také na Mistrovství Světa v polském Choczewu.(Všichni v první desítce). A hlavně na závodech Světové ligy v Polsku, Slovensku, Itálii a Maroku. Zleva Petr Marek, Jana Anna Cíchová, Jaroslav Ziegl, jarmila Horáčková Foto: Pavlína Ziegl Maroko bylo velké dobrodružství. Závody v Agadiru , na břehu Oceánu startovaly v sobotu 12.10. Naše čtveřice závodníků - Jana, Jarka, Jaroslav , Petr a podpora nás všech - Pavla , jsme odlétali v pátek z Vídně. Po čtyřhodinovém letu jsme odjížděli taxíkem do hotelu, blízko startu sobotního závodu. Areál hotelu poskytoval nejen jídlo a nocleh. Byly zde i bazény, večerní diskotéky a další atrakce. Agadir, Maroko. jaroslav Ziegl na trati 10 km Foto: Pavlína Ziegl Ráno jsem startoval v 9.00 na 21 km, společně s Janou. Oba jsme sbírali celý rok body do Světového poháru ONWF na půlmaratonu. Agadir byl finálem celého seriálu závodů . Trať závodu byla na písečné pláži na 2,5 km okruhu. Nás čekalo 8 kol v bořícím se písku😀 Polovina závodu byla blízko oceánu a povrch byl pevnější pro nohy. Oba jsme získali 2. místo ve své věkové kategorii. Jaroslav na poloviční trati získal první místo ve své věkové kategorii. Na trati 5 km získala Jarča 2.místo. Pavla vše fotila a poskytovala podporu na trati. Jaroslav Ziegl a Jarmila Horáčková, společně s mezinárodními rozhodčími ONWF. V pozadí historická pevnost , poskytuje nádherný výhled. Foto: Pavlína Ziegl Já jsem navíc získal první místo v celkovém hodnocení na 21 km Světové ligy ONWF. Jana Anna Cíchová celkově zvítězila ve své kategorii na 21 km a celkově byla pátá na Světě. Jana a Jarča v areálu hotelu, se svítícím nápisem z pevnosti nad městem Agadir- Maroko Foto : Pavlína Ziegl NW nás baví a může bavit i Vás. Instruktoři ČMFNW jsou tu pro Vás . Přidejte se na závodech Českomoravského Poháru a bodujte do Světové ligy ONWF. Rádi bychom alespoň obhájili 3. místo na Světě. A pokud rádi cestujete , přidejte se na závody v Polsku, Slovensku, Itálii a třeba i v Maroku🥢🏆🥇