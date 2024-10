Zmizelá levice

Pomoc bližnímu svému je znakem vyspělé občanské společnosti. Pomoc vzdálenému svému je znakem její dospělosti. Stále ale společnost ovlivňujeme a vytváříme svým chováním my, jednotlivci.

Jistý Dean R. Campbell založil v roce 1976 Left Handers Club. Left Handers tedy do češtiny přeloženo levorucí či leváci. Smyslem takového klubu bylo podpořit povědomí o levácích a jejich strastech v dominantním pravorukém světě, které by vedlo ke zkvalitnění jejich každodenního života. S velkou pokorou se musí uznat, že se to Deanu R. Campbellovi povedlo a dnes již nikdo neuvažuje o levácích jako o těch jiných. Běžně již existují věci denní potřeby, které jsou univerzální, či naprosto samozřejmě ve variantách pro tu nebo onu ruku. Nutno podotknout, že mu s touto pozitivní změnou pomohli nejen jeho levorucí spoluklubovníci, ale i ti pravici preferující.

Trochu jiná situace je s jejich vzdálenějšími příbuznými, v angličtině označovanými jako Left Wingers, tedy levokřídlí neboli levicově smýšlející, čili levičáci. Pro levicově smýšlející spoluobčany se toho bohužel u nás (nikoliv v zahraničí) poslední volební období moc neudělalo. Že se jedná o dlouhodobý trend, popsal už v roce 2006 ve své knize Vzestup a pád české sociální demokracie její bývalý náčelník s indiánskou přezdívkou Popelníčekbynebyl.

Česká levicová politická scéna sestává pouze z několika málo subjektů, které jsou buď historicky znemožněné, nebo téměř zcela neznámé. Velkou zásluhu na vymizení důvěry v demokratickou levici na tom měla právě ta donedávna největší sociálně demokratická strana. Respektivě byli to jejich nepoučitelní náčelníci, opakující stále stejné politické i osobnostní chyby dokola. A je jedno, zda to byl ten s indiánskou přezdívkou Zdrojejsou, nebo Červenýsvetr případně náčelník Tymiliónymipůjčilstrejda. Každopádně postupně tu vzniklo jakési levicové vakuum, uvnitř kterého velký třesk rozmetal své voliče do řady populistických galaxií.

Se současnou českou levicí to trochu připomíná návštěvu knihkupectví, kdy čtenář v regálu u písmene Z vedle sebe najde tituly jako Zmizelá Praha, Zmizelá nádraží, Zmizelá Šumava 1,2,3 a ejhle Zmizelá levice. A to ještě s přibalenou beletrií k popukání v akci 1+1 zdarma: Stoletá strana, která vylezla z politiky a zmizela.

Od roku 2013 se pravidelně každé 4 roky scházíme během řííjna u uren s volebními lístky do Poslanecké sněmovny. Opět nás to čeká, tak říkajíc, „do roka a do dne“, tedy v říjnu 2025. Najde se do té doby další obdobný český Dean R. Campbell, tentokrát na podporu nemalé skupiny Left Wingers a vytvoří našim levicovým spoluobčanům zázemí, kde se budou cítit uznávaní a respektovaní?

Moderní levicové demokracké strany kromě progresivních směrů uznávají stále také tradiční levicové hodnoty jako je Svoboda, Rovnost, Spravedlnost či Solidarita.

Pokud bychom tedy začali u těchto hodnot a zároveň to promítli do lidí, kteří tvoří základ úspěchu, tak bychom v novém levicovém uskupení místo Zavadila, Skopala, Zapletala, Váhalové či Pletichy mohli nově vidět politiky jako např. Svoboda, Rovný, Brat, Nový, Dobrá apod. Pozor jen Rovných je v seznamu obyvatel asi jen kolem 100 a Bratů jen kolem 10. Takže moc času není.

Je mi jasné, že to jen jména nevyřeší, ale zkusme bez ohledu na politickou příslušnost, každý z nás přispět nějakým nápadem nebo činem k obnovení liberární sociální demokracie u nás. Vždyť přeci všichni ti rozutečení levicoví voliči jsou naši kamarádi, kolegové, příbuzní či známí, kteříí dlouhá léta, bez další solidní alternativity, mentálně strádají pod Babišem, Okamurou či Rajchlem a zaslouží si naše odpuštění a pomoc.