Zlodějka přátelství. Co si vezme příště?
Náš dům se nachází u krásného starého parku plného historických a přírodních zajímavostí. V roce 2010 jej dokonce na seznam světového dědictví přidalo UNESCO. Pro místní sportovní nadšence tak park představuje vysoce ceněnou sportovní lokalitu.
Díky tomu, proběhne kolem našeho domu každý den spousta běžců. Běhá tam i skupinka čtyř sousedek. Všechny v hi-tech sportovním oblečení, které se nikdy nepropotí, s chytrými hodinkami ukazující tolik hodnot, kolik dní je v roce a v teniskách s polštářky místo podrážek, jako by byly určeny pro běh na Marsu a ne na Zemi. Je to takové malé běžecké družstvo, ovšem s výbavou na úrovni velké americké NASA.
Témata, která při běhu řeší, ovšem nejsou vesmírná, ale ryze pozemská. Jednou jsem si nechtěně vyslechl část jejich rozhovoru, když se družstvo běžkyň zastavilo před naším domem, aby si jedna členka zavázala tkaničku na své vesmírné tenisce.
Ta ve žlutém tričku: „Můj muž měl sex snad s polovinou ženských od nich z práce.“
Ta v růžovém, zeleném a bílém tričku, jako jeden muž, tedy jedna žena, na to udiveně zareagovaly: „To jako fakt? S polovinou? A víš něco konkrétního?“
Ta žlutá:„ Konkrétní jména těch kolegyň nevím, ale vím, že to bylo konkrétně s jejich dolní polovinou.“
V tu chvíli jsem měl pocit, jako by se před náš dům v čase a prostoru přenesla čtveřice kamarádek ze seriálu Sex ve městě. Vlastně nepřenesla, přiběhla. Tedy v tomto případě něco jako Běh ve městě.
Jednoho dne se ale cosi stalo. Běžela jen žlutá, růžová a bílá. Další den to samé. Zelená stále chyběla.
Nic mi do toho není, ale nedalo mi to, abych se nezeptal, když běžely kolem: „Kde jste nechaly paní „Zelenou“, není nemocná?“
Všechny se zastavily a zvážněly.
„Bohužel už s námi asi běhat nebude“, povídá Žlutá. Pak popsala, co se stalo. Přicházelo to prý pomalu a postupně. Zelená si nainstalovala do mobilu AI aplikaci. To by nebylo v dnešní době nic zvláštního. Každopádně všechna, společně probíraná témata, začala Zelená souběžně probírat také s AI. Pak postupně začala mít na věci jiný názor, než mívala dříve. Jako by to přestávala být ona, jako by ztrácela svoji duši. Teď už do běžecké skupiny nechodí. Komunikuje jen zprávami vygenerovanými jejím chatbotem.
Carrie Bradshaw, hlavní hrdinka seriálu Sex ve městě, jednou prohlásila: „Nic netrvá věčně, sny se mění, trendy přichází a mizí, ale přátelství nikdy nevychází z módy.“ Zřejmě v roce 1998, kdy seriál vznikl, ještě nikdo netušil, že přátelství nemusí být jen s těmi, kdo jsou z masa a kostí.
Společná studie OpenAI a MIT Media Lab, která analyzovala 40 milionů AI konverzací, ukázala, že komunikace s AI krátkodobě zlepšuje náladu a pocit porozumění. Dlouhodobě však může vést ke zhoršení duševního zdraví. Čím větší význam uživatelé AI přikládali, tím silnější bylo jejich citové pouto. Emoční připoutanost navíc zásadně vzrostla při použití hlasové komunikace.
„Tohle není varování před technologií jako takovou. Je to spíš reflexe toho, jak rychle si na umělý kontakt dokážeme zvyknout – a nahradit jím ten skutečný,“ uvádějí autoři studie.
Tyto tři běžkyně očividně nepřišly jen o kamarádku. Ztratily celé jedno přátelství včetně sdílené energie, zážitků a emocí. V podstatě to, co lidi vzájemně obohacuje a dělá šťastnými. Otvírá se tu tak jedna velká neznámá – co si AI vezme příště?
Lidé se postupně smiřují s tím, že jim AI jednou vezme práci. Ale, že jim vezme i jejich kamarády? Na to zřejmě ještě připraveni nejsou.
Virtuální věci, činnosti nebo dokonce avataři už nejen splývají s realitou, ale dokonce ji zcela nahrazují. Jak ale člověk pozná kamaráda s rytmy opravdového srdce od toho s algo-ritmy?
Jsou otázky, na které kladně odpoví jen skutečný lidský přítel. AI na ně nestačí. Napadají mne například:
Nezajdem´ na prosecco?
Chutnala Ti ta čokoláda?
Můžeš mě obejmout?
Albert Einstein jednou prohlásil: „Opravdový přítel je ten, který zná melodii tvého srdce, a když ji zapomeneš, předzpívá ti ji.“
Co poradit těm třem kamarádkám, aby byl jejich běžecký tým znovu kompletní? Možná stačí prosté lidské gesto: zaběhnout za Zelenou, obejmout ji, nalít do ní tolik prosecca, až bude off-line a připomenou jí tu její melodii. Jak jednou poznamenala naše známá, když ji nějací hackeři ukradli účet na Facebooku a přišla tak o všechny dlouholeté kontakty: „Není nic lepšího než opravdová kamarádka. Pokud to zrovna není opravdová kamarádka s čokoládou.“
Zdroje:
Častější používání ChatGPT souvisí s vyšší mírou osamělosti | WIRED
Závislost na technologii: Statistiky a fakta z reálného světa pro rok 2025
Sebevražedné myšlenky má milion uživatelů ChatGPT - Novinky
(PDF) Váš mozek na ChatGPT: Akumulace kognitivního dluhu při použití asistenta AI pro psaní eseje
Sebevražda 14letého mladíka je jen špičkou ledovce. Zoufalí rodiče varují před AI chatboty - Novinky
[2508.03385] Can We Fix Social Media? Testing Prosocial Interventions using Generative Social Simulation
Petr Mála
Politik pod palbou.
Pokus psát pouze počátečním písmenem P prý pomáhá pečlivěji přemýšlet o politických pravdě-podobných příbězích. Posuďte.
Petr Mála
Energie u nás zlevňují. Někdo je má dokonce zdarma.
Pro řadu lidí znamená podzim jakousi osobnostní metamorfózu. Proměňují se v energetického Sherlocka Holmese. Účelem je najít pachatele svých vysokých účtů za energie a zároveň s tím najít zdárné řešení pro novou topnou sezónu.
Petr Mála
A tenhle znáte? Potká se Čech, Rus a Američan. Nebo ještě jinak...
V životě jsem slyšel řadu vtipů o všech možných národnostech a národech. Mezi nejznámější asi patří ty, jak se potká Čech, Rus a Američan..., případně jak spolu letí v letadle a tak podobně.
Petr Mála
Křidýlko nebo stehýnko (remake po česku)
Komedie s tímto názvem mne snad nikdy neomrzí. Pokaždé se směji, až se za břicho popadám, když sleduji, jak Louis de Funés bojuje proti kulinářskému zlořádu Tricatelovi. To vše ve filmu natočeném už v roce 1976.
Petr Mála
Ukaž, ukaž, Pepíku, co to neseš v košíku
Dříve při vstupu do prodejny prohlíželi člověku tašku. To aby při odchodu netvrdil, že si obsah tašky už přinesl sebou a nemusí jej tudíž platit. Dnes už tašky neprohlíží. Dnes prohlíží košíky. A to někdy dost důkladně.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu
S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky...
ANO, SPD a Motoristé chtějí zmrazit platy politiků, řeší skládání vlády i rozpočet
Lídři koaličních stran ANO, SPD a Motoristů podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího...
Státní terorismus! Odpovíme, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům. Ti reagovali
Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na...
Vojenský Schengen. Komise chce přesuny vojsk po Evropě během několika dnů
Evropská komise chce usnadnit rychlý a hladký přesun vojsk, vybavení a vojenských prostředků po...
Metro na Českomoravské se otevře do MS v krasobruslení, říká dopravní podnik
Pražský dopravní podnik (DPP) plánuje stanici metra B Českomoravská znovu otevřít ještě před 25....
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
- Počet článků 37
- Celková karma 18,04
- Průměrná čtenost 755x
Oblíbené články
Oblíbené knihy
- Osudy dobrého vojáka Švejka
- Nesnesitelná lehkost bytí
- Slepičí krok
- Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
- Perličky na dně