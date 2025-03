U pokladny stál...s obsluhou nebo bez?

Výhody a nevýhody obslužných a samoobslužných pokladen jsou pro každého jiné. Někdo ušetří čas, někdo nervy, někdo rád komunikuje s živým člověkem, někdo má radši strohý strojový přístup.

Minulý týden jsem objevil v jednom větším supermarketu v regálech s kávou, kde obvykle mívají dlouhodobě pořád to samé, zcela nový a zajímavý druh kávy. Ceny a distribuce kávy na světovém trhu kolísají, tak je možné, že i tento supermarket hledá i jiné, než tradiční zdroje formou menších dodavatelů s pestřejšími nabídkami.

Každopádně u kávy, aby byla dobrá, nehraje až tak zásadní roli dodavatel. Důležité jsou mj. tři předpoklady, stejně jako např. u dobrého pečiva: musí být z kvalitních surovin, musí být správně připravena a musí být čerstvá. A toto kupodivu všechno tato malá nová značka splňovala. Alespoň podle údajů na obalu. Navíc byla z mojí oblíbené kávové destinace – Portorika. Když jsem sáček s kávou zmáčkl, linuly se z aroma ventilu hned dvě úžasné vůně naráz – omamná vůně kávy s nádechem karamelu a čokolády a exotická vůně samotného Portorika s nádechem rumu a piňa colady. Hmm.

Vzpomněl jsem si při tom na jednu scénku s Vlastou Burianem z filmu U pokladny stál, kde vedli dialog dva klienti pojišťovny Kryštof Rozruch a pan Klůcek:

Rozruch: „Co tady hledáte?!“

Klůcek: „Tady jsem měl doutník.“

Rozruch: „Tak proč ho tady necháváte, Vy Kubo?“

Klůcek: „To nebylo Kubo, to bylo Portoriko!“

Kdo jednou ucítí vůni Portorika, těžko se mu hledá jiná alternativa.

Každopádně spěchal jsem, tak jsem vyrazil s kávou v ruce hned k pokladnám. Ale ke kterým? Těm s živou obsluhou, nebo bezobslužným? U těch s obsluhou většinou bývá fronta a s jednou položkou tam nemá moc smysl chodit. Na druhou stranu, občas se mi stává u nějaké novinky, že nebývá v systému správně zalistována a pak to nejde na skeneru načíst. Člověk musí následně počkat na živou obsluhu, aby to vyřešila. Časově si tak člověk moc nepomůže. Nedejbože, aby měl v košíku ještě láhev nějakého vína. To se objeví na displeji hláška “Vyčkejte příchodu obsluhy pro ověření věku.“ Pak musí živá obsluha opět přijít a povolit další skenování nákupu. Přiznám se, že někdy to s tou lahví vína dělám tak trochu schválně. Nějak se mi líbí, když mi v mém věku, otce dvou dětí kolem puberty, chce někdo ověřovat, jestli mi je už osmnáct.

Vyrazil jsem tedy s tou očividně novou položkou kávy raději k pokladně s obsluhou. Samozřejmě jsem si vybral tu nejmenší frontu. Jako obvykle jsem vzápětí litoval. Vždycky si říkám, krátké fronty nebrat, ale je to jako magnet, člověka si stejně nakonec k sobě tak nějak přitáhne.

Přede mnou stály jen dvě dámy, které vedly intezivní dialog dvou kamarádek. Nevím, zda do té doby dialog probíhal ve stejném duchu, ale po mém příchodu vypadal asi nějak takto:

„Ty Jano, už jsem Ti říkala, že na ten letošní pito*ej ples nepůjdu?“

„Proč ne, Zdeno? Vžyť ses na to, dopr**le, tak těšila!“

„Prej tam maj bejt u našeho stolu ty deb**ní Novákovi s Kopeckejma.“

„A co Ti na nich tak ku**a vadí, Zdeno?“

„Když oni jsou tak strašně sprostý! Nemůžu si s nimi o ničem pořádně normálně popovídat.“

„Tak se na nějakej pos**nej ples vy*er. Ty ho nepotřebuješ. Pořadatelé si v tom musí udělat pořádek. Mohli z Tebe mít prachy za vstupný a chlast, a když si nedokážou zajistit slušný hosty, tak budou mít ho*no!“

„ Máš pravdu Jani. S Tebou se tak skvěle povídá, ale už musím letět, pa!“

Po této krátké, ale intenzivní chvíli, co jsem u pokladny stál, mi začaly stékat čůrky potu po zádech až do...Ony dámy by to asi popsaly přesně. Já řeknu až do..lů.

Uvědomil jsem si v té, byť malé frontě u běžné pokladny, tyto dvě věci:

1) Samoobslužné pokladny mají i přes své nevýhody jednu velkou výhodu. Komunikace probíhá sice stroze, ale velmi slušně. Navíc jako bonus, když si budete kupovat třeba láhev vína, Vám polichotí a na chvíli ve Vás vyvolají pocit, že jste, tak nějak, mladší.

2) Dámy, když jsem Vás tak, chtě nechtě, poslouchal, chci Vás poprosit: vyřiďte Novákovým a Kopeckým, ať se do příštího plesu polepší, že dneska sprostě mluví už jen *****(dámy si určitě doplní samy správný výraz).