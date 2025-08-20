Turek? To je zajímavý.
Do vyhledávacího řádku prohlížeče jsem zadal: Chorvat.
Najednou se druh informací zcela změnil. Zmizely informace od cestovek a influencerů. Bylo to mnohem pestřejší a osobnější.
Po Chorvatu jsem pak ještě zadal, Slovák, Ital, Bulhar, až jsem došel ke slovu Turek.
To se zcela vymykalo pestrostí informací a odkazů, jako žádné zadané slovo předtím. Vznikl jakýsi informační pel-mel internetového universa. Pihou na kráse bylo, že některé informace s mojí zamýšlenou dovolenou neměly vůbec nic společného. Spíše jsem měl pocit, že jsou blíže našemu politikovi stejného jména. To jsem ale hned zavrhl. Vidím trávu růst tam, kde není.
Informace 1) „Turek je běžné české příjmení. Skloňuje se podle vzoru „pán“ nebo „had“ s výjimkou pátého pádu.“ Jestli jsem to tedy dobře pochopil, tak v 5.pádu nevoláme na Turka „hade!“, jen koncovka -e se u jeho příjmení změní na -u.
Informace 2) „V hovorové češtině se „turek“ používá jako označení pro tureckou kávu s lógrem, tedy mletou nefiltrovanou kávu zalitou horkou vodou.“ Z vlastní zkušenosti jsem si tak připoměl, že z turka zůstává na nějakou dobu hořká pachuť.
Informace 3) „Někdy se turek také zkráceně říká tvrdému lepivému medu s oříšky, způsobu sedu nebo záchodu bez záchodové mísy.“ Zjednodušeně jsem tedy usoudil, že v těchto případech ve spojení s „turkem“ z něj buď člověku ztuhne úsměv, nebo bude sedět, nebo při určité míře neopatrnosti, může skončit „v hajzlu“.
Wikipedie pro změnu uváděla konkrétní jméno konkrétního politika z éry minulé:
Informace 4) „Adolf Turek (1911–1998) – český historik, politik ČSL, poslanec ČNR a FS za normalizace.“ Z toho mi vyplynul poznatek, že spojením Adolfa s Turkem vznikl historicky osvědčený způsob, jak se dostat do politiky.
Když v prohlížeči skroluji na další vygenerované odkazy, nejsou o nic nezajímavější, než ty předchozí.
Například v článcích na seznam.cz a dalších, s užitečnými radami ženám, které by o své dovolené nebo v životě přišly do kontaktu s Turkem, se v některých bodech uvádí:
Informace 5) „Turci jsou celkově velice vášniví a snadno vzplanou. Protože jsou vášniví, jsou zároveň také dost žárliví.“
To trochu potvrzuje i text uvedený na doméně ČSFD.cz, kde je k postavě Turka ve filmu Vesničko má středisková uvedeno toto:
Informace 6) „Turek je žárlivý a hrubý manžel. Jeho postava je známá svými komickými a někdy i dramatickými scénami, které přispívají k celkovému humoru a atmosféře filmu.“ Doplnila to pak ukázka z filmu:
Turek: „Jak to, že ti ten smrad tyká?“
Turková: „Vodjakživa jsme si tykali...“
Turek: „To je zajímavý... Kde je malá?“
Turková: „U babičky, jako vždycky...“
Turek: „To je zajímavý...“
Turková: „Tobě všechno připadá zajímavý!“
Turek: „Nejsem blbej!“
Turková: „Vždycky jde ze školy rovnou k babičce a nikdy ti to zajímavý nepřipadalo... A jestli to takhle půjde dál, tak se tam vodstěhuju taky, a bude to ještě zajímavější!“
Je to legrační scénka do té doby, než Turková přijde do práce s monoklem. Turkova pravačka je prostě sama spravedlnost. Nedejbože aby vášnivě vzplanul a zvednul ji. To pak nevěstí nic dobrého.
Informace 7) Konečně jeden odkaz „z Turecka“ – turecká přísloví. Staré turecké přísloví praví: „Kdo hledá přátele bez chyby, zůstane bez přátel.“ V době dovolených by se to dalo přeložit možná jako: „Kdo hledá klidnou dovolenou bez chyb, zůstane bez klidné dovolené“. Nebo v předvolební čase také jako: „Kdo hledá demokratickou stranu bez chyb, zůstane bez demokratických stran.“
Nevím, proč se mi jednotlivé nesourodé odkazy pořád, tak nějak, spojují v jeden celek povahových vlastností. Možná by jen stačilo, kdybych se spokojil s jednou a jednoduchou definicí vlastností Turka, které mi vyhledávač sdělil v Informaci 6): „Jeho postava je známá svými komickými a někdy i dramatickými scénami, které přispívají k celkovému humoru a atmosféře...“
Zdroje:
Turci si berou rekordní počet nevěst z ciziny. Úřady to znepokojuje - Seznam Zprávy
Milujete se, chce si vás vzít a vy jeho. Jenže je Turek, a ke všemu muslim - iDNES.cz
Vesničko má středisková (1985) | ČSFD.cz
Turecké přísloví: „Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane bez přátel.“
Petr Mála
