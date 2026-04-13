Těch tvých 20 cm znám aneb obchoďák na kraji města
V neděli odpoledne jsem měl volno, tak jsem si řekl, že se po nějaké době opět vydám na okraj města. Nečekala mne tam nemocnice ani zelený park, jak to bývalo dříve, ale dnešní pragmatická klasika – budovy o velikosti nemocnice s označením park nákupní.
Cestou tam mi běžel hlavou text písně René, já a Rudolf, kde se zpívá: „Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí volna, někdo si běhá jen tak po lese, jiný zas chodí zvolna.“
Po asi třiceti minutách mojí volné chůze jsem dorazil na místo. Předem mnou se rozprostíral nekonečně velký modrožlutý obchodní dům s nábytkem.
To, co jsem si tam během jeho návštěvy vyslechl, by vydalo na další pokračování oné písně. Ovšem bravurně napsaný text Karlem Šípem a skvěle nazpívaný Jiřím Schelingrem je lépe ponechat v původním znění.
Vzal jsem si tedy z něj jen první větu a doplnil o odposlechnuté dialogy právě z nedělního odpoledne, které se pro mne samotného stalo jakousi chvílí... pozorování.
1) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...snění
Ona: „Představ si to, krásný večer, nová sedačka, vonné svíčky, nová komoda pod televizí…“ On: „A v televizi Sparta, jak poráží Slavii. O tom si taky nechám zdát.“
2) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...zklamání
On: „Jano koukej, to je skvělý hrníček na kafe!“ Ona: „Jirko, jsme v oddělení koupelen. To jsou kelímky na zubní kartáčky!“
3) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...nedorozumění
Ona: „Říkala jsem ti, nepospíchej a počkej na mě u skleniček.“ On: „Hm.“ Ona: „Ty musíš jít až k lampičkám.“ On: „Hm.“ Ona: „Když řeknu skleničky, tak tím myslím skleničky, rozumíš?“ On: „Hm.“ Ona: „Kam jdeš?“ On: „Jdu nahoru do restaurace na pár skleniček vína. Budu tedy u těch tvých skleniček, ať je po tvým.“
4) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...paniky
„Vašíčku, podíváme se na něco do tvého dětské pokojíčku, jo? Hele támhle ta krásná židlička. A tamten koberec jako město. A stůl s počítačem jen za dva tisíce. Myslíš, že je to i s tím počítačem? Jé a ta plyšová opička jako z instagramu! Líbí se ti Vašíku? Vašíku!? Vašíčku, kde jsi?“
5) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...měření
Ona: „Koupíme tu poličku do předsíně?“ On: „Jo, už hledám, kde tady mají ten papírový metr. Má to mít kolem 20 centimetrů.“ Ona: „Na odkládání klíčů stačí deset.“ On: „Já jsem ale doma naměřil dvacet.“ Ona: „Těch tvých dvacet centimetrů už znám. To bude maximálně deset a ještě si na to budu muset zavolat hodinového manžela.“
6) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...záhad
Ona: „To dítě s tou plyšovou opičkou tu leží na povlečení už dobrých dvacet minut. Myslíš, že patří tý ženský, co tady běhá a vykřikuje Vašíku? Nevzbudíme ho?“ On: „Dej mu ještě chvilku. Když jsem měl posledně opici já, taky jsi mě nechala vyspat.“
7) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...montování
On: „Hele ta šatní skříň. Dva metry na výšku, pevná a stabilní. Přesně jako já.“ Ona: „Stabilní? Kdo se posledně málem zhroutil u montování té malé stoličky, kde v návodu psali, že je to určené pro začátečníky.“ On: „Copak já jsem nějaký začátečník?“
8) Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvílí...ztrát a nálezů
Hlášení rozhlasu: „V oddělení lůžkovin byl nalezen chlapec s opičkou DJUNGELSKOG slyšící na jméno Vašek. Prosíme rodiče, aby si jej vyzvedli v oddělení Dekorací, kam se jednoduše dostanou přes oddělení Vaření, Stolování, Textilu, Závěsů, Lůžkovin, Koberců, Koupelen, Úložných prostor, Poliček, Doplňků, Osvětlení, Nástěnných dekorací, Zrcadel, Zahradních doplňků a Květin. Tímto zároveň upozorňujeme všechny zákazníky, že za dvě minuty zavíráme.“
Není nad krásné nedělní odpoledne, jež se stane...inspirací pro tento článek.
Zdroje:
Jiří Schelinger - René, já a Rudolf - text - KaraokeTexty.cz
Petr Mála
