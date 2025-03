Taneční pro nemehla a mírně pokročilé

Tanec je skrytý jazyk duše. Zřejmě proto při něm člověk obvykle používá pouze svoji emotivní část myšlení. Tu logickou pak nechává odloženou v koutě. Jak je to ale s politickými tanečky? Může zdravý rozum zůstat v koutě?

Micheal Jackson kdysi prohlásil: „Myšlení je nejhorší chyba při tanci.“ Tohle možná někteří státníci vzali doslova.

Představte si politika, který se pohybuje na politické scéně jako tanečník. A možná si ani v dnešní době představovat nemusíte. Stačí si otevřít internet nebo zapnout televizi.

Každý krok vpřed je následován krokem vzad, v lepším případě úkrokem stranou. Někteří z nich zvládnou sem tam nějakou otočku či dokonce politický piruet. Z počátku může jejich tanec vypadat krásně. Později ale bystřejší divák pochopí, že se daný politik vlastně nikam neposouvá. Tedy alespoň ne blíže k cíli, který slíbil na začátku.

Když jsem v druhém ročníku na gymnáziu chodil na hodiny tanečních, učili nás tam kromě samotných kroků i pohybu v rytmu daného tance. Ten jsme samořejmě museli umět poznat. To je pro dobré provedení tance vcelku dost důležité.

Pro tanečníka jsou na hodinách tanečních nejhorší dva okamžiky. Ten první, když mu při pánské volence na otázku: „Slečno, půjdete tančit?“ daná slečna odpoví:“Ano, ale ne s Vámi.“. Ten druhý, když ze sebe vydá to nejlepší a s partnerkou tančí ukázkový valčík a ona mu do ucha tiše zašeptá:“ A nehrají nám náhodou polku?“

Když se podívám na současné politické tanečníky, vytváří to na mne dojem, že ten evropský sice řádně absolvoval taneční hodiny, naučil se hodně tanců, ale obykle tančí jen slowfox. Když zjistí, že vlastně hrají valčík, přejde dříve či později sice na valčík, ale pro jistotu jen na ten pomalejší waltz. Hlavně, ať to vypadá dobře a moc se při tom neuhnat.

Ten americký tanečník to moc neřeší. Jde na to rovnou od podlahy. Není nad pravé, živelné country. Pořádně si zadupat a zamáchat rukama. Když zjistí svůj omyl a nesoulad s hranou hudbou, jen suše poznamená: „ Ať si hrají, co chtějí, já tancuji country.“

Určitě by stálo za zváženou, zda nezavést před vstupem do politiky jakási povinná „taneční pro nemehla a (politicky) mírně pokročilé“.

Pokouším si totiž marně představit, jak by asi mohl vypadat tanec, kdy jeden tanečník tancuje country, druhý kozáčka a do toho jim orchestr hraje Ódu na radost!

To bude teda ještě tanec!

