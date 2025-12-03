„SixSeven“ - slovo roku 2025. Děti jím úspěšně vytáčí své rodiče a ohromně se tím baví.
Hledáte způsob, jak zaručeně rozesmát svoje děti nebo vnoučata? Nekupujte jim lístky do kina na bláznivou komedii. Ani netravte hodiny nacvičováním komické scénky à la Mr.Bean s krocanem na hlavě, tedy spíš hlavou v krocanu. A už vůbec se nesnažte jim vyprávět dospělácké vtipy. Stejně je prohlásí za dad-jokes a budete za trapáka.
Rozesmát dítě generace Alfa je dnes naprosto jednoduché a nic to nestojí. Prostě se ho jen zeptejte, co znamená výraz six seven. A uvidíte ten úsměv na tváři. Nebo mu položte jakoukoliv běžnou otázku např.: „Kolik je hodin“, „Co to je?“ a dostanete odpověď: „six seven“. A pak přijde smích. Kopa smíchu! Ba přímo, hora smíchu! Tak jednoduché to je.
Co vlastně znamená výraz „six seven“ (po našem šest sedm nebo 6-7).
Možná to budete chvíli vstřebávat stejně jako já, ale ten výraz totiž znamená, tedy neznamená - vůbec nic. Ale vůbec nic. Ještě to můžu jednou zopakovat – vůbec nic.
A to je pro generaci Alfa na tom to nejlegračnější. Odpověďmi „six seven“ vytáčí své rodiče, starší sourozence i učitele. „Proč nám říkají něco, co nemá žádný význam?“ diví se ostatní generace.
Problém s používám tohoto výrazu dospěl tak daleko, že jej museli začít řešit už i na školách. Kromě toho, že děti na otázky učitelů začaly odpovídat pouze „six seven“, tak například, když látka v učebnici dospěla ke stránkám 6 a 7, spustily číslice ve třídě salvu smíchu. V některých západních školách zakázali výraz six seven používat, případně v učebnicích, rohy stránek s čísly 6 a 7 dokonce ustřihávali.
„Učím už 20 let a setkala jsem se se všemi možnými slangovými výrazy - nic mě nepřivedlo k šílenství víc než tento,“ řekla Adria Laplanderová, učitelka jazykové výchovy v Michiganu v šesté třídě, která poskytla rozhovor listu The Independent.
Učitelé museli začít řešit chování žáků i s jejich rodiči. Žádný záznam z komunikace učitelů s rodiči nebyl publikován, ale předpokládám, že mohl proběhnout nám známým způsobem: „Dříve, než tedy přistoupíme k otázkám prospěchu, musím Vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají slovo Six Seven.“
Původ a význam tohoto výrazu se přisuzuje americkému rapperovi pod uměleckým jménem Skrilla a jeho písni Doot Doot. V textu popisuje mj.násilí a smrt. Ta se v policejních vysílačkách hlásí číslem 67. Stejně tak to odkazuje i na 67. ulici v newyorském Brooklynu, kde bývá násilí na běžném pořádku. Rapper sám nechtěl pravý význam upřesnit s tím, ať si v tom každý najde, co uzná za vhodné.
Popularitu výrazu pak ještě umocnil americký profesionální basketbalista LaMelo Ball, kterého, když se zeptali při vysoce sledovaném zápasu, kolik měří, tak jen prohlásil „six seven“ (6.7 stopy=204 cm). A fanoušci se mohli zbláznit.
Proč je tento výraz takový fenomén právě u dětí školního věku?
Musel jsem si to nechat vysvětlit jedním odborníkem na generaci Alfa, který mi k tomu podal toto pregnantní vysvětlení: „Jedná se o projev tzv. kognitivní degradace brainrot kultury, která je asociována s excesivním konzumem krátkoformátového contentu na platformách TikTok. Tento fenomén lze interpretovat jako konsekvence repetitivní expozice fragmentovaným stimulům, jež vedou k redukci kompetence hlubokého agregování informací a preferenci instantní stimulace před komplexními kognitivními procesy.“
Tak už je vám to jasné? Předpokládám, že úplně stejně jako mně.
Upřímně ale musím přiznat, že určité malé pochybnosti o správném chápání významu slov six seven a smyslu jejich používání u mne stále přetrvávají.
Co je mi ale bez pochyb jasné, je význam čísla 67 v českých končinách. Pro generaci Alfa tato číslovka znamená, alespoň prozatím, věk jejich odchodu do důchodu. Že je to pro ně ještě daleko? No právě. Do té doby budou muset pěkně makat. A tady, milé děti, tady končí veškerá legrace.
