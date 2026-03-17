Reels - digitální chipsy. Ochutnáš jeden...
Zkusil jsem to tedy také. Otevřel jsem sáček chipsů. Vytáhl jsem z něj lupínek tenký jak pavučina a jako jakousi hostii domácích gaučových povalečů jsem si jej obřadně položil na jazyk. Tělo bramborovo. Rozkousl jsem jej. Křuplo to tak jemně, jak když se láme první tenký led na zimních kalužích. Lupínek se v mžiku rozplynul, jako by tam před vteřinou ani nebyl. Amen.
Hurá, dokázal jsem to! Připadal jsem si jako Chuck Norris.
Vteřinu, dvě. Pak to přišlo.
„To bylo fakt dobrý. A ta skvělá chuť. 1 gram chipsu ještě nikoho nezabil. Že bych zkusil ještě jeden?“
„ A pak ještě jeden...a ještě...a ještě...Aha, ono to nějak nejde zastavit!“, začal mi nezvladatelně explodovat pocit zoufalství v mojí hlavě. Během chvíle byl sáček prázdný. Možná něco podobného někdo z vás už zažil.
Jako o chipsech by mohl znít vtip s Chuckem Norrisem i o Reelsech.
Co jsou to Reels(y)? Pro toho, kdo se v tomto prostředí moc nepohybuje, nebo si zrovna nevybaví definici Reelsů, by se daly popsat takto:
Reelsy jsou krátká videa, točená mobilem na výšku v poměru stran 16:9, rozlišením 1080x1920 a ideální délce 7 vteřin (mohou být i delší, ale do 7 vteřin je shlédne 99,9% uživatelů). Reelsy neustále na člověka vyskakují na všech běžně používaných sociálních sítích. Způsob jejich zobrazování vyvolává u uživatelů chování s rysy závislosti.
Vyslovuje se sice „rýl(s)“, ale s anglickým slovem real=skutečný, nemá nic společného. Píše se s dvěma „e“ Reel a znamená něco jako: role, kotouč, navíjet. Tedy otáčet a navíjet stále další a další.
Statisticky kvantifikováno: koncem roku 2025 měly Reelsy na Instagramu 140 miliard shlédnutí denně, nyní je to 200 miliard. Denně na ně reagují cca. 2 miliardy uživatelů. Průměrně tak nyní vychází 100 Reelsů na uživatele a den.
Samotný Mark Zuckerberg, majitel Instagramu, potvrdil jeden z trendů ve sledování Reelsů: „Na Instagramu Reels a video nadále zvyšují zapojení, přičemž samotné Reels nyní tvoří 50 % času stráveného v aplikaci.“
Když převedu uvedená data do skutečného chování uživatelů, dala by se popsat nějak takto: Reels je tak
- malý (jen pár vteřin), že si řekneš: „To nic není, jeden můžu zkusit.“
- výrazný, že si řekneš: „To je fakt dobrý. Zkusím ještě jeden.“
- snadno servírovaný, že si řekneš: „Cože? Už jsem jich dal 100?“
Ne bezdůvodně se Reelsům začalo přezdívat digitální chipsy. Chipsy pro náš mozek.
Někteří lidé slyší „chipsy“ a hned zbystří. Proto se občas chipsy převlékají do jiných marketingových kabátů, např. “Nejsme chipsy, jsme brambůrky...“. Prospěšnost brambor přeci nebude nikdo zpochybňovat. „Já nejím nezdravé chipsy, já jím brambůrky“, jako bych slyšel. Stejně tak Reelsy mají své převleky, mezi nejčastější patří „Krátká videa“. Na video se přeci každý z nás už také někdy podíval, tak proč si to vyčítat.
Od Reelsů lze, stejně jako od chipsů, těžko očekávat nějaký hodnotný zážitek. Je to jako když si člověk otevře onen nafouklý chrastivý sáček, kdy 70% je vzduch a 30% něco ke konzumaci. Třetinu samotné hmoty pak ještě tvoří zvýrazňovače chuti – tuk a sůl.
Na internetu byl před časem publikován test chipsů s názvem: Jaké brambůrky jsou nejzdravější? U toho pak byla fotografie hodné maminky, jak malému dítěti dává několik balení chipsů. A samozřejmě šťastné dítě. Test jako dělaný pro zodpovědné matky. V testu udělili některým výrobkům pětku, přesto končil slovy: „Ani jeden z testovaných výrobků neporušuje žádný právně závazný předpis.“
Souhlasím s tím, koho teď napadlo něco jako: „Nezní ten název testu podobně nesmyslně jako třeba: Jaké cigarety jsou nejzdravější?“
Jak řekl jeden výživový poradce: „Nenechme se zmást nápisem na sáčku Zdravé celerové chipsy. Jsou to pořád jenom chipsy.“
Jeden můj bývalý kolega si pořídil domů novou televizi s obrovskou úhlopříčkou. Lépe se mu na ní sledují Reelsy. Denně tráví jejich sledováním jen 30 minut. Má to totiž prý pod kontrolou.
Vzpomněl jsem si při tom na slova jiného mého známého, který prožíval těžké životní období a prohlásil: „Otevřeš krásně třpytivý a chrastivý sáček chipsů, dáš si jeden jediný kousek… a než se naděješ, sedíš v obýváku obalený drobečky, pohledem hypnotizuješ prázdný sáček a přemýšlíš, kdy přesně se ti rozpadl život.“
Vtip o Chucku Norrisovi a Reels by tedy mohl znít klidně nějak takto: „Víte, kolik Reelsů dokáže Chuck Norris shlédnout na všech sociálních sítích za celý den?“ Odpověď znáte.
A co vy, vyzkoušíte, jestli náhodou nemáte schopnosti Chucka Norrise?
Jsem povinen Vás ale varovat: Pokud máte sklony k závislostem, něco takového doma sami nikdy nezkoušejte. Stejně tak musím dodat, že ani jeden z mnou testovaných Reelsů neporušil žádný právně závazný předpis.
Tak držím palce.
Zdroj:
Teleprompter.com | Statistiky Instagram Reels 2025: Trendy uživatelů a obsahu
Fotky nebo Reels Který formát vyhrává na Instagramu v roce 2026
Test bramborových chipsů: Kterým se raději vyhnout? - Proženy.cz
Petr Mála
