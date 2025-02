Pro skořápky do supermarketu

CO 2 dny, to 2 kg CO2. Čekají nás v budoucnu antiuhlíkové respirátory?

Ať chceme nebo ne, průměrný člověk denně vydechne asi 1 kg CO2 (oxidu uhličitého). Vytváříme tak skleníkový plyn jen tím, že žijeme. Plus navíc to, co vytváříme svoji další spotřebou.