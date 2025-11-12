Politik pod palbou.
Pondělní probuzení přináší podivné pocity. Pomalé pohyby, prázdný pokoj, přetékající pošta. Pondělní poledne přesto přináší pozoruhodné překvapení.
Pravou příčinu představuje polozapomenutý pokus o pseudoumělecký projekt v podobě podivné performace přinášející pánům příjemné potěšení. Plánované promítání pikantních pasáží populární platformy pro plnoleté představuje pro předsedu politické partaje PRO podstatný problém.
Političtí protivníci prahnou po pomstě. Plánují puč? Piráti pomáhají.
Prezident Petr Pavel promtně předkládá požadavky.
Pisálci pronásledující prominentního politika požadují přiznání.
Protivná publicita.
Preference padají. Poplach!
Posluhovači panikaří. Přichází politická pohroma?
Předseda partaje požaduje pochopení publika. Píše plané prohlášení: „Protestuji proti porušováníí práv a protiprávním praktikám. Připravím potřebný plán k prošetření politováníhodného příípadu.“
Potlesk, pískot. Policie preventivně pozatýká pár pankáčů.
Partajoví parťáci přikyvují. Pravda padá pod propagandou.
Problémy přesto pokračují.
Psychické potíže politika přibývají.
Pití pressa a procházka parkem pomůže. Podzimní panorama, padající plody, pestrá paleta platanů plápolající proti poryvu povětří. Přichází poklid.
Politik přisedne k počítači. Píše psaní. „Předrahý příteli Putine, pamatuješ párty v Petrohradě? Plánují publikovat privátní pásku. Promiň parťáku. Posílám pac a pusu.“ „Prokleté péčko,“ posteskne si politik.
Zdroj:
Rajchl o své „pornokauze“: Zda jsem na videu já, nemohu říct. Soudit mě může manželka - Aktuálně.cz
Petr Mála
Energie u nás zlevňují. Někdo je má dokonce zdarma.
Pro řadu lidí znamená podzim jakousi osobnostní metamorfózu. Proměňují se v energetického Sherlocka Holmese. Účelem je najít pachatele svých vysokých účtů za energie a zároveň s tím najít zdárné řešení pro novou topnou sezónu.
Petr Mála
A tenhle znáte? Potká se Čech, Rus a Američan. Nebo ještě jinak...
V životě jsem slyšel řadu vtipů o všech možných národnostech a národech. Mezi nejznámější asi patří ty, jak se potká Čech, Rus a Američan..., případně jak spolu letí v letadle a tak podobně.
Petr Mála
Křidýlko nebo stehýnko (remake po česku)
Komedie s tímto názvem mne snad nikdy neomrzí. Pokaždé se směji, až se za břicho popadám, když sleduji, jak Louis de Funés bojuje proti kulinářskému zlořádu Tricatelovi. To vše ve filmu natočeném už v roce 1976.
Petr Mála
Ukaž, ukaž, Pepíku, co to neseš v košíku
Dříve při vstupu do prodejny prohlíželi člověku tašku. To aby při odchodu netvrdil, že si obsah tašky už přinesl sebou a nemusí jej tudíž platit. Dnes už tašky neprohlíží. Dnes prohlíží košíky. A to někdy dost důkladně.
Petr Mála
Jak mne Azorané naučili jednu z jejich typických vlastností, aniž by použili násilí
Někdy si člověk přeje, aby mohl prožít na vlastní kůži to, co viděl ve filmu. Když se mu to ale podaří, bývá obvykle zklamán. Mně se naštěstí stal pravý opak. Nepřál jsem si prožít film, ale o to více mne skutečnost potěšila.
