Plyn už syčí z trouby ven. Odkud je k nám připojen?

Měli bychom řešit odkud k nám proudí plyn? Je vůbec možné, v globálním světě, řídit se za každé situace morálkou a podle ní si vybírat obchodní partnery? Někdo by řekl, ne. Jiný zase, kde je vůle, je i cesta.

V naší technické místnosti, kam ústí všechny domovní rozvody, to vypadá jako v nějakém hadím doupěti. Trubky, které svým tvarem ony hady připomínají, se vzájemně proplétají jedna přes druhou, tam a zase zpátky. V této místnosti bez oken má člověk asi takové pocity, jako musel mít Indiana Jones, když se propadl do faraonovy hrobky plné kober a zmijí. Kolem něj se to všechno kroutilo a syčelo a on musel prokázat velkou dávku odvahy, aby nepodlehl naprosté panice. Naštěstí my máme hned u dveří vypínač. Když si člověk rozsvítí, zjistí, že to syčí jen kotel a ty temné propletence hadů jsou jen trubky od vody, plynu a nějaké chráničky elektrických a datových kabelů.

Při pohledu na tyto naše kovové trubko-hady se člověk nezbaví dojmu, že po dvaceti letech jejich existence, u nich nezadržitelně začala probíhat edykse, tedy svlékání z kůže. U plazů je to nejchoulostivější období jejich života. Seznal jsem tak, že i tady nastal čas, opatřit všem těm po zdi se plazícím monstrům, co nejdříve novou kůži. V tomto případě samozřejmě ve formě nějakého kvalitního antikorozního nátěru.

Kde ale začít? U vodovodních trubek, které přivádějí vodu z místní vodárny, abych tak vyjádřil podporu lokálnímu dodavateli? Nebo u chrániček na elektřinu, ve kterých proudí státní ampéry a proto jsou důležitější? Nebo dokonce u plynových trubek, které jednu chvíli dodávají plyn ze západu, pak zase z východu, nebo dokonce z jihu či severu a zachovat tak rovné příležitosti pro všechny?

U těch plynových je to asi nejvíce komplikované. To jsou takoví dodavatelští chameleoni. Hodně tu záleží na konkrétním období. Není to tak dávno, kdy se veřejnosti intenzivně prezentovalo, jak Česká republika odebírá plyn především ze západu, Německa, Holandska a také severního Norska. Jak ale uváděla některá média na sklonku minulého roku mj. také v článku na Forbes.cz 19.11.2024 nebo později na idnes.cz 30.12.2024 (odkazy viz níže), dovezlo Česko koncem roku drtivou většinu plynu z východu, především z Ruska.

Je to dobře nebo špatně? Měl bych to tedy těm plynovým trubkám kvůli tomu východnímu plynu více nebo méně natřít?

Řada z nás si vybavuje scénku z divadelní hry Járy Cimrmana Dobytí severního pólu. „Jdu na sever a jdu na jih“. Určení severu a jihu je relativně jednoduché. Mají totiž póly. Navíc sever a jih jsou a byly dlouhodobě spíše našimi spojenci. V případě západu a východu to tak není.

Folkový zpěvák Pepa Nos ve své písni Země je kulatá např. zpívá: „Kdo jde pořád na východ, octne se na západě, kdo jde pořád na západ, přijde na východ.“

V hodině zeměpisu na základní škole jsme jednou řešili úlohu, která zněla: Jak dlouho můžeme jít na západ, než přijdeme na východ?

Obecně se má za to, že Amerika je na západní straně zeměkoule tzn. považuje se to za pomyslný Západ (někdy i divoký) a Asie je na východě, tzn. to je ten Východ (někdy i dálný). Hranice mezi západem a východem by tedy měla být někde mezi Amerikou a Asií. To ale není zcela správné řešení. Správná odpověď je: Pokud půjdeš pořád na západ, budeš směřovat pořád na západ. Na východ půjdeš, až když se otočíš.

Proč tedy od naší prozápadně orientované vlády najednou takový obrat? Neřešili politici snad v zeměpise takovouto úlohu? Nebo na ni zapomněli či dokonce byli za školou?

Podpora našeho současného největšího nepřítele tímto způsobem, a to musí každý soudný profesor uznat, je na čistou pětku. Snad to ale ještě půjde opravit. V kabinetu samozřejmě. Času na to ještě trochu je. Vysvědčení budou voliči vládě vydávat až na podzim.

Když jsem všechny ty trubky konečně natřel, vypadalo to v technické místnosti zvláštně. Na jedné stěně byly rudě natřené elektrické chráničky. Bylo z nich cítit určité napětí. Na druhé stěně, kde byly vodovodní a plynové trubky, byly ty vodovodní, natřené modře a umístěny nahoře. Ty plynové, pak natřené žlutě a pod nimi. Vznikla tam tak jakási trubkovitá ukrajinská vlajka. Jakoby mi to tím chtělo něco naznačit. Říkal jsem si, jestli jim nevadí, že v nich koluje patrně ruský plyn. Pak jsem si ale uvědomil, že trubky morální hledisko neřeší. Těm našim trubkám je totiž to, odkud se bere plyn, asi vlastně úplně jedno.

