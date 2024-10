Pan velitel na mě zapomněl

V pondělí 28.října, jak tradice káže, se na Pražském hradě konala bohulibá společenská událost. Byla to po dlouhé době opět událost, kdy jsem si už nemusel říkat ono známé: Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina.

Tentokrát se tedy slavnostní dekorování obešlo vesměs bez neřádů a ponechal se tak prostor pouze řádům.

Samozřejmě, ne na všechny nominované se dostalo. Když člověk porovnal seznam nominovaných, kterých bylo ještě více, než loni (550) a seznam skutečně vyznamenaných, kterých bylo ještě méně, než loni (56), musel pán hradu splnit nelehký úkol selektivního výběru. Zřejmě i s vědomím, že se ještě nenarodil prezident ten, aby se zavděčil lidem všem.

Každopádně, jak později z finálního výběru vyplynulo, některá kvalitní jména přeci jen vypadla. Je tedy otázkou, jak byl celý výběr pojat. Zda vyhrálo ono velitelské - rozpočítat na prvý-druhý. Nebo doufejme, že ani tak ne, že se k danému úkolu přistoupilo jako k obvyklému řešení standardního výběrového řízení. Tedy - nejdražší a nejlevnější nabídky se škrtnou.

Jak vyplynulo z pozdějších ohlasů v médiích a na sítích, patrně byla konečná varianta vytvořena vcelku společensky přijatelně. Možná s trochu jiným přístupem nebo filozofií by ještě mohla zbýt nějaká ta medaile třeba pro Kubiše, Hrabala, Kryla nebo Kunderu. Ale abychom byli spravedliví, tak někteří z nich již medaile a řády obdrželi. Např. Hrabal s Kunderou dokonce i francouzské (Hrabal vyznamenání Rytíře umění a písemnictví, Kundera Řád čestné legie). Možná zrovna u těchto dvou mohla panovat také obava, že by si z celé ceremonie mohli udělat jedny velké Slavnosti sněženek, nebo to celé pojmout jako Žert. Samozřejmě, kdyby žili. Buď jak buď, finální resumé říká, že tento rok nebylo vyznamenáno celkem 494 osobností z předloženého seznamu navržených. A nutno dodat, ještě mnohem více nebylo vybráno ze seznamu nepředloženého. Ti se ale ceremoniálu nemuseli účastnit a tak je to naštěstí nemuselo mrzet. Všem těm, na které se letos nedostalo, bych tedy rád připomenul, již v roce 1932 natočený rozhovor (přibližné znění), který ukazuje způsob, jak se s tím také vypořádat.

Anton Špelec: „Taková ostuda! Vždyť já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukalo.“

Rudolf Kačaba: „Tak na Tebe pan velitel asi zapomněl.“

Anton Špelec: „...pan velitel sem, pan velitel tam, pan velitel je vůl...“

Rudolf Kačaba: „Ale Toníčku, pan velitel za to nemůže.“

Anton Špelec: „A kdo za to může?“

Rudolf Kačaba: „No císař pán!!“

Anton Špelec: „Frantík? Procházka? Tak je vůl!!“

Rudolf Kačaba: „Toníčku, di se vomluvit, dyť tě voběsej!!“

Anton Špelec: „Myslíš? No, já bych to nedělal, ale když myslíš, tak já du...“

Anton Špelec k veliteli: „Poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila, když sme tam řekli, že císař pán je vůl. My to vodhlašujeme a prohlašujeme svorně, že von neni vůl, von je korunovanej!!!“

Dovětek: Až bude pan prezident příští rok připravovat seznamy vyznamenaných, mohli by se do onoho seznamu nanominovat např. i tyto osobnosti: samoživitelky, které každý měsíc dokáží uživit a obléct sebe i své děti a nepotřebují k tomu 95 tis. Kč měsíčně. Morálně silní občané, kteří nikdy nemuseli podepsat přihlášku do KSČ, aby pro sebe získali nějaký profit. Hasiči a všichni záchranáři, kteří v září místo jistě příjemné zahraniční dovolené, strávili veškerý svůj čas ve vlnách rozlitých českých a moravských toků. Protože na ně a na to se jaksi zapomnělo. Všichni tito uvedení by si zasloužili speciální řád - Hrdina všedního dne.

Zdroj film Anton Špelec, ostrostřelec : Odkaz