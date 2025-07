Moje soukromá Tůrdefranc

Patřím mezi vášnivé fanoušky cyklistiky. Jako jezdec, jsem ale spíše pohodový. Kdybych jel opravdovou Tour de France, patrně bych byl pořád ještě na trase, když by ti vepředu už byli v novinových titulcích.

Mnohonásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar jednou prohlásil: „Cyklistika je pro mě nejen sport, ale i zábava. Každý závod si užívám a snažím se ze sebe vydat to nejlepší.“

To já ovšem také. Jen na rychlost a ujetou vzdálenost to nemá příliš velký vliv.

Ale nevzdávám to. Jeden významný Čech (Svatopluk) kdysi řekl: „Sláb jenom ten, kdo v sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.“

Výjezd na ikonickou horu Alpe d´Huez patří na francouzské Tour k těm nejnáročnějším výzvám. Pro cyklisty je to něco jako Mount Everest pro horolezce. Každý cyklista si přeje aspoň jednou zdolat svůj Alpe d´Huez.

Do Francie je to od nás ovšem daleko. „Alpe“ nebo „Alpy“, slova tak blízká, jak blízko je z Čech do Rakouska. Naplánoval jsem tedy svoji vlastní Tůrdefranc do naší letní rodinné dovolené u jižních sousedů.

Do vyhlášené alpské oblasti Saalbach-Hinterglemm, plné nádherných a vysokých kopců, to bylo od nás pouhých pár hodin autem.

První den byl určen na aklimatizaci a rozježdění. Po krátkém odpočinku nás čekala krásná nenáročná trasa s dechberoucím výhledem na třpytící se blankytnou hladinu Zellského jezera, se sluncem zalitými vrcholky Alp kolem. Obrázek plně konkurující těm z francouzské televizní cyklistické show.

Cesta utíkala rychle a zanedlouho jsme byli za polovinou trasy. V tom mi na menší nerovnosti kolo doslova uskočilo pod rukama a během vteřiny jsem byl řidítky na betonovém sloupku blízkého plotu. Zbývající členové rodinného pelotonu to popsali jako bych vybuchl za jízdy. Vše z mého kola se po nárazu do sloupku rozlétlo na všechny světové strany. Včetně mne samotného. Věci poztrácené z kola nemělo smysl po okolí hledat, spíše jsem se snažil po tom všem, ještě neztratit hlavu.

„Pády jsou součástí jízdy na kole, stejně tak, jako jsou součástí života“, uklidňoval jsem se slovy belgického cyklisty Johana Museeuwa. Sice potlučen, odřen a potrhán, ale projížďku jsem ten den zdárně dokončil.

Po probdělé noci s bolestí v ruce jsem se rozhodl druhý den opět k Zellskému jezeru vrátit. Tentokrát autem do místní polikliniky.

V čekárně jsem si vzal ze stojanu formulář v češtině a vyplněný s běžnou kartičkou pojišťovny jej předal recepční. Ta mne během chvilky vyslala za posuvné dveře z bílého lesklého skla, ve kterém se zrcadlila celá čekárna. Připadal jsem si, jako v knize Lewise Carolla, kdy Alenka vstupovala do říše za zrcadlem, kde bylo vše zrcadlově opačné, než na co byla do té doby zvyklá. Já jsem vstupoval do říše zdravotnictví Made in Austria.

Hned po vstupu do chodby mne s úsměvem přivítal personál a nabídl mi komunikaci v některém z vybraných jazyků: německy, francouzsky, italsky, španělsky, arabsky nebo anglicky? Po krátkém a příjemném rozhovoru na zjištění anamnézy, proběhla obratem fyzická prohlídka a ošetření povrchových zranění. Bez čekání pak následoval rentgen a ordinace na protější straně chodby. Tam se mne ujal lékař, který mi vysvětlil snímky z rentgenu, které už svítily na jednom z jeho monitorů. Všechna jeho slova se automaticky přepisovala na obrazovku počítače. Vše zakončil diagnózou s potřebou zafixovat naštíplou kost. Sestřička mi následně nabídla barvu dlahy. Modrou, růžovou, duhovou pro LGBT, nebo tu z recyklovaných materiálů? Po výběru a nasazení dlahy, mi v další místnosti předali CD se záznamem vyšetření a nahranými rengenovými snímky. Odtud mne poslali zpět za posuvné dveře. Byl jsem zpátky v čekárně. Recepční mi vrátila kartičku pojištěnce a popřála brzké uzdravení. „A doplatky žádné?“, ptal jsem se trochu zklamaně. Celkem se mi pověnovalo asi 6 lidí ze zdravotnického personálu a celé to netrvalo déle než 20 minut.

Byla to taková moje první časovka. Závodníci z francouzské Tour by mi takový čas mohli závidět

Každopádně z mojí vlastní Tůr jsem musel pro tentokrát odstoupit. Zbytek cyklistického pobytu jsem pak strávil technickou podporou našeho týmu a mentálním samokoučinkem s posilováním vědomí, že každý pád je příležitostí zvednout se silnější.

Někdo by po této zkušenosti praštil s cyklistikou, někdo by řekl, že je to pro otce dvou dětí kolem puberty, už jakási Mission Impossible. Já ale vím své.

Když jsem byl v oblasti Zellského jezera v zimě, na jednom místním kopci, téměř na chlup stejně vysokém jako pověstný Alpe d´Huez, objevil jsem jedno zajímavé místo. Horskou chalupu, kde byl majitelem jakýsi Franc (nebo Franz?). Ten se mi pochlubil místnostní, kde byly v několika řadách samoobslužné pípy k načepování různých piv a nealko nápojů. Hned za nimi pak byly vyskládané lahve plné dalšího pití. Vše se to mohlo dle libosti míchat. Nad tím vším totiž visela cedule s všeříkajícím rakousko-anglickým nápisem: Mischen possible.

Moje rodina to ještě neví, ale TůrdeFranc příští dovolenou dokončím. Takovou vrchařskou prémii si nemůžu nechat ujít. Navíc, jak všichni zkušení cyklisté vědí, výjezd kopce je především o hlavě, ne o nohách. A já zase vím, že o nohy se mi případně postará Franc. Už ho slyším, jak říká: „Nejdřív jednu do pravé, pak jednu do levé...“