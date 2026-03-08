MDŽ - Mám Doma Ženu

Valentýn nebo MDŽ? Komerce nebo tradice? U nás v rodině se tím vůbec netrápíme — ženy slaví oba svátky a s radostí. Když je příležitost dostat kytičku hned dvakrát, tak proč se tomu bránit?

Pak ale musíme nastoupit my muži a nějakou tu oku lahodící kytičku zajistit. A u toho samozřejmě doufat, že ještě neuslyšíme něco jako: „A kde je ta bonboniéra?“ Případně: „Vždyť víš, že nemám ráda gerbery, ale růže.“

Pro mě osobně je svátek sv.Valentýna bezvýznamný oproti MDŽ. Mezinárodní den žen slavený 8.března, mám totiž spojený se svým dětstvím za Husákových časů a rudými karafiáty, které ony časy věrně provázely. Bez nich by vzpomínka nebyla úplná.

Co ale dostávaly ženy na MDŽ v jiných zemích a jak se slavil nebo stále slaví tam?

Např. v Číně mají ženy půl dne volno. Jestli je placené nebo si jej musí ženy nadělat o sobotách už zdroje tamní komunistická strany neuvádí.

V USA se svátek slavil a slaví formou happeningů, přednášek a různých společenských akcí celý březen.

V Rusku ženy dostávaly tulipány.

V Německu byl u svátku vždy kladen důraz spíše na diskuzi o rovnoprávnosti, než na obdarovávání.

V Itálii všemu vévodila květina zvaná žlutá mimóza (akácie). Ženy se pak šly večer společně bavit. To prý funguje do dneška.

Češi pojali svátek žen tradičně tak nějak po svém - po švejkovsku. Kromě karafiátů nesměl chybět ani alkohol. Květiny pro ženy, alkohol pro muže. Nerovnoprávné dělení v den boje za rovnoprávnost žen.

Ze svého dětství si pamatuji, že se mému otci každého 8. března protáhly jeho pracovní povinnosti až do setmění.

Po práci a někdy i před ní začala mužům v jejich podniku velká oslava. Prý na to měli i vlastní výraz: MDŽ – Mám Dobrou Žízeň. A to bylo v plzeňském kraji, kde Prazdroj tekl téměř z vodovodního kohoutku, nebezpečné zaklínadlo. Otec byl navíc velmi společenský typ a tak partu nikdy netrhal.

Naštěstí byl zároveň i zodpovědný manžel.

Když nastala jeho chvíle, pronesl obvykle k místnímu osazenstvu větu, která měla větší sílu než všechny „dobré žízně“ světa: „Chlapi, už musím. Mám Doma Ženu.“ To byl jejich nepsaný signál, že někdo právě uzavírá svou podnikovou misi MDŽ a odchází plnit tu svoji – domácí.

Byť ne úplně jistým a přímým krokem, ale vyrazil k domovu.

A takto to pak následně vypadalo u nás doma. Zde je přehled tátových darů k MDŽ mojí mámě v období 8.pětiletky, jak je vylíčila sama máma:

1981 – tři červené karafiáty, přišel domů opilý

1982 – tři červené karafiáty, přišel domů opilý

1983 – tři červené karafiáty, přišel domů opilý

1984 – tři červené karafiáty, přišel domů opilý

1985 – tři červené karafiáty, přišel domů opilý

Máma měla s tátou vždycky svatou trpělivost. Jednou to ale nevydržela a řekla:

„Taky bys mě mohl jednou překvapit a přinést mi něco jiného, než tři červené karafiáty, když už bys nepřišel i střízlivý.“

A táta se skutečně pochlapil.

S tím alkoholem to sice nějak nezvládl, ale s květinou ano. Jak prohlásila máma: „Pamatuji si to jako dnes, na něco takového se nedá zapomenout. 8. března v roce 1986 mi přinesl k MDŽ - jeden červený, jeden růžový a jeden bílý karafiát.“

Zdroje:

125/1981 Sb. Zákon o pětiletém plánu na léta 1981-1985

Mezinárodní den žen – Wikipedie

Acacia dealbata - Wikipedia

MDŽ: Význam, oslavy a tipy, co darovat | Magazín | Lidovky.cz

Autor: Petr Mála | neděle 8.3.2026 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Petr Mála

  • Počet článků 45
  • Celková karma 22,01
  • Průměrná čtenost 855x
Příležitostné pokusy o satirickou reakci na ne/vážná témata. Nikdy nebylo, tak dobře, aby nemohlo být líp. Fejetony, příhody, postřehy, poznatky a zkušenosti všedního pozorovatele.

