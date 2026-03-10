Mami, dej ten mobil pryč! Já si chci hrát.
Nebude to nakonec ještě horší?
Jeden můj známý se na to zeptal přímo své dcery, proč je to teď velké téma a dostalo se mu přímé odpovědi: „Můžete za to vy, rodiče!“
Ještě mu pak naložila: „Vaše generace vymyslela mobily, Facebook, Instagram a TikTok, dala nám je do rukou a pak nás v tom nechala.“
Znělo mi to povědomě. Skoro jako bych slyšel starého dobrého Erbena o dítěti, které chtělo jen trochu rodičovské pozornosti: „Mlč! Hle husar a kočárek – hrej si! - tu máš kohouta!“
Zřejmě už od dob našich předků existuje tendence u části rodičů si výchovu dítěte tak trochu ulehčovat. V lepším případě dítě dostane nějakou kreativní hračku, se kterou si může hrát samo. V horším případě dostane malý, barevný, blikající a zvuky vydávající mobil. V tom ještě horším, si nechají rodiče mobil pro sebe a dítě cíleně ignorují. Že se nám to může vrátit? Co nám, my to nějak zvládneme, ale...
Nedávno jsem potkal ve městě jednu maminku. Tlačila kočárek. Na madle kočárku byl místo držáku na láhev s pitím pro dítě, přidělaný držák s mobilem pro maminku.
Displej jí neustále svítil a ona na něm pořád něco řešila. Dítě v kočárku bylo vzhůru, vydávalo různé zvuky a natahovalo svoje baculaté ručičky toužebně směrem k ní.
Maminka nereagovala. V telefonu pípla notifikace. Maminka reagovala. Dítě vydalo zvuk. Maminka nereagovala. V telefonu to píplo. Maminka reagovala. A tak se to pořád opakovalo.
Napadlo mě, že když to dítě v kočárku ignorovala, aspoň mu mohla z mobilu pustit nějakou tématickou písničku. Třeba „Hello“ od Adele, nebo „I Just Called to Say I Love You“ od Stevieho Wondera. Obávám se ale, že dítě ten den žádný takový vzkaz jako: „jen jsem volala, abych Ti řekla, že Tě miluju,“ od své maminky neslyšelo.
Zatímco my jsme kdysi trénovali správnou výslovnost písmene M větami typu „máma má mísu“ nebo „máma má maso,“ toto dítě bude zřejmě v budoucnu pilovat M větou „máma má mobil“.
V zahraničí se pro toto chování, kdy se rodič věnuje více svému mobilu, než dítěti, začal používat termín phubbing (phone+snubbing, telefon+ignorování).
A nejenže vznikl výraz, dokonce vznikl i meziuniverzitní projekt prezentovaný mimo jiné NIHR (National Institute of Health & Care Research), který zkoumal vliv nadměrného používání chytrých telefonů rodiči na socio-emoční vývoj dítěte.
Společný projekt zahrnoval zhruba 15 tisíc účastníků z 10 zemí a běžel několik let. Delší časový úsek eliminovat počáteční ostražitost rodičů a zároveň umožňoval popsat vývoj dítěte v čase. Prostředí pro výzkum mělo formu běžného dětského koutku plného hraček. Rodiče měli jediný úkol - občas si tam zajít s dětmi pohrát. Zbytek už byl na skrytém pozorování a vyhodnocování odborníky.
A výsledek? Rodiče trávili více času s mobilem, než s dětmi. A čím více času daný rodič s mobilem trávil, tím více sociálních a emočních poruch dítě později mělo. Úzkosti, deprese, agrese či nízké sebevědomí byly dvojnásobné, oproti těm, kterým se rodiče věnovali.
Připomnělo mi to výrok, jehož autora už si nevybavuji:
„Moje sebevědomí je jako mobil. Vždycky se vybije přesně ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebuju.“
Aniž bychom si to připouštěli, rodiče jsou pro své děti vzory, podle kterých se učí. Když jsou malé, určitě nechápou matematické vzorečky, ale vzorce sociálního chování schopné zachytit a uložit do své hlavy jsou.
„V Česku máme sklon problémy spojené s chytrými mobily podceňovat, což se ukazuje i na tom, kolik dětí je pak používá rizikově,“ prohlásila Anna Uhnák Kárník, členka české iniciativy Dětství bez mobilu.
Pokud si výsledky mezinárodního výzkumu vykládám správně a rodiče by se věnovali dětem více (tedy více než mobilům), mohli bychom mít generaci, která ví, jak s mobily správně zacházet a jak se chovat vůči sobě samým. Žádné dodatečné školními předpisy či speciálními zákony ohledně mobilů nebo sociálních sítí by nebyly potřeba.
Když jsem onu maminku s kočárkem míjel, chtěl jsem jí upozornit, že kromě mobilu má sebou v kočárku i dítě. Při pomyšlení na výsledky výzkumu mi hlavou probleskla myšlenková zkratka, kterou bych nejradši té mamince řekl - pokud celé jeho dětství bude v ruce držet mobila, vychová ze svého dítěte akorát tak deb*la. Ale protože jsem slušně vychovaný, tak jsem při jejím míjení jen zdvořile prohodil: „Koukám, že jste vzala svého miláčka na projížďku!“ Přičemž ona se na mě usmála, otočila se zpátky ke kočárku a něžně pohladila svůj mobil.
