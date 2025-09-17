Křidýlko nebo stehýnko (remake po česku)
Když bych měl ale dnes reálně zajít do nějakého takového podniku, kde neřeší, z čeho vaří, asi bych byl za největšího zbabělce na planetě. Ten pocit se objevil znenadání. Tedy přesněji po shlédnutí reportáží novináře a youtubera Jana Tuny o podvodech se zkaženým masem v jednom známém fast-foodovém řetězci s kuřaty z Kentucky, tedy v tomto případě z Jablonce.
Pokud jste už o tom četli v novinách, nebo patříte mezi občasné sledovatele pořadu A DOST! na Youtube, tak víte, že ve svém pátrání o nekalých praktikách onoho kuřecího fast-foodového řetězce, narazil novinář Jan Tuna na jakési Chicken Gate, nebo Kentucky Papers, případně Křidýlko Leaks. Byť fast-food plný kuřecího, chytil zde novinář svého, možná životního, sólokapra.
Tunou zdokumentované používání starého masa, případně dalších surovin, stejně jako falšování dokladů o datu spotřeby, už nepůsobí jen jako jakási ďábelská směs jeho osobních dojmů a pocitů. Řada svědků a zaměstnanců ochotných vypovídat na kameru, popisuje přesné postupy a chování personálu vedoucí k zakrytí prošlé trvanlivosti potravin a jeho vrácení do oběhu a hlavně do žaludků zákazníků. To vše v krásně zabalené či spíše obalené formě dozlatova osmažených kuřecích stehýnek a křidýlek.
Kdo viděl film Křidýlko nebo stehýnko, tak si asi vybaví povahu Tricatela. Potravinářský průmyslník, který vyráběl (nejen) kuřata na zcela automatizované lince. Z filmu je známa i tato jeho hláška: „Chuť je subjektivní. Co je důležité, je cena a trvanlivost.“ V případě kuřecího fast-foodu to vypadá, že i trvanlivost může být stejně jako chuť, čistě subjektivním pojmem.
Naposledy jsem byl v takovém zařízení rychlého občerstvení někdy před deseti lety. Už tehdy jsem si říkal, proč se dělá takové haló s běžným kuřecím masem. Obyčejná věc se potřebuje převlékat do zlatavého hávu? Tady něco smrdí. Ale znáte to, takové pocity, často i reálné, mívá člověk zcela běžně. Například v pražských podchodech nebo letních tramvajích plných lidí to není nic neobvyklého. Jenže v případě Tunových reportáží už to není o pocitech. Jsou tam jména, výpovědi, důkazy, u všeho je kamera.
Kauza je o to horší, že se nejedná o ojedinělý případ. Podle svědectví samotných zaměstnanců řetězce, kteří vystupují v reportážích Jana Tuny, existuje mezi pobočkami údajně jakási konspirační spolupráce. Jejím cílem je boj proti společnému „nepříteli“ – tedy orgánům hygieny a samotnému novináři. Ten se nadále snaží, ať už přímo nebo v přestrojení, získat další důkazy.
Sám Tuna potvrdil, že obdržel zprávu od anonymního zaměstnance onoho řetězce: „Po pobočkách běhá info s fotkou pana Tuny, co máme dělat a co říkat, kdyby přišla kontrola.“
Připomíná mi to scénku s Louis de Funésem alias Charlesem Ducheminem z již zmíněného filmu , kdy při jedné z jeho tajných kontrol ve vybrané restauraci pronesl: „Jídlo bez chuti, původ pochybný, i když honosná úprava. A najednou hop ... všecko se radikálně zlepšilo. Tak se mi zdá, že mě poznali.“
Ikdyž doporučuji každému, aby se na některou z reportáží Jana Tuny podívat, já sám se musím přiznat, že jsem přestal Tunův kanál na chvíli sledovat. Neměl jsem na to žaludek. Stalo se to, když jsem měl po sledování jeho poslední reportáže v noci dost špatný sen. Zdálo se mi...
...sleduji televizi a v pořadu z prostředí kriminality moderátorka-policistka přichází s výzvou:
„Prosíme veřejnost o pomoc při hledání nezvěstného reportéra.
Jan Tuna, vysoký přbližně 175 až 180 cm, modré oči, hnědé vlasy, věk kolem 50, působí energickým a mladistvým dojmem. Zvláštní znamení: výrazná mimika, chodí bosý. Je adrenalinově závislý se sklony k sebepoškozování - často navštěvuje podniky pochybné pověsti, které ohrožují jeho zdraví. Naposledy byl spatřen na dálničním odpočívadle u Jablonce nad Nisou, kde šel směrem k zařízení rychlého občerstvení. Pokud by někdo z vás měl jakékoliv informace vedoucí k jeho nalezení, volejte linku 158, nebo navštivte nejbližší služebnu Policie České republiky.“
Poté jsem se rozhodl (stále ještě ve snu), že si zajdu pro něco malého k snědku do blízkého fast-foodu. Stojím před pultem a pročítám si nabídku na monitoru. Kuřecí, nebo kuřecí, nebo...co tahle limitovaná nabídka? Čerstvá ryba a tady? Konečně, hříšník se napravil! „Co si dáte“, ptá se obsluha. „Prosím jeden Tuna burger“.
Zdroje:
Tunovi svědci z KFC: Smradlavé maso jsme obalili a prodali - Expres.cz
Don’t Make The same Mistake As Me! Almost-Returned-Mix_7-3 (CS)
