Kradení jako olympijská disciplína
Každý z nás už nejspíš slyšel celou řadu pořekadel a přísloví na téma kradení. Patří mezi ně třeba „Kdo nekrade, okrádá rodinu“, „Kdo lže, ten krade“, „Krade jako straka“ nebo „Kdo krade málo, je zloděj, kdo hodně, je pán“. Často se objevuje také rčení „Příležitost dělá zloděje“ – to ale zřejmě pochází už ze starého Říma, jak naznačuje latinské Occasio facit furem. Podobných úsloví bychom určitě napočítali celé desítky.
Kradení je už po generace běžnou součástí našich životů a nevyhýbá se ani sportu.
Jedna naše známá atletka jednou prohlásila, že jí atletika ukradla dětství.
Jiný náš známý zase řekl, že kroužek fotbalu pro jeho syna za 20.000 Kč je pěkná zlodějna.
Co by se stalo, kdyby samo „kradení“ povýšilo na sportovní disciplínou?
Nedávno vyšel na novinkách.cz článek s názvem „Zloděj si v Krnově nacpal kufr čokoládou, ochranka ho sledovala na kole.“ Článek byl o chmatákovi, který během tří hodin ukradl z regálů v obchodě 72 čokolád za téměř deset tisíc korun. Čokolády schovával do svého kufru, který měl sebou. Poté s touto trofejí utekl bočním vchodem na autobusové nádraží, kam ho na kole pronásledoval člen ochranky. Lapka chtěl patrně odjet mimo město, jenže se přepočítal a ještě na nástupišti jej zatkla policie.
Ve sportovním žargonu by to pak mohlo slovníkem našich sportovních komentátorů vypadat asi nějak takto:
„A teď vážení přepojujeme do Krnova, kde se odehrává výkon, který se možná zapíše do dějin tohoto sportu.
Právě se nacházíme v místním supermarketu, kde zrovna probíhá orientační běh mezi regály. Místní klub lapků tu má své želízko v ohni. Jejich zkušený závodník podává úctyhodný výkon. Během tří hodin tento borec postupně dokázal nakrást více než 70 čokolád a blíží se tak magické hranici deseti tisíc korun! Tři hodiny, tři regály, tři uličky, vítej hattricku! A už vyrazil směrem k východu, kde ho cestou čeká běh přes překážky. Jedna paleta se zbožím, druhá, třetí, ještě bedna od okurek a už vybíhá před prodejnu. Rachna, kachna, to byl běh! Výborná akce, jen vyběhl bočním vchodem místo hlavním. To jsme tu ještě neměli. Ale pozor, ochranka vysunula Ptáčka… totiž kolo… do střední části parkoviště a už stíhá našeho borce směrem k autobusovému nádraží. To je nádherná stíhačka! Ale co to, ochranka jej dohání a podráží mu nohy. To byla kosa jak od zemědělce. Lapka je chycen a již nestihl svoji tučnou trofej posrat do Brna, pardon do Prahy. Výborný výkon, i když to dnes na medaili nestačilo.“
Výkon našich hokejistů na letošní olympiádě sice také na medaili nestačil, ale může nás uklidnit, že máme i případné jiné talentové rezervy, byť zatím ještě v nesportovních disciplínách.
A kdo ví — pokud se český olympijský výbor ve správnou chvíli nenápadně přikrade k rozhodování o nových olympijských sportech, třeba naše skryté talenty ještě jednou dobře zúročíme.
Něco je ale potřeba ještě zlepšit. Třeba počty. Zloději se totiž neradi dělí a dost často se přepočítají. To ale možná mají s některými sportovci společné. Šest hráčů na ledě místo pěti? Že tím můžeme někomu ukrást vítězství? Kdo by se s tím počítal, když jde o tučnou trofej.
Pokud se tohle nezlepší, může mi být celá příští olympiáda ukradená.
Pozn. V žádném případě nechci být generálem po bitvě. Je to jen satira na malý prohřešek, který pokud by vyšel, mohl vytvořit velké morální dilema. Jinak to byl s Kanadou krásný hokej.
Zdroj:
Zloděj si v Krnově nacpal kufr čokoládou, ochranka ho sledovala na kole - Novinky
Hlášky Roberta Záruby ve kterých najdeme zajímavá přirovnání - Přirovnej.cz
Legendární komentátor Jaromír Bosák a jeho nejlepší hlášky & přirovnání - Přirovnej.cz
Nejvtipnější hlášky českých a československých komentátorů | iSport365.cz
Petr Mála
