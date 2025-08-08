Kolik zoufalství stojí duše?
Není divu, že leckdo při takové nabídce začne váhat. „No, možná...bych to vzal...jenom na zkoušku, ano?“ Do té doby pevný charakter se začne viklat s lehkostí mléčného zubu.
Autobus plný turistů zastaví na Karlově náměstí před domem s číslem popisným 40. Průvodkyně Čedoku vypráví pověst o Faustovi, který údajně v tomto domě žil.
Ten Faust byl nešťastný. Moc chtěl a málo měl. Ne fyzicky, ale v sobě samém. A tak si řekl: „Čert to vem!“ a on se opravdu objevil.
Mefistofeles, jak si ten ďábel říkal, dal Faustovi nabídku: „Udělám tě šťastným. Až tak šťastným, že nebudeš chtít, aby ten okamžik skončil. V ten moment bude tvoje duše patřit mně. Stačí říct jen ano.“
Průvodkyně končí výklad slovy: „Příběh o Faustovi byl samozřejmě smyšlený. Ale každá doba a každý národ má své Fausty.“ Tolik ukázka z filmu Kam čert nemůže.
Ten Faust, mimochodem, to nebyl nějaký místní zoufalec. S ním přišel Johann Wolfgang von Goethe už v roce 1808, přičemž na něm pracoval více než 60 let. To je úctyhodná doba. Za takovou dobu dnešní člověk asi osmkrát změní zaměstnání, devětkrát heslo k Netflixu a desetkrát politické přesvědčení.
Pokud by byl někdo v pokušení upsat se někdy něčemu nebo někomu „jen tak“, doporučuji přečíst si alespoň první díl tohoto Goethova díla. Je to čertovsky dobré.
O pár století po Goethovi se na Karlově náměstí ocitám i já. Je tam rušno a veselo. U kavárny stojí předvolební stánek. Lidé tam stojí ve frontě. Mají nadšení v očích. Nečekají ale na kávu.
V hlavě mi hraje písnička Mňágy a Žďorp: „Stojíme ve frontě na štěstí...a mám takovej pocit, že dneska,...dneska nám zase nic nedají.“
Jenže tentokrát přeci jen něco dávají. Recepty na štěstí. Rychlé a levné. Slyším nějaký hlas, jakoby našeptával: „No tak, co by se mohlo pokazit? Vždyť může být jenom líp.“ Stačí jeden souhlas, jedno ano, jeden volební hlas. Snadněji a levněji už to nejde.
Opouštím náměstí a napadá mne při tom jeden starý citát: „Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci.“
Petr Mála
Moje soukromá Tůrdefranc
Patřím mezi vášnivé fanoušky cyklistiky. Jako jezdec, jsem ale spíše pohodový. Kdybych jel opravdovou Tour de France, patrně bych byl pořád ještě na trase, když by ti vepředu už byli v novinových titulcích.
Petr Mála
Otevři kufr a já Ti řeknu, kdo jsi.
Na cestách jsem strávil značnou část svého života. Během času jsem dokázal poznat, odkud daný člověk přicestoval. Nemusel ani promluvit svou rodnou řečí. Stačilo, když z nějakého důvodu otevřel svůj kufr. Obsah prozradil vše.
Petr Mála
Havaj nebo Neapol? Život je plný dilemat.
Není asi dne, kdy by člověk nestál na rozhodovacím rozcestí a nemusel nějaké učinit. Přestože na toto téma existuje mnoho knih a návodů, na některá rozhodnutí zaručený a univerzální recept neexistuje.
Petr Mála
Do you speak haf? Vyzkoušel jsem apku na komunikaci se zvířaty.
Od dětství jsem záviděl Jiříkovi ze Zlatovlásky, že mohl rozumět zvířatům. Nedávno na mne na internetu vyskočila reklama na překladač z/do zvířecího jazyka. V době AI, proč ne?
Petr Mála
Na letní tábor s lahví vodky
„Vodky nebo vody?“, napadla mne hned otázka na možný překlep. Ne nejde o překlep. Byla to instrukce nebo spíše pobídka, co si vzít na letní tábor, uvedená na stránkách jedné z agentur specializující se na pořádání táborů.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel
Realitní kancelář Svoboda & Williams inzeruje na svém webu vilu z roku 1906 na pražských...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu
Skupina lidí v noci ze čtvrtku na pátek postříkala hnědou barvou radnici ostravského obvodu...
Nemocí z klíšťat je letos nejvíc za poslední dekádu
Nemocí přenášených klíšťaty je letos do konce července zatím nejvíc za posledních deset let....
Předávkovanou ženu našli v pražském bytě, pro dealera si přišla zásahovka
Pražští kriminalisté vyřešili záhadné úmrtí narkomanky. Ženino mrtvé tělo nalezli na začátku roku...
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...
- Počet článků 29
- Celková karma 12,62
- Průměrná čtenost 772x
Oblíbené články
Oblíbené knihy
- Osudy dobrého vojáka Švejka
- Nesnesitelná lehkost bytí
- Slepičí krok
- Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
- Perličky na dně