Když není benzín drahý, tak...(doplňte)
Člověk zajde do obchodu a při pohledu na účtenku začne vážně uvažovat, kde vezme peníze na další nákup. Pokládá si pak otázky, které pro něj byly do té doby tabu: „Opravdu potřebuji všechny orgány v těle?“
To, co v posledních letech probíhá u pokladen, lze nazvat nákupním paradoxem – čím méně toho nakupuji, tím více za to platím.
Zaslechl jsem, jak se dvě zákaznice ve frontě u pokladny spolu bavily a ta jedná povídala té druhé: „Mít dnes v ruce plný košík, je jako dřív mít v ruce kabelku od Diora.“
Chleba už skoro není potravina, ale investiční nástroj.
Rohlík neskrývá ambice stát se novou měnou. Po pár dnech dokonce i tvrdou.
Jak říkal jeden můj známý: „Dřív jsem si musel odpírat dovolenou, dneska rohlík se šunkou.“
Už nějakou dobu se nás snaží politici uklidňovat tvrzením, že zdražování zpomalilo. Ve skutečnosti je to ale, jako kdyby říkali: „Nepadáme z desátého patra, ale jen z pátého.“
Občas si říkám, že snad žiji v zemi, kde zdražení zítra, znamená vysoké ceny již dnes.
Když jsem byl včera nakupovat, řekl jsem si, že pokud do toho mám dát spoustu peněz, tak aspoň zvolím strategii nejlepších amerických investorů z Wall Street. Cena zlata je na burze pořád vysoká, tak do toho půjdu i já. Koupil jsem si proto: Zlaté kuře z Vodňan, k tomu salát Bonduelle se Zlatou kukuřicí, kávu Nescafé Gold a k tomu jedny Zlaté věnečky. Na chvíli jsem si připadal jako český Vlk z Lidlu.
Podle Indexu spotřebitelských cen zveřejněném toto jaro na stránkách Českého statistického úřadu se ceny mezi roky 2020 až 2026 změnily zhruba takto:
Potraviny +33,6%
Oděvy +49,3% (nejrychleji v EU)
Bytový textil +48,5%
Ubytování +58,3%
Zájezdy +60%
Divadla a kina +100%
Energie +73% (nejvíce 2020-2023)
Restaurace a kavárny +90%
Zubaři +94%
Stěhováci +80%
Automobily +28%
Víno +13,7%
Hypotéky z 1,99% až na 6,34%
Pohonné hmoty +60%
Vypadá to, že zdražování je asi jediná věc, která nikdy nezlevní.
Jediné, co slušně odolává inflaci a zdražuje nejméně je: výplata (důchod).
Jsou ale země, kde to tolik řešit nemusí. Například v sousedním Německu. Tam jsou platy stále 2,5 krát vyšší než v Česku. Jak ukázal průzkum CNN Prima News zveřejněný 13.5.2026, řadu věcí tam lze koupit podstatně levněji, než u nás. Například domácí elektronika tam vyjde i na půlku. Je samozřejmě poctivé říct, že jsou tam věci i dražší, než u nás.
Přináší nám ale zdražování vůbec něco dobrého?
Učí nás jednu důležitou věc – že život není jen o zboží a penězích. Možná je potřeba se na to dívat více filozoficky. Život je pak hned vlídnější.
Třeba tu prostě platí Hérakleitovo „panta rhei“ (všechno plyne) – i ceny. Do stejně řeky dvakrát nevstoupíš. Dvakrát do obchodu se stejnými cenami také ne.
Nebo sisyfovský nekonečný boj s tlačením balvanu na vrchol kopce. V tomto případě tlačením nákupního košíku. Zvýší se platy nebo důchody a hned se to tlačí lépe. Pak se ale zase zvýší ceny a člověk je zpátky na začátku.
Člověk k cenám může přistoupit i ryze stoicky – netrap se tím, co nemůžeš ovlivnit. Je rohlík zase dražší? Zítra bude stejně gumovej.
Kdo přičichl k Marxovi, mohl by poznamenat – zboží je jen jakási fetiš. Dříve zboží sloužilo lidem. Teď lidé slouží zboží (někteří i pomocí více zaměstnání).
Kdo má rád Baudrillarda, by mohl poznamenat – je to klasická simulakra. Realita nahrazená znaky reality. Nízké ceny a slevy vlastně nikdy neexistovaly.
A takto by se mohlo pokračovat dál dle každého životních a filosofických postojů.
Ať o tom přemýšlím tak nebo tak, nakonec si stejně řeknu: čert to vem, že zase něco zdražilo. Z minulosti vím, že se s tím nějak poperu. Na světě jsou přece mnohem horší věci. Pro mne osobně jsou to například písničky Michala Davida. Vím, někdo ho miluje. Z táborů jeho příznivců a odpůrců já patřím do toho druhého. Mě kdyby někdo chtěl opravdu potrápit, tak mi nemusí zvyšovat ceny benzínu, ale pustí mi jeho písničky. Hrůza pomyslet. To mi raději prodejte rohlík za padesát! Aspoň budu mít pocit, že jsem si vybral menší zlo.
Na téma vysokých cen by se asi dalo psát donekonečna. Na slova jako „rostoucí“, „drahá“ nebo „zvyšování“ začínám být už alergický. Jestli to přede mnou dneska ještě někdo řekne nahlas, tak mu za trest pustím největší pecky Michala Davida. A ať nečeká žádné slitování.
Dopisuji článek a manželka přichází domů. Ode dveří na mne volá: „Už jsi doma miláčku?“. Obratem reaguji: „Ano, drahá!“
Non stop, já chci žít non stop....
Zdroje:
Nová trouba nebo myčka? U sousedů ušetříte tisíce korun, ceny jsou mnohdy poloviční - CNN Prima NEWS
Analýza: V ČR od roku 2020 víc zdražily oděvy, ceny potravin rostly jako v EU | ČeskéNoviny.cz
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - únor 2026 | Produkty
Aktuální a historický vývoj inflace 2020-2026 | Banky.cz
