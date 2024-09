Jiří Wolker - český Nostradamus

Downsizing, schrinkflation, zmenšování, smrskflace atd. Vše se stále kolem nás mění - k menšímu.

Stanu se menším a ještě menším,

až budu nejmenším na celém světě.

Po ránu, na louce, létě

po kvítku vztáhnu se nejmenším.

První část verše z básně Pokora od Jiřího Wolkra si diky scénce z filmu Škola základ života z roku 1938 vybavuje snad každý.

„Co je obsahem prvých dvou veršů, Krhounku?“

„Prosím, básník touží stát se trpaslíkem.“

Vzpomněl jsem si na tuto scénku, když jsem si přečetl článek s názvem Smrskflace, zveřejněný na Novinky.cz dne 21.9.2024.

Článek ale nepojednával o abstraktních náladách básníka , ale byl ryze materiálně zaměřen tj. zabýval se trendem zmenšování zboží (obvykle ještě za doprovodu jeho zdražení).

Když jsem byl o víkendu s rodinou na nedělním obědu v naší oblíbené restauraci, číšník přinesl u objednané kofoly místo obvyklých 0,4 l, lahvičku jen o velikosti 0,2 l. Po obědě jsem se ještě cestou domů zastavil v Lidlu, kde jsem si na snídani koupil mj. můj oblíbený jogurt Hollandia, k mé radosti ve slevě. Když jsem jej pak ukládal doma do lednice vedle úplně stejně vypadajícího jogurtu z Alberta, zjistil jsem, že ten čerstvě koupený, je o poznání menší. Stejně tak mne trochu vyvedla z míry baristka v kavárně Costa Coffee, kde mi pro mnou požadované malé cafe latté, nabídla velikost S, M nebo L. Doposud něco takového v nabídce nebylo. Přičemž ta má, doposud nejmenší objednávaná velikost, získala nově pojmenování M a povýšila na velikost střední. K ní přibyla menší velikost s pojmenováním S. S-ko pak převzalo cenu M-ka, M-ko převzalo cenu L-ka a L-ko obdrželo novou cenu. Dalo by se říct, že získalo nejvyšší ocenění.

Když jsme byli v létě na dovolené v jihovýchodním Bavorsku u jezera Koennigsee, tak tam místní průvodce vyprávěl pověst. Do jezera, jak známo teče voda z roztávajícího ledovce ze sousední hory Watzmann, díky níž je voda v jezeře ukrutně ledová. Podle pověsti jistý král, který tam jezdil lovit, se šel po lovu vykoupat do jezera. Ledová voda pak způsobila to, že do vody vstupoval jako král a z vody jako královna. Česká republika je nyní asi ve stádiu takového ledovcového jezera. Vložíte do něj ochladit pivo a máte z něj pivíčko. Z kofoly kofoličku, jogurtu jogurtíček a z kávy kafíčko.

Bohužel proces zmenšování se nezastavil ani v české politice. Není to tak dávno, kdy byl v české politice světem uznávaný a respektovaný člověk, velkých zásad, plný morálky a ušlechtilých ideí. Havel. Smrskflace během několika málo volebních období pak způsobila, že nám tu dnes zbyl jen – Havlíček.