Jarních 100 km aneb všechny cesty vedou do Prčic
O faktech k pochodu Praha – Prčice (správně ta Prčice, ale ustáleně se používá i verze ty Prčice) psát nechci. Rád bych se podělil o zážitek se zdoláním našich 100 jarních kilometrů. Jak se ale říká, když dva dělají totéž, nemusí to být vždy totéž.
Na začátku všeho stála myšlenka o zdolání 100 jarních kilometrů v trochu soukromějším stylu – tedy bez oněch desítek tisíc lidí. Někdo pak navrhl: „A musí to být v Česku? A co někde, kde už je teplo?“
Nápad na export našeho turistického dědictví do slunečnější části světa nezněl vůbec špatně. Po menší diskuzi zvítězila autem dosažitelná a na jaře již příjemně hřejivá Korsika. Pro tuto akci se nám navíc podařilo získat i naše dlouholeté známé, kteří nápad přivítali s nadšením. To ale ještě netušili, co je (nás) opravdu čeká.
Kdybych měl naše dosavadní turistické výlety nějak popsat, hodila by se k tomu asi nejlépe slova Ivana Mládka z písničky Prčice a to, že – naše dálkové pochody byly (zpravidla) plné pohody a bez chleba a bez vody jsme k cíli vždy (dříve či později) dorazili. Slovo „zpravidla“ je pro tento náš výlet dost důležité, protože jak známo, každé pravidlo má i svoji výjimku.
Cestování po Korsice probíhalo ze začátku zcela idylicky. Nádherné scenérie, všude klid a pohoda. Slaný vzduch. Už hřejivé, ale stále nepálivé sluníčko.
Zlom nastal v momentě, kdy se našemu známému přetrhl řemen. Ovšem ne na jeho nových outdoorových kalhotách během túry, ale na vodní pumpě jeho postaršího Fordu při přesunu do dalšího ubytování.
Pár kilometrů před apartmánem naštěstí stál servis s logem Fordu. Místní technici byli ale silně neochotní. Tvrdili, že řemen k pumpě tohoto modelu vůbec nevedou.
Vzhledem k tomu, že se slunce pomalu blížilo k horizontu, rozhodli jsme se opatrně dojet až do rezervovaného ubytování. Tam jsme chtěli v klidu vygooglit jiné servisy, nebo se přímo zeptat místních. Vlastně u nich jsme i začali.
Majitel apartmánu na naši prosbu jen kroutil hlavou. U jeho domu parkovalo jen několik skútrů. Potřebu řešit řemen pod kapotou auta očividně neměl. Ukázal ale na souseda s nadějí, že on by mohl něco mít.
Na zahradě jeho souseda se pohybovala dobře živená a hlučná paní v květovaných šatech. Společně s ní tam byla i její o něco mladší a lehčí kopie. Manželka našeho kamaráda měla podobné parametry figury jako ony dámy, jak s oblibou říkávala XXXXS. Nabídla se tedy, že je osloví. Očividně mezi ně skvěle zapadla a dámy se spolu začaly zvesela bavit. Známá na nás pak zavolala, ať jdeme za dům, že tam někde se nachází pan domácí.
S kamarádem jsme za domem objevili menšího šedovlasého staříka ponechaného svému osudu. Byl oblečený v modrých montérkách s tmavými fleky od oleje a velkým nápisem Castrol na přední straně. V kombinaci s jeho naparáděnou manželkou a dcerou připomínal spíše postavu nechtěného dědka z chladného Mrazíka, než nějakou dominantní hlavu rodiny z hřejivé Korsiky. Patrně ne z každého Korsičana vyroste Napoleon.
Stařík postával ve stínu stodoly, opíral se oběma rukama o její zeď a oddechoval. Vypadal, jako by to byla jeho poslední chvilka. Zaváhali jsme, zda ho vůbec o něco žádat. Jak se ale říká, za zeptání nic nedáš.
Kamarád se ho francouzsky zeptal, zda by náhodou neměl navíc nějaký řemen k vodnímu čerpadlu do auta nebo aspoň traktoru, který patrně chladil ve stodole, podobně jako on tady sebe. Muž po chvíli vysvětlování zvedl ruku, namířil ukazováčkem směrem k nebi a řekl „ááá“. Usoudili jsme, že to pochopil. Pak ale tou samou rukou zavrtěl a řekl „no“, tedy vlastně „ne“.
Vzápětí ukázal na svého stařičkého Citroëna Visu, který mu stál před stodolou. Citroen, stejně jako stařík, moc důvěry nebudil a svá nejlepší léta, ve vší úctě k oběma, měl už také za sebou.
Citroen Visa si určitě vybaví každý, kdo znal rumunský automobil Oltcit z předlistopadových dob. To bylo jeho dvojče. Název Oltcit vlastně vznikl spojením názvů rumunské oblasti Oltenia a značky Citroen.
Stařík ještě ukázal směrem z kopce dolů, následně otevřel dveře svého Citroenu a ponoukl nás k nastoupení.
Nevím, jak mému kamarádovi, ale mně, když jsem se zabořil do zadních sedaček, se vrátily vzpomínky z dětství na cesty do jižních Čech strejdovým Oltcitem. Vybavilo se mi, jak jsme díky měkkému odpružení auta a spoustě zatáček a kopečků píseckých hor, společně se sestřenicemi a psem Alanem strejdovi celé auto vždycky pozvraceli.
Konečně si teď aspoň budu moct, s tímto pánem v seniorském věku, v naprostém klidu a pohodě, jízdu ve starém dobrém „Oltcitu“ užít a vymažu si tak jednou provždy ze své hlavy ty děsivé vzpomínky na písecké zatáčky a strejdův jízdní styl brzda-plyn.
Korsický stařík usedl za volant a otočil klíčkem zapalování svého plechového soukmenovce. Oba nezávisle na sobě zakašlali, zachroptěli a začali se bezděčně třást. To byla známka, že motor naskočil. Byli jsme připraveni vyrazit. Stařík se na nás otočil a řekl „ááá.“ A skutečně jsme vyrazili. A to doslova.
Ohromné zrychlení jeho veterána nás úplně vmáčklo do sedadel. Během chvilky jsme měli na tachometru bezmála 100 km/hod. Kdo byl někdy na Korsice ví, jak to tam vypadá. Samá zatáčka, samý kopec. Ani my jsme nejeli jinudy. Bylo to jako v nějaké rallye. Pravá osmdesát, levá dvacet, horizont, skok, plná dolů, brzdy, doleva ostrá a tak podobně.
To, že stařík za zatáčku vůbec neviděl, ho netrápilo. Klidně do ní vjel na opačné straně vozovky nebo dokonce úplně po jejím vnějším okraji, kdy z okénka auta byl už jen vidět stovky metrů dlouhý sráz pod námi.
Stařík se na nás občas otočil a vždy řekl jen to svoje oblíbené „ááá“. Možná to bylo spíše takové s otazníkem „ááá?“. Něco jako „dobrý, co?“.
Šílená jízda pokračovala. Tři auta v koloně před námi. Nepřehledná zatáčka před nimi. Stařík přidal. Předjížděli jsme všechna auta najednou. Zpoza zatáčky vyjel v protisměru autobus. Plyn, brzda, myška těsně před autobusem a vracečka zpátky do pravého pruhu.
Stařík se na nás opět podíval a řekl zase jen „ááá?“.
Zatáčky ještě chvíli pokračovaly a zběsilá jízda také. Když se na nás stařík po chvíli opět podíval, místo bodrých slovanských usměvavých tváří, uviděl jen dva naprosto bledé obličeje a řekl „ééé?“
Razantně zpomalil, až jsme jeli skoro krokem. Nechtěl to mít v autě asi zaneřáděné. Zbývalo skutečně už jen málo a jeho auto by poznalo naši obědovou bujabézu. Každopádně byl to jeden z okamžiků, kdy jsem ještě rád vzpomínal na jízdu svého strýce.
Přijeli jsme ke stejnému servisu, jako jsme stavěli cestou do apartmánu. Vetchý stařík nabuzený rychlou jízdou rozrazil dveře dílny a vstoupil dovnitř. My s kamarádem jsme raději zůstali u vchodu, kde proudil čerstvý vzduch.
Stařík rozpažil ruce a na celou dílnu zvolal „Salut!“
Ještě před hodinou zcela vágní osazenstvo servisu, pro které jsme byli jen obtížný hmyz, si stouplo do pozoru. „Ça va?“ (něco jako „jak je?“) následoval dotaz. V ten moment se všichni mechanici začali sbíhat k tomuto staříkovi s nápisem Castrol na hrudi. Potřásali si s ním rukama, objímali a div ho nenesli na rukou.
„To jsou moji kamarádi,“ ukázal stařík na dvě bílé trosky u dveří.
„Potřebují řemen k pumpě do Forda,“ rovnou na ně vybalil.
Mechanici začali prohrabovat všechny šuplíky a regály v dílně, jako by soutěžili o cenu Zlatý řemen. Jeden z nich pak řemen skutečně přinesl.
„Mercie beaucoup (mersí bokou),“ poděkoval stařík. Za bouřlivého smíchu a křiku ho pak ještě chvíli vláčeli po dílně, aby nám ho pak po sérii objímání a polibků vrátili sice pomačkaného, poslintaného, ale šťastného zpátky.
Do apartmánu jsme se vraceli už výrazně pomaleji. I tak jsme byli před staříkovu stodolou během chvilky. Pomačkaný stařík otevřel vrata s tím, že vezme nářadí a kamarádovu závadu rovnou opravíme.
Vešli jsme s ním dovnitř.
Uvnitř stodoly nestál traktor ani kombajn, ale – Ford Escort RS Cosworth se závodním číslem 3 na boku a šesti přídavnými světlomety vpředu. Dále pak BMW E30 s číslem 112 v modro-bílo-červeném provedení a také BMW M3 s číslem 10 a červeným nápisem MOTUL na přední kapotě. Po pravé i levé straně stodoly byly police plné pohárů různých velikostí a barev. Kolem nich pak visely desítky ne-li stovky medailí.
Stařík se na nás šibalsky podíval a řekl opět jen „ááá?“.
Po úspěšné opravě jsme se s kamarádem vrátili do apartmánu. Manželky nám později nadšeně sdělovaly své zážitky z dámské jízdy na zahradě se sousedkou. My jsme jim na oplátku vyprávěli o naší zběsilé pánské jízdě v korsických horách s jejím manželem a zdoláním 100 jarních kilometrů (ovšem za hodinu). Skoro nás měly za blázny a museli jsme jim odpřísáhnout, že jsme cestou neměli ani kapku cédratinu (místní lihoviny).
Opsal jsem si jméno ze dveří sousedova domu a pak zadal do googlu: „hledej jméno Bernardini, Korsika“. Vyskočilo tam na mě zhruba toto:
Patrick Bernardini, několikanásobný mistr Francie a vítěz Rallye Monte Carlo, několikanásobný účastník Tour de Corse. Rodák z Korsiky. Na ostrově patří k nejoblíbenějším a nejuznávanějším osobnostem. Tour de Corse se přezdívá Rallye 10 000 zatáček s úzkými horskými klikatými silničkami plných srázů. Průměrná rychlost Tour je 100 km/hod. Během předchozích ročníků již zemřelo několik řidičů i členů posádky.
Ten co nás vezl, byl naštěstí jen jeho otec a majitel původní rodinné závodní stáje. Těch jeho 100 km(/hod) byla vlastně jen průměrná rychlost na Tour de Corse. Ještě, že nás nevezl jeho syn, ten by nás asi tak nešetřil. To bychom pak byli úplně v Prčicích.
P.S. Všem, kteří se chystají na letošní pochod Praha – Prčice, přeji spoustu krásných zážitků a pevné nervy. Většina tras už je prakticky vyprodána.
Děkuji tímto svému kamarádovi Michalovi za jeho část vzpomínek, bez nichž by tento příběh nebyl kompletní.
Petr Mála
