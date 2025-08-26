Jak mne Azorané naučili jednu z jejich typických vlastností, aniž by použili násilí
V dětství a ještě dlouhou dobu potom, jsem si myslel, že Azor je jméno pro psa. Když mi letos manželka oznámila, že pojedeme v létě na Azory, docela mne to vyděsilo. Tak do toho já nejdu. Žádné psy lovit nebudu. Bylo mi vysvětleno, že se jedná o devět portugalských ostrovů sopečného původu v Atlantském oceánu, přibližně napůl cesty mezi Evropou a Amerikou.
Nakonec jsme se dohodli, že vyrazíme na tři z nich. Jednak jsme chtěli něco vidět a jednak jsme chtěli ctít místní tradice a být tak hostem pro radost. Jedno azorské přísloví totiž praví: „Host vždy udělá radost: buď tím, že přijde, nebo tím, že odejde.“
Na Azory letěla přímá linka z Prahy. Vzhledem k tomu, že byla nízkonákladová, na jídlo zdarma se čekat nemuselo. Cestující se proto po vzoru svých mobilů přepnuli do režimu letadlo, tedy spíše do režimu spánek nebo četba. Nalevo i napravo ode mne to nebylo jiné. Dáma vpravo četla Padesát odstínů šedi. Pán vlevo listoval v průvodci po azorských ostrovech s názvem Tisíc odstínů zelené. Jal jsem se tedy vystoupit ze svého vlastního stínu nečtenáře a otevřel jsem si off-line kulturní stránky ostrovů, které jsem si před odletem načetl do mobilu. Letadlový čtenářský klub, tedy alespoň řada číslo 10, tak byla kompletní.
Jako jedna z prvních zpráv se mi zobrazila pozvánka na open-air koncert místní populární hudební skupiny, která datumově korespondovala s naším pobytem. Hudební styl skupiny propojoval místní folklór s rockem, což nabízelo zajímavý zážitek a další střípek pohledů do kultury Azoranů.
V jedné jejich písni se zpívá:
„Jsme děti národa, co zpívá i když pláče,
co bojuje i když padá,
co věří i když ztrácí.“
Znělo to trochu bojovně, ale v recenzi písně bylo uvedeno, že slova vyjadřují typické vlastnosti Portugalců a Azoranů zvláště. Tedy hrdost, touhu po svobodě a sounáležitost. Začal jsem se na koncert a poznávání místní kultury těšit. To jsem ještě netušil, že první, s čím se na ostrovech setkám, bude právě jedna z oněch třech jejich typických vlastností a to – sounáležitost.
Na ostrov Pico, který je typický svojí zachovalou autenticitou starých původních Azor, plné zeleně a malých bílých vesniček, jsme dorazili až kolem desáté hodiny večerní. Byli jsme vyprahlí a hladoví. Naštěstí kousek od našeho ubytování v pobřežní vesničce ještě do tmy svítila malá hospůdka. Před ní seděli u stolů místní. Popíjeli, hráli karty, nebo jen tak klábosili. Na tak pokročilou dobu tam bylo celkem živo.
Vešli jsme do hospůdky. Vypadalo to tam jako z filmu z šedesátých nebo sedmdesátých let. Vpravo něco jako starý jukebox, který byl ale místo gramofonových desek naplněn nealko nápoji. Vlevo pak visela tabulka s křídou napsanou denní, tedy spíše noční, nabídkou. Uprostřed pak byl velký dřevěný barový pult se spoustou zrcadlových polic za ním.
Pozdravili jsme barmanku a spustili na ní anglicky. Ona také pozdravila a spustila na nás portugalsky. Na každé naše další vyřčené anglické slovo odpověděla svým portugalským. Zachránila nás až ona tabulka na stěně, kdy jsme ukázali na slova podobající se jídlům a prsty ukázali číslovku pro počet porcí. Nápoje jsme si vyndali z jukeboxu a ukázali je barmance. Barmanka na vše pokývala hlavou a následně zavolala něco do kuchyně. Vyšli jsme ven a sedli si k poslednímu volnému stolu, abychom se svlažili. V tom si manželka uvědomila, že si zapomněla objednat sklenku bílého vína. Šel jsem tedy dovnitř pro bílé víno.
Na barmanku jsem i přes vědomí určité vzájemné jazykové bariéry, opět spustil anglicky. „A glass of white wine, please“, vyřkl jsem směrem k barmance žádost o bílé víno. Předchozí situace se opakovala. Odpověděla něco portugalsky. Já na ni anglicky, ona na mě portugalsky. Připadal jsem si jako Colin Firth ve filmu Láska nebeská, když začal komunikovat s jeho novou portugalskou pomocnicí Aurélií. Každý si vedl ten svůj monolog. Mluvili sice většinou o tom samém, ale nikdo z nich to nevěděl.
Kdo si pamatuje tuto scénku, vybaví si určitě také scénku, když Colin Firth přišel žádat Aurélii o ruku. Do restaurace s ním nakonec dorazila půlka vesnice. Ve filmu samozřejmě. Ve skutečnosti to ale naštěstí bývá jinak. Ne na Azorech. Až tam jsem pochopil, že v onom filmu to byla pouhá ukázka skutečné, typické portugalské sounáležitosti.
Místní Aurélii jsem sice o ruku nežádal, jen o bílé víno, ale brzy pochopila, že pokud se máme dobrat zdárného konce naší komunikace, musí začít jednat. Přes otevřené dveře hospůdky zavolala ven: „Francisco!“. Přišel menší snědý muž, kterému začala něco vysvětlovat. Ten zakroutil hlavou. Otočil se směrem k venkovním stolům a zavolal „Alfonso!“. Přišel ještě menší a ještě starší muž v holinkách a začali spolu komunikovat všichni tři. Portugalsky samozřejmě. Alfonso také zakroutil hlavou. Naklonil se ke dveřím a zakřičel: „Maria!“. Přišla paní, co předtím náruživě hrála venku karty a už od vchodu vypadala, jako by přinášela samé trumfy. Každopádně dopadlo to stejně. Zavrtěním hlavy.
Pak ještě společně dovnitř zavolali Lourenca, Alici, Carolinu, Vincenta, Miguela, Camilu, druhou Marii, Leonoru, Gabriela, Beneditu, Beatrizi, Duarteho a na další jména si už nevzpomenu. Malá hospůdka se postupně plnila až k prasknutí a jeden mluvil přes druhého. Konečně vešel poslední ze zavolaných Duarte. A ten – zakýval.
Otočil se na mne a i když jsem si celou dobu myslel, že se hospoda baví o tom mém požadavku, k mému překvapení se mne anglicky zeptal: „How can I help you, sir?“ No, jak mi můžete pomoct? „White wine, please.“, opakuji rychle a chladně svoji objednávku bílého vína. V duchu přitom skáču dva metry radostí a křičím pětkrát hurá, protože konečně mohu mluvit s někým anglicky. Tedy mluvit jsem mohl doteď také, ale hlavně se mohu domluvit.
Duarte se otočil na ostatní a zřejmě teprve teď jim přeložil moji objednávku do portugalštiny. Tím spustil obrovskou slovní melu, až se hospůdka začala otřásat v základech. Najednou ticho. Duarte se na mne znovu otočil a povídá anglicky něco ve smyslu: „U nás na vesnici pijeme jen červené víno a to z Javierovi vinice. Objednejte si červené. To se portugalsky řekne: „Vinho tinto“. „Vinho tinto, por favor“, rozumíte?“
Ocenil jsem jeho snahu vysvětlit mi, jak se řekne červené víno v portugalštině, ale manželka pije v létě jen bílé.
Otočil jsem se tedy, že se vrátím k manželce bez vína. Směrem ke vchodu ale stála namačkaná další skupinka místních. Všichni mi hleděli upřeně do očí a s napětím sledovali moji další reakci. Cesta ven v ten moment vypadala nemožná. Pochopil jsem, že nastal okamžik, abych se naučil něco málo z jejich azorské sounáležitosti. Otočil jsem se tedy zpět na barmanku a povídám: „Vinho tinto, por favor“.
