Home Office zvyšuje porodnost, ukázal průzkum. To jako doma místo tabulek dělají „to“?
Očividně tak práce na dálku umožňuje provádět činnosti, které nelze dělat jinak, než na blízko.
Nedávno jsem volal kvůli jedné pracovní záležitosti kolegyni, která byla na home officu. Říkala, že zavolá zpátky později, protože má teď něco rozdělaného. O odborné studii zkoumající vztah home-officu a zvýšené porodnosti, jsem v ten okamžik ještě neměl ani potuchy. Teď, když její výsledky znám, mohu jen potvrdit, že kolegyně tím „rozdělaným“, téměř určitě nemyslela excelovskou tabulku.
Výzkum s názvem CES ifo č.12533 z března 2026 čerpal z unikátních dat dvou velkých studií – Global Survey of Working Arrangements (proveden v 38 zemích) a U.S. Survey of Working Arrangements and Attitudes (proveden v USA).
Zásadním zjištěním bylo, že už jediný den práce z domova týdně mění fungování celé domácnosti. Podle výzkumníků totiž home office snižuje takzvané „koordinační náklady“ rodinného života — tedy náročnost zkoordinování pracovních povinností s péčí o děti. Prací z domova se vše zásadně zjednodušuje.
„Naše výsledky naznačují, že širší dostupnost práce z domova vede ke zvýšení počtu dětí, pravděpodobně proto, že snižuje časové i organizační nároky při slaďování pracovního a rodinného života,“ prohlásil Mathias Dolls z německého ifo Institutu k výsledkům studie.
Zjednodušeně řečeno, člověk nemusí brzy vstávat, vozit děti do školky, netráví čas v MHD a místo šéfa slyší doma jen samé libozvučné hlasy. Tíže každodenního pracovního rytmu se pak najednou uvolní. A v tom uvolnění se dějí věci...
Efekt je přitom vidět napříč všemi 38 testovanými zeměmi.
V dobách před Listopadem koloval vtip o zvýšené porodnosti, jež bývala i tehdy společenským tématem a vyznačovala se tzv. slabými a silnými ročníky. Vtip zněl asi nějak takto:
Přijde primář v porodnici na vizitu a říká: „Paní Nováková, vše v pořádku a koukám, že máte datum porodu desátého. Paní Procházková, také v pořádku a rodíte také desátého. A paní Černá také desátého. Paní Veselá, jen Vy máte porod až dvacátého?“ „Já, pane doktore, na té Spartakiádě nebyla.“
Pokud by se to použilo na dnešní home office, patrně by to znělo nějak takto: „Paní Nováková, vše v pořádku a koukám, že budete mít už třetí dítě. Paní Procházková, také v pořádku a budete mít také třetí porod. A paní Černá také potřetí. Paní Veselá, jen Vy máte teprve druhý porod?“ „My, pane doktore, v práci home-office nemáme.“
Profesor MUDr. Ladislav Pilka v roce 1982 přišel s programem tzv. asistované reprodukce čili umělého oplodnění. Byť primárně Pilkova metoda řešila neplodnost, logicky přispívala i k celkovému zvýšení samotných statistik porodnosti. Dětem narozeným Pilkovou metodou se začalo zkráceně říkat Děti ze zkumavek.
K této skupině by dnes klidně mohla přibýt jedna nová – děti počaté na home office. Mohly by si říkat třeba Děti z homáče nebo z HáÓčka, jak se také někdy home officu slangově říká.
Zatímco děti ze zkumavky se pravidelně scházejí na veřejných akcích, aby připomněly Pilkovu metodu, děti z homáče by svou „metodu“ nejspíš zviditelňovaly nenápadně – třeba setkáním u někoho doma.
Každopádně pokud by se propagace chytli známí umělci, mohly by vzniknout i předělávky slavných hitů Kotvalda a Hložka nově jako Holky z naší domácnosti nebo Michala Davida Děti homáče.
Vlády léta řeší snižující se porodnost a vynakládají nemalé prostředky na její podporu. Studie přitom ukázala, že vše může být až triviálně jednoduché a stát to nemusí stát ani korunu. A to je asi druhý přínos studie.
Samozřejmě s tím vyvstává otázka, kdo to všechno zaplatí? Předpokládám, že náklady na zvyšování porodností home officem půjdou za zaměstnavatelem. Ten ale také nechce být tratný.
Například šéf RegioJetu Radim Jančura plošně home office už zcela zakázal. „Řeknu k tomu jen tohle: Home office prostě do práce nepatří...,“ odpověděl na dotaz Hospodářských novin (HN).
Jaká byla reakce zaměstnanců?
„Většina kancelářských profesí měla povolený home office jednou týdně...Myslím, že dost lidí odejde,“ popsal HN další zdroj zevnitř firmy.
Jak tedy firmám případnou ztrátu vykompenzovat, aby si zachovaly zisk i přízeň zaměstnanců?
Jedna z možností tu je – sponzoring. Děti by jednoduše dostaly druhé jméno po svém zaměstnavateli a celý život by ho tak propagovaly. Narodily by se tedy děti se jmény jako např. Eliška Veolia Nováková, Sofie Alza Procházková nebo Jan Škoda Novotný.
Manželka mého známého je každý týden na home office. On ale tvrdí, že u nich v práci nic takového nemají, což ve mně vyvolává jisté pochybnosti. Do určité míry ho ale chápu — kdyby zaměstnavatel trval na jménu sponzora, jejich dítě počaté během home office by se muselo jmenovat např.: Jakub Ústav experimentálně‑aplikovaných interdisciplinárních systémů Kučera.
Home office je pro mnohé určitě stále vítaný a atraktivní benefit. V souvislosti s daným výzkumem si ale dokážu představit, že jen do určité míry a doby. Tedy do té, než se objeví doma řvoucí dítě vyžadující neustálou péči a pozornost. Pak člověk začne považovat za benefit „možnost přesčasů“. Ale to už je téma pro zcela jiný výzkum.
Zdroj:
Práce z domova a plodnost | Pracovní dokument | ifo | CESifo
CESifo Working Paper No. 12533
Historie umělého oplodnění v ČR - Bejvávalo.cz
Nespokojenost v RegioJetu. Home office do práce nepatří, rozkázal Jančura celé firmě | Hospodářské noviny (HN.cz)
Petr Mála
Reels - digitální chipsy. Ochutnáš jeden...
Slyšel jsem, že Chuck Norris dokáže sníst z plného sáčku chipsů jen jeden. „No a?“ říkal jsem si. „Co je to za vtip?“
Petr Mála
Mami, dej ten mobil pryč! Já si chci hrát.
Školy a dokonce i vlády řeší, jak dětem vzít mobily z ruky. Školy během výuky, vlády dokonce až do 15 let. V Austrálii už to zavedli, česká vláda to zvažuje. Je ale skutečný problém právě v tom? Co pak budou dělat děti bez mobilů?
Petr Mála
MDŽ - Mám Doma Ženu
Valentýn nebo MDŽ? Komerce nebo tradice? U nás v rodině se tím vůbec netrápíme — ženy slaví oba svátky a s radostí. Když je příležitost dostat kytičku hned dvakrát, tak proč se tomu bránit?
Petr Mála
Kradení jako olympijská disciplína
Existuje národ, který by měl ve svém slovníku tolik výrazů týkajících se kradení? A dokonce jej považoval hned vedle houbaření a chození s ponožkami v sandálech téměř za svůj národní sport?
Petr Mála
Kdy jsme se vlastně přestali nudit?
Nedávno se mi stala zvláštní věc. Stál jsem ve frontě bez mobilu v ruce. Nezapomněl jsem ho doma ani nebyl vybitý. Jen jsem ho nevytáhl z tašky. Schválně. Asi po minutě jsem si uvědomil, že se nudím.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
V Českém ráji vzniká rezervace divokých koní, první dorazily březí klisny
Nová rezervace divokých koní vzniká v Českém ráji. Ochránci přírody zatím přivezli dvě březí...
Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna
Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku...
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet
Pelhřimov letos nebude vyhlašovat participativní rozpočet, ve kterém lidé rozhodují o využití části...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
- Počet článků 48
- Celková karma 15,45
- Průměrná čtenost 856x
Oblíbené články
Oblíbené knihy
- Osudy dobrého vojáka Švejka
- Nesnesitelná lehkost bytí
- Slepičí krok
- Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
- Perličky na dně