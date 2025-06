Havaj nebo Neapol? Život je plný dilemat.

Není asi dne, kdy by člověk nestál na rozhodovacím rozcestí a nemusel nějaké učinit. Přestože na toto téma existuje mnoho knih a návodů, na některá rozhodnutí zaručený a univerzální recept neexistuje.

Snoubenci: Ano nebo Ne?

Nastávající rodiče: Dcera nebo Syn?

Chovatel: Kočka nebo Pes?

Barista: Káva nebo Čaj?

Dovolenkář: Hory nebo Moře?

Nevěrník: Přiznat nebo Zapírat?

Divák: Hokej nebo Fotbal?

Cestovatel: Vlevo nebo Vpravo?

Pyrotechnik: Modrý nebo Červený?

Soudce: Vinen nebo Nevinen?

Fanoušek: Sparta nebo Slavie?

Záchranář: Život nebo Smrt?

Volič: Levice nebo Pravice?

Spěchající: Stihnu nebo Ujede?

Generál: Bojovat nebo Vzdát?

Šachista: Černá nebo Bílá?

Patriot: Praha nebo Brno?

Nudící se: Zůstat nebo jít?

Erotoman: Ráno nebo večer?

Pohodář: Kniha nebo Film?

Sázkař: Panna nebo Orel?

Ostatně tato poslední otázka se používá už od doby císařovny Marie Terezie, kdy se u nás platilo stříbrnými tolary. Na jedné straně byl vyobrazen dvouhlavý orel a na druhé straně portrét panovnice. Tato otázka je tedy jakási pramatka dilemat a rozhodování.

Jsou lidé, kteří se rozhodují rychle. Teď! Když to nevyjde, udělají nové rozhodnutí. Teď! Těm se říká Minutoví manažeři. Tento přístup funguje, když má člověk dostatečné znalosti a zkušenosti o tom, o čem rozhoduje. Pro ty ostatní tu je obdobně rychlá rozhodovací metoda s pravděpodobností úspěchu 50:50. Tedy již zmíněná Panna nebo Orel. V minulosti ale proběhl pokus, který dokázal, že skutečný výsledek metody „hodu korunou“ je v konečném poměru 51:49. To zcela zbortilo stalety zažité dogma o pravděpodobnosti výsledku 50:50.

Český student František Bartoš spolu s kolegou Persim Diaconisem z University of Amsterdam provedli více než 350 000 hodů mincí a zjistili, že mince má o něco vyšší pravděpodobnost dopadnout na stranu, na které začíná. „Pokud byste vsadili dolar na každý z 1000 hodů a znali byste stranu mince na počátku hodu, pak byste mohli v průměru vydělat 19 dolarů,“ vysvětlil František Bartoš na Twitteru.

S tím ale vyvstává i určité morální dilema. Mohu předem ovlivňovat výsledek? Ano nebo Ne? Je to Správně nebo Špatně? Aby nemusel člověk morální stránku řešit, je někdy dobré, sledovat signály a znamení přicházející zvenčí. Jejich význam nemusí člověk hned chápat. Mohou mu ale pomoct nalézt řešení lépe, než samotný hod mincí.

Před časem jsem zašel do pizzerie na oběd, s tím, že si u toho zároveň promyslím svoji příští dovolenkovou destinaci. Číšník mi přinesl jídelní lístek. Pročítal jsem si menu. A najednou se mi to objevilo přímo před očima. Havaj nebo Neapol? Hodím si korunou. „Sakra, nemám u sebe peněženku“, řekl jsem si pro sebe polohlasem. Za mnou stojící číšník to zaslechl a povídá: „U nás můžete i mobilem.“

„To myslí vážně?“, pomyslel jsem si. Vzal jsem si mobil do ruky. Na tapetě displeje, kde se náhodně střídají fotky, se v ten moment zobrazila fotografie Lipna. Bylo rozhodnuto.

