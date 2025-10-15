Energie u nás zlevňují. Někdo je má dokonce zdarma.
Naštěstí tento podzim budou lidé této metamorfózy zřejmě ušetřeni. ČEZ i další operátoři jako Pražská energetika či E.ON začali zlevňovat. A slevy nejsou malé. U některých tarifů se jedná o snížení až 25%. Je to ale opravdový zázrak? Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními zeměmi EU?
Na základě nejnověji zveřejněných dat Eurostatu bylo srovnání cen elektřiny v EU (dle kupní síly, PPS) do avizovaného zlevnění, následující (seřazeno od nejdražších):
1. Česko 41,00
2. Kypr 35,7
3. Německo 35,23
4. Polsko 34,67
5. Bulharsko 32,69
Samozřejmě v absolutních číslech bez zohlednění mezd, jsou na tom nejhůře Němci a Dánové. Součástí dánské ceny je ale 70% daň státu. I tak jsou Dánové se svým indexem PPS vůči mzdě na čísle 28,48. Energie jsou tedy pro ně o cca.30% levnější než u nás.
Po avizovaném snížení cen elektřiny společností ČEZ o 25% si tedy polepšíme a spadneme z 1. na 8. místo. Sportovní terminologií řečeno, nám teď budou Dánové dýchat na záda. Skoro by se k tomu hodil dialog z Pelíšků:
„Víte, co to znamená? To znamená, že jsme zase o krok před nimi.“ „Bude to stačit, myslíš?“
Jak šli na zlevnění energií jinde?
Například ve Francii, která je na tom s indexem cen energií ještě lépe než Dánsko, nabízí operátor ENGIE v rámci svých Happy Green Hours celé 2 hodiny elektřiny zdarma a to každý den. Klienti si musí jen správně načasovat praní prádla či nabíjení auta, aby bylo v určeném dvouhodinovém rozmezí, která jsou přes den celkem tři.
Jeden můj známý, vášnivý hobby fyzik šel na výrobu energie „zdarma“ ještě úplně jinak. Jeho oblíbencem je Albert Einstein, kterému se přisuzuje polidštěná definice zákona o zachování energie, jež zní:
„Energie nemůže být vytvořena ani zničena, pouze se může přeměňovat z jedné formy na druhou.“
V otázce získávání energie přitom onen známý vychází ze zkušeností ze zahraničí.
V USA, Hongkongu nebo Austrálii existují „zelené posilovny“, kde jsou rotopedy, běžecké pásy a veslovací trenažéry připojeny ke generátorům. 30 minut šlapání na rotopedu vytvoří energii na hodinu svícení jedné LED žárovky.
Nebo v Rotterdamu (Club Watt) je podlaha z piezoelektrického skla, které při tanci (bezpečně) generuje a akumuluje elektřinu. Křepčení tanečníků tak pokrývá až 60 % spotřeby klubu. Záleží asi na tom, zda hrají ploužáky či rock&roll.
Na základě těchto poznatků, začal onen známý razit heslo: Domácnost je elektrárna.
Domů si pořídil veslařskou kladku. Pro sebe i pro manželku. Jak se říká: ve dvou se to lépe táhne. A zřejmě nebyl jediný, kdo k otázce domácí výroby energií přistupuje tímto způsobem. Ve 40.minutě večerních Událostí ČT dne 13.10.2025 upozornila reportérka na současnou zvýšenou poptávku po fitness přístrojích do domácností. „Pro fitness stroje nastala hlavní sezona. Jsou v našich půjčovnách rozebrané asi ze 60%. Zdaleka největší zájem je o běžecké pásy, potom následují veslařské trenažéry,“ potvrdil její slova Hynek Petřík, projektový manažer půjčoven Decathlon.
Každopádně onen známý rád dotahuje věci do dokonalosti. Dětem dokonce pořídil speciální míč, který sbírá energii při hře a umožňuje pak dobít mobilní telefon nebo napájet LED lampu až na 3 hodiny po 30 minutách hry. Děti tak vědí, že když chtějí tzv.na mobil, musí si jít před tím zasportovat.
Průměrný člověk v klidu vyzařuje každou hodinu zhruba 100 wattů. Za celý den je to 2.4 kWh, což už je hodinový výkon malých kamínek nebo krbu.
Teď už chápu, proč si ten známý zve domu pořád nějaké hosty. Ne, že by byl tak společenský, je to přeci jen introvertní fyzik, ale má to zřejmě dobře spočítané.
Dokonce mi jednou vysvětloval, jak spočítal, že dítě při hysterickém záchvatu vyprodukuje 2 kWh tepla za jeden záchvat. Co teprve, když se občas u něj na návštěvě rozohní jeho tchyně. Oproti ostatním zeťům, je on přímo v sedmém nebi. Kéž by měl takových tchyní více.
Už také chápu, že si tak rád pobrukuje písničku Dalibora Jandy:
„Oheň, voda, vítr, být,
samolepky lásky po kapsách,
tisíc přátel mít...“
To by pak bylo energie! Doma má sice pořád mumraj a někdy i pořádnou Itálii, ale účty za energie má téměř nulové.
My ostatní si ale nezapomeňme zkontrolovat smlouvy k energiím, jestli se na naše tarify vztahují avizované slevy, ať nemáme na jaře částku na vyúčtování dlouhou jako telefonní číslo.
