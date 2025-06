Do you speak haf? Vyzkoušel jsem apku na komunikaci se zvířaty.

Od dětství jsem záviděl Jiříkovi ze Zlatovlásky, že mohl rozumět zvířatům. Nedávno na mne na internetu vyskočila reklama na překladač z/do zvířecího jazyka. V době AI, proč ne?

Vzpomněl jsem si při tom na Danu Hábovou, první dámu simultánního tlumočení v Česku, jak ji v jednom ze svých rozhovorů nazval Aleš Cibulka. Při pohledu na onu reklamu, by asi nevyšla z úžasu. Angličtina s francouštinou byla její parketa. Na takovém povrchu se asi nejen jako tlumočnice, ale zřejmě i jako žena, cítila doslova pevná v kramflecích. Ale pesština nebo kočština?

Že roboti částečně nahrazují překladatele, jsme si už zvykli. Google překladač dnes hravě zvládne během vteřiny i dlouhou čínskou popisku složení na obalu instatních nudlí. Ale překlady řeči zvířat? V nabídce jazyků jsem zatím žádného psa nebo kočku nenašel.

Musel jsem tedy vzít zavděk překladatelskou aplikací z reklamy. Ta mi slibovala úžasnou komunikaci s mým chlupatým domácím mazlíčkem v našich rodných jazycích.

Jak říkají zkušení překladatelé, důležité je nejen znát samotná slovíčka, ale pochopit i význam a kontext.

Dana Hábová tlumočila v roce 2022 proslovy řečníků na pohřbu Madeleine Albrightové. U proslovu prezidenta Bidena, který byl známý svojí horší srozumitelností, si z torza pochycených slov poskládala větu, že Madeleine dělala někomu makarony. Později vyšlo najevo, že tančila s nějakým státníkem makarenu.

Byl jsem tedy zvědavý, jak si se zvířecím jazykem poradí aplikace, která tvrdí, že je dokonce 2v1 a umí rozumět i štěkání i mňoukání.

V popisku aplikace stálo, že stačí několikrát v různých situacích namířit kameru mobilu na daného domácího mazlíčka. Aplikace jej pak naskenuje, zanalyzuje a zvolí příslušnou komunikaci. Byla tam i ukázka toho, co znamená např. ležící pes na břiše s tlapkkami dopředu (chce si hrát), nebo hlavou na stranu (naslouchá), nebo vrtící ocasem ze strany na stranu a štěkající (má radost). Zatím nic překvapivého.

My máme doma kočku Mášu. Takže v našem domácím testu byla první a jediná adeptka na řadě. Běhala ale někde po zahradě, takže nebyla ihned k mání.

Při testování nových přípravků pro lidi, se vše zkouší nejprve na zvířatech a teprve pak na lidech. V případě této aplikace pro zvířata a momentální absence kočky Máši, jsem se rozhodl pokus otočit. Provedu nejprve testy na lidech.

Zapnul jsem si v televizi youtube a zadal jména několika politiků. Nejvíce videí tam bylo s politiky, kteří kdysi uzavřeli Opoziční smlouvu a pravice pak vládla jako levice a levice jako pravice. Takový politický kočkopes. Navíc oba politici se pak později stali prezidenty Česka. Oba zástupci naší lidské rasy, přitom ale kdysi také, vcelku velká zvířata. Tedy ideální kandidáti pro tento experiment.

Pustil jsem jedno z videí a namířil kameru. Z mobilu se ozvalo: „Pet not recognised“ (něco jako: Nelze určit domácího mazlíčka). Přeplo to na manuální režim a nabídlo ikony psa a kočky. Klikl jsem na „Pes“. Chvíli to bývalého prezidenta skenovalo. Běželo zrovna nějaké video, jak říká: „Paní redaktorko...“ a končilo to slovy „...úplně hloupá“. Takže takový jeho běžný rozhovor s novináři. Aplikace najednou ze skenovacího režimu přešla v komentář: „Your pet is listening“ (“Váš pes naslouchá“) a zobrazilo to psa s nakloněnou hlavou. Jakmile politik naklonil hlavu ještě více, naskočil nový komentář: (“Your pet is probably too tired or ill. Contact a veterinarian.“ (“Mazlíček je možná přílliš unavený nebo nemocný. Vyhledejte veterináře.“).

Zkusil jsem tedy video s druhým prezidentem. Spustill jsem záznam oné slavné tiskové konfernce s chilským prezidentem Sebastianem Piñerou z roku 2011. Aplikace prezidenta chvíli skenovala, opět jsem musel zvolit ikonu „Pes“. Prezident nepohnul ani brvou, pravá ruka vytáhla pero z krabičky, putovala za záda, levá ruka vzápětí putovala za pravačkou. Na aplikaci se objevuje hláška: „Be careful, your pet has strange intensions.“ (Pozor, mazlíček má divné úmysly).

Aplikace, která odhaluje už jen samotné úmysly! To tu ještě nebylo. V ten moment jsem si řekl, že by se tohle nemělo dostat do rukou FBI.

Klapla dvířka, kterými chodí kočka do domu. Máša přišla. Namířila si to rovnou do obýváku. Nasměroval jsem foťák na ní. Vyskočila na sedačku a lehla si. Aplikace zahlásila: „Cat found.“ (Nalezena kočka). Abych zkusil i jiné funkce aplikace, přepnul jsem na záložku s názvem „Úkoly a zábava“. Zobrazila se stránka s asi 20 druhy mňoukání.

Ťukl jsem na první ikonu. Mobil zamňoukal. Máša leží. Ťukl jsem na druhou ikonu, mobil zamňoukal. Máša leží. Třetí pokus, Máša nic. Čtvrtý pokus. Máša zvedne hlavu. Pak se zvedne celá. Hrozně, ale hrozně se na mne podívá a znechuceně odejde směrem k misce. Na mňoukací ikoně přitom byla zobrazena hrající si veselá kočka. Pohled a reakce naší kocky spíše naznačovaly, že nereaguje na ono mňoukání, ale že se jí v žaludku snížilo množství kočičí paštiky pod kritickou úroveň a musela si ji opětovně jít doplnit.

Myslím, že jsem podobně jako kdysi Dana Hábová asi udělal drobnou chybu v překladu. V tomto případě anglické popisky aplikace. Protože tahle aplikace není pro psa ani kočku, ale pod psa a na kočku.