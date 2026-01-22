Čiluj babi. Já se nerozčiluju.

O generačních slovnících, toho bylo napsáno už mnoho. Musím se ale podělit o jednu reálnou komunikaci v rodině, která je složena ze 4 generací. Že může dojít k nějakým nedorozuměním? Může, ale babičkám je to úplně jedno.

Složení rodiny:

Rodiče: Husákovy děti, generace X (X) – pamatují dobu, kdy se stála fronta na banány a Michal David k tomu zpíval „Krásný úděl máme dnes...“

Dcera: generace Z neboli dženzí (Z) – pamatuje, když vznikl iphone a Instagram a štěstí v životě se začalo měřit množstvím fotek a lajků.

Babička: generace Baby Boomers (BB) – pamatuje Karla Gotta, když byl ještě elektrikářem a svět byl bez počítačů a mobilů.

Syn: generace Alfa (A) – nepamatuje svět bez počítačů a mobilů.

Tak a teď 3 krátké ukázky naší běžné rodinné komunikace.

První situace:

Babička (BB) byla unavená a prohlásila: „Potřebuju si dát nohy nahoru.“

Syn (A) se tázavě podíval na nás, proč babička potřebuje mít nohy nahoře, když je má mít správně dole.

Manželka (X) směrem k synovi: „Babička je úplně grogy.“

Syn (A) se tázavě podíval na svoji ségru (Z). Tohle slovo ještě neslyšel, ale zní to jako drogy (to už slyšel).

Dcera (Z) směrem k bráchovi: „Totální burnout, kámo.“

Syn (A): „Aha, brainrot mode activated.“

Druhá situace:

Babička (BB) si chtěla dát něco dobrého k snědku: „Dala bych si něco na zub.“

Syn (A) se tázavě podíval na nás, proč babička chce něco na zub, když už žádný nemá.

Manželka (X): „Babička má hlad jako vlk.“

Syn (A) se tázavě podíval na svoji ségru (Z). Z pohádky znal jen situaci, že vlk sežral babičku. Měl by začít zkoumat, proč má babička tak velké uši a oči?

Dcera (Z) směrem k bráchovi: „Need food ASAP.“

Syn (A): „Aha, fanum Tax incoming.“

Třetí situace:

Babička se chystala jít spát.

Babička (BB): „Jdu na kutě.“

Syn (A) se tázavě podíval na nás, proč chce babička večer něco kutit.

Manželka (X) směrem k synovi: „Padá do pelechu.“

Syn (A) se tázavě podíval na svoji ségru (Z). Neměl by babičku někdo chytat, když někam padá?

Dcera (Z) směrem k bráchovi: „Logging off.“

Syn (A): „Aha, sleep.exe running.“

Někdy si rodiče říkají, co ty děti používají dnes za slovník. Ale stačí se podívat na chvíli do zrcadla času. Právě v dobách, kdy byla jejich generace (X) na vrcholu své kariéry, se stala hitem písnička Vedoucí od skupiny Chinaski s textem:

Já jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible.

Kam se hrabe se svými novotvary Josef Jungmann, hlavní tvůrce nových slov z doby českého národního obrození. Jeho slova jako útěšník (kapesník) nebo zrakodárna (hvězdárna) byla jen slabým odvarem těch současných.

Jednou večer, když manželka s dcerou byly v divadle, jsem si řekl, že udělám takový malý sociálně - komunikační experiment. Nechám babičku se synem o samotě, aby si spolu popovídali jen oni dva. Rychle jsem se navečeřel a s výmluvou, že musím ještě něco udělat do práce, jsem se přesunul do vedlejší místnosti k počítači. Dveře z kuchyně zůstaly otevřeny. Po chvíli jsem zaslechl, jak se rozjela komunikace, která stála za zaznamenání.

Babička začala nahlas přemýšlet, co všechno ještě musí udělat, než půjde spát.

Syn (A): „Babi čiluj (chilluj).“ (odpočívej)

Babička (BB): „Já se nerozčiluju. Jen přemýšlím nahlas.“

Syn (A): „Babi, máš TikTok?“

Babička (BB): „Nemám, mně stačí hodiny s kukačkou.“

Syn (A): „A babi, víš, co je to čelendž (challenge)? Jak dlouho bys vydržela bez mobilu?“

Babička (BB): „Tak tuhle tvojí čelendž bych určitě vyhrála. Já jsem bez mobilu byla celý život.“

Rozhovor ještě chvíli pokračoval v podobném duchu. Pak si řekli dobrou noc a šli spát. Rychle jsem za nimi ještě zašel, abych si pod záminkou přání dobré noci, udělal malý průzkum, jak viděli konverzaci oni. Tedy abych získal nějaký feedback.

Babička uléhala s blaženým pocitem, že si úžasně pokecali a svému vnukovi naprosto přesně zodpověděla všechny jeho zvídavé dotazy.

Její vnuk uléhal s jistotou, že mu babička právě schválila jeho budoucí technologický startup bio-digitální konvergence.

Zdroj:

Michal David - Poupata (oficiální video)

Chinaski - Vedouci

Autor: Petr Mála | čtvrtek 22.1.2026 13:55 | karma článku: 3,48 | přečteno: 54x

