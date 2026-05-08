Adolf nebo Gusta, slavit se má zhusta. Naše májové oslavy by v Praze asi nepochopili.
Dlouhá léta v mém rodném městě na česko–německém pomezí platilo, že jej navštívili pouze dva státníci. Oba začínali na písmeno „H“. Hitler a Husák.
To zanechalo své nesmazatelné stopy prakticky všude. Nic na tom nezměnila poválečná rošáda obyvatel, kdy se z německé většiny stala menšina a Češi začali regionu pohraničních oblastí dominovat. Budování rasově čistých zítřků bylo nahrazeno budováním světlých socialistických. I tak některé pozůstatky dob minulých přetrvaly ideologiím navzdory. Naše pohraničí totiž nikdy nebylo výlučně české nebo německé.
Jeden z typických pozůstatků dob minulých, který odolával ideologiím, měl ryze materiální podobu – podobu starých německých hrázděných domů. Díky zachovalosti (prošla tudy americká nikoliv rudá armáda) se staly žádanými exteriéry filmových štábů pro poválečné natáčení válečných snímků.
Obyvatelé města si na časté návštěvy filmařů zvykli natolik, že jim kolemjedoucí obrněný transportér Hanomag Sd.Kfz 251, nebo pobíhající komparz v šedých uniformách vzor M40 s panzerfausty přes rameno a pokřikem „Hände hoch!“, žádnou hrůzu nenaháněl.
„Propagace“ města ve filmových záběrech byla vedením obce vnímána velice prestižně. Místní národní výbor proto vycházel filmařům maximálně vstříc. Bylo zcela běžné, že se před jejich příjezdem lidé i domy „vyzdobovali“ dle jejich potřeb. Svým přispívala jak samotná obec, tak i její obyvatelé či místní podniky. Ve vybraných lokalitách se lidé běžně v natáčecích dnech převlékali do uniforem či kalhot s padacími mosty a na své domy vyvěšovali červené prapory s hákovými kříži.
Aby si město neudělalo před filmaři ostudu, večer před jejich příjezdem, procházela ulicemi komise a vše kontrolovala.
Neměli jste na domě prapor s hákovým křížem? Tak to jste měli problém!
Naštěstí nebylo nic snazšího, než zajít do místní textilní továrny a v oddělení odbytu a propagace si jej zdarma vyfasovat. Nevím, jaký byl přesný výrobní program místní textilky, ale předpokládám, že to bylo něco jako, v pondělí se šijí tepláky, úterý trička, středu trenky, čtvrtek pyžama, pátek hákové kříže. A to se bavíme o době vlády soudruha generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Dr.Gustáva Husáka (70.-80.léta).
Vzpomínám si, jak jednou filmaři točili nějaké scény až do konce dubna. Poslední den se pak na domech narychlo vyměňovaly červené vlajky s hákovým křížem za ty červené se srpem a kladivem. Druhý den tam totiž už procházel, ne filmový, ale skutečný prvomájový průvod.
Ne všude se ale výměna stihla.
Dokážete si asi představit, co to s lidmi dělalo, když na domech visely vedle sebe československý a nacistický prapor a kolem procházel prvomájový průvod, který skandoval: „V jednotě je síla“ nebo „Se SS (myšleno Sovětským svazem) na věčné časy a nikdy jinak.“.
Myslím, že následující den už bylo vše jak mělo, ale kdo si tenkrát stihl udělat fotku toho prvomájového průvodu s oněmi kulisami, má dneska ve sbírce unikátní snímek.
Byli ale lidé, kteří se v těch častých změnách vlajek, tak nějak, ztráceli. Například můj děda. Před válkou žil na Moravě, za války byl nasazen v německé továrně a po jejím konci se usadil v českém pohraničí. Tolik změn během několika málo let.
Když už to vypadalo, že se jeho život konečně zklidní, přišli filmaři. A vše začalo nanovo. Jeho život začal ubíhat v jakési časové smyčce s neustálou změnou vlajek, v tomto případě doprovázené slovy „Klapka!“ a „Stop!“. Když vyšel na ulici, visely na domech jeden den vlajky československé, druhý den německé, třetí ruské nebo americké a pak opět československé. Co je dnes za den nebo rok? To nebyla ta správná otázka pro našeho dědu.
Naštěstí příchod do pohraničí přinesl dědovi do života i světlé stránky. Coby nově příchozímu mu místní poválečný výbor přidělil jeden z již opuštěných domů po odsunutých Němcích. Tím, že si sebou mohli vzít jen to nejnutnější, dostal děda dům tzv. All inclusive. Pro člověka, který měl celý život málo a nikdy nic nevyhodil, to bylo skutečné požehnání. Občas jsem měl jako dítě pocit, že nechodíme na návštěvu k dědovi domů, ale do nějakého muzea, kde je děda jen průvodce.
Díky jeho šetrnosti jsme jako děti běžně jedly babičky znojemskou s knedlíkem německými příbory s orlicí.
Chleba děda krájel zásadně oboustranně broušeným bajonetem se svastikou. Krájení chleba metodou „od sebe k sobě“ přivedl k dokonalosti. Krajíce byly jeden jako druhý. A ta rychlost! Eins, zwei a hotovo.
Příchozí chodník k jeho domu zdobily pelargonie vysázené a opečovávané babičkou, které děda umně vsadil do otočených německých přileb. Prý se u dědy jednou dokonce zastavil nějaký západní Němec a ptal se ho, jestli by mu je neprodal. Asi měl rád květiny.
Každopádně dědova celoživotní šetrnost se nevyhnula ani mně.
Na tehdejší květnový svátek Dne osvobození Československa, se na naší základní škole konala významná událost. Z běžných žáků se stávaly Jiskřičky a z Jiskřiček Pionýři. Já jsem si svůj slib „Slibuji dnes přede všemi, jako jiskra jasná, chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná“, odbyl už ve druhé třídě. Teď mne čekalo povýšení.
Z textilky ze sousedního města dorazily modré pionýrské košile, které v rámci družby směnila s naší textilkou za červené šátky. Předpokládám, že se jednalo o stejnou červenou látku, jaká se používala na ty německé vlajky. Holt dějiny se neptají a účel světí prostředky.
Kalhoty tmavě modré barvy si každý pionýr musel sehnat sám. Ty byly bohužel nedostatkovým zbožím. Naštěstí jsem jedny získal po svém bratranci, kterému už byly malé. Mně ovšem byly zase trochu velké.
Aby mi při takovéto slavnostní události nepadaly, rozhodl se mi děda s tím pomoci. V tomto momentu přišla na řadu jeho šetřivost a nekonečné zásoby.
Sáhl tedy do skříně a vytáhl kožený opasek s tmavou kovovou přezkou. Na ní byla vyražená dopředu plasticky vystupující orlice s hackenkreuzem. Dvakrát mi omotal kožený opasek kolem pasu a zacvakl kovovou přezku. Kalhoty držely. Byl jsem připraven vyrazit na slavnost.
„V tomhle ho tam chceš poslat?“, zhrozila se babička, když uviděla hákový kříž na opasku. Jenže sama neměla v ten moment žádné jiné řešení. Na zúžení pasu kalhot na jejím starém německém šicím stroji Clemens Müller už nebyl čas. Vytáhla mi tedy košili z kalhot a přehodila přes opasek.
Ve škole už na nás čekala naše třídní učitelka. Postavila nás s žáky ostatních tříd do jedné dlouhé řady, kde jsme vyčkávali příchodu soudruha ředitele a hlavní pionýrské vedoucí.
„Zandej si tu košili!“ zaslechl jsem žádost naší třídní. Zpětně se mi vybavila lamentující babička, tak jsem raději dělal, že nic neslyším.
Ředitel i s pionýrskou vedoucí se nezadržitelně blížili.
Učitelka dál nečekala, přiskočila ke mně a začala mi zastrkávat košili do kalhot. Myslím, že se mi v ten okamžik zastavilo na chvíli moje malé dětské srdce. Bylo mi jasné, že až učitelka tu dědovu přezku uvidí, moje jiskra rázem vyhasne a žádný pionýr ze mne už nikdy nebude.
Zavřel jsem oči a odevzdaně čekal na spršku výčitek a výhrůžek.
Měl jsem ale štěstí. Syna třídní učitelky si s oblibou vybírali filmaři do komparzu Hitlerjugend. Tento opasek tedy dobře znala. Zandala mi košili do kalhot a vysunula jen v místě přezky. „Řekni doma, ať ti do pionýra ty filmařský kalhoty nedávají,“ spiklenecky zašeptala.
Pak následoval slib: „Slibuji před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít .......“.
Pionýrská vedoucí nám všem osobně uvázala kolem krku červený šátek z naší textilky a tím z nás udělala echtovní sudetské pionýry.
Ještě vlastně následoval pozdrav: „K obraně a budování socialistické vlasti – buď připraven!“
Doma jsem pak zaslechl, jak rodiče řešili, kde sehnat pravý pionýrský pásek s hvězdou a nápisem „Vždy připraven“. Nakonec o jedné ze školních přestávek mi jej přinesla přímo naše třídní. Jak jsem se později dozvěděl, táta jí musel za to slíbit, že se u dědy zeptá, zda by nenašel ve svých železných zásobách nějaký železný kříž pro jejího syna. Byl by tak v komparzu nejvýznamnější a kamery by ho mnohem více zabíraly. Holt nejen starostlivá učitelka, ale i matka.
Tím byla celá záležitost spojená s oslavami Dne osvobození, slibem pionýra a mým páskem vyřešena. Skoro.
Zbývalo ještě dědovi ten jeho opasek vrátit. Bylo mi jasné, že bude zklamaný. Jeho smysl pro šetřivost přijde zugrund. A nemýlil jsem se. Když si opasek ode mne bral zpátky, jen zklamaně prohlásil: „Ty ho nechceš? Vždyť je jako nový.“
I když děda nebyl nikdy pionýrem, musel jsem uznat, že díky své šetřivosti a zásobám si uměl poradit s každou situací. Vlastně tak, jak bychom to měli umět my, opravdoví pionýři. Byl to právě děda, kdo tehdy asi jako jediný v Den osvobození Československa na onen pionýrský pozdrav „K obraně a budování socialistické vlasti – buď připraven!“ mohl naprosto pravdivě odpovědět: „Vždy připraven!“.
Zdroj:
Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže – Wikipedie
